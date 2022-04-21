MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 48 1...414243444546474849505152535455...84 새 코멘트 fxsaber 2020.01.11 21:41 #471 핍 모드에서 성배를 얻으려면 전체 포지션 볼륨 에 대해 하나의 시장으로 수익성이 없는 포지션을 닫고 0.01랏의 군중에서 수익성이 있는 포지션을 닫으십시오. 예시. #include <MT4Orders.mqh> #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) const bool Init = EventSetTimer ( 100 ); void OnTimer () { while ( OrdersTotal ()) if ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) OrderClose(OrderTicket(), (OrderProfit() > 0 ) ? 0.01 : OrderLots() , OrderClosePrice(), 0 ); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ); } 결과 fxsaber 2020.01.12 23:28 #472 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: SingleTesterCache fxsaber , 2020.01.12 23:20 현재 버전의 tst-format에는 다음 데이터가 포함되어 있지 않습니다. 밀리초 단위의 시간입니다. 위치ID. 매직넘버. 이는 사용 사례에 제한을 부과합니다. fxsaber 2020.01.13 00:02 #473 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: SingleTesterCache fxsaber , 2020.01.13 00:01 여러 버그를 재현합니다. 헤지 계정의 테스터에서 Expert Advisor를 시작합니다. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) #define PAUSE 100000 void OnTick () { static bool FirstRun = true ; if (FirstRun) { OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ); Sleep (PAUSE); OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 2 , Ask, 0 , 0 , 0 ); Sleep (PAUSE); if ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0 ); Sleep (PAUSE * 2 ); if ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0 ); Sleep (PAUSE * 2 ); TesterWithdrawal ( 100 ); FirstRun = false ; } } void OnDeinit ( const int ) { const int Total = OrdersHistoryTotal(); for ( int i = 0 ; i < Total; i++) if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) { OrderPrint(); Print (OrderTicketID()); // MT5-PositionID } } 우리는 이것을 얻는다 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 # 1 2020.01 . 01 00 : 00 : 00 balance 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 2020.01 . 01 00 : 00 : 00 0.00000 0.00 0.00 100000.00 0 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 0 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 # 4 2020.01 . 02 06 : 00 : 00 buy 1.00 EURUSD 1.12137 0.00000 0.00000 2020.01 . 02 06 : 03 : 20 1.12132 - 3.56 0.00 - 4.46 0 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 2 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 # 5 2020.01 . 02 06 : 01 : 40 buy 2.00 EURUSD 1.12137 0.00000 0.00000 2020.01 . 02 06 : 06 : 40 1.12129 - 7.14 0.00 - 14.27 0 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 3 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 # 6 2020.01 . 02 06 : 10 : 00 balance 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 2020.01 . 02 06 : 10 : 00 0.00000 0.00 0.00 - 100.00 withdrawal 0 2020.01 . 08 23 : 59 : 58 0 다음으로 스크립트로 해당 tst 파일을 읽습니다. #include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/27611 #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132 void OnStart () { uchar Bytes2[]; if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != - 1 ) // Если получилось прочитать последнюю кеш-запись одиночного прогона { const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // Загоняем ее в соответствующий объект. for ( int i = 0 ; i < ArraySize (SingleTesterCache.Positions); i++) Print (SingleTesterCache.Positions[i].ToString()); } } 위치 데이터를 표시합니다 id = 0 mfe = 0.0 mae = - 8.029999999999999 profit = - 4.46 lifetime = 00 : 03 : 20 id = 0 mfe = 0.0 mae = - 21.4 profit = - 14.27 lifetime = 00 : 05 : 00 id = 0 mfe = 0.0 mae = 0.0 profit = 0.0 lifetime = 00 : 00 : 00 이 게시물의 모든 것을 비교하면 다음 버그가 공식화됩니다. 올바른 ID 대신 ID가 0입니다. 이익을 계산할 때 수수료와 스왑은 고려되지 않습니다. 철수 거래는 실수로 마감 된 거래 포지션의 수로 떨어집니다. mql5 언어의 특징, 미묘함 초보자의 질문 MQL5 MT5 MT5와 속도 traveller00 2020.01.13 15:59 #474 디버거가 제대로 작동하지 않습니다. 표준 디버거와 비교하여 부족한 것의 내림차순으로 누락된 것입니다. 1. 메모리 수정. 변수를 볼 수는 있지만 편집할 수 없는 것 같습니다. 2. 조건부 중단점. 변수 test=10인 경우 중지하려면 입력하십시오. 3. 구현을 추진할 기회. 저것들. 예를 들어 어떤 주기를 건너뛰십시오. 즉, 선을 찔러보고 지금 여기에서하십시오. 4. 이미 실행 중인 스크립트/어드바이저/인디케이터에 연결합니다. 또는 최소한 충돌 시 부착 가능성이 있으므로 편리하게 분석할 수 있습니다. 메타 트레이더를 위한 소원 지표: 시장 촉진 지수(Market 기고글 토론 "모집단 최적화 Andrey Pogoreltsev 2020.01.13 17:26 #475 traveller00 : 디버거가 제대로 작동하지 않습니다. 표준 디버거와 비교하여 부족한 것의 내림차순으로 누락된 것입니다. 2. 조건부 중단점. 변수 test=10인 경우 중지하려면 입력하십시오. if (smth) { int a; } traveller00 2020.01.13 18:00 #476 예, 동의합니다. 재조립은 거의 모든 것을 달성할 수 있습니다. 포인트 4를 제외하고는. 그러나 여전히 디버거에서 이것을 보고 싶습니다. 왜냐하면 이것이 디버거의 표준 기능 세트이기 때문입니다. fxsaber 2020.01.14 10:52 #477 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: SingleTesterCache fxsaber , 2020.01.14 10:49 이제 설정 파일 대신 tst 파일을 사용합니다. 입력 매개변수뿐만 아니라 전체 백테스트도 포함하여 매우 빠르게 전환할 수 있습니다. tst에 밀리초 데이터가 부족하여 서로 다른 TS를 포트폴리오로 완전히 결합하는 것이 이제 불가능하다는 것이 유감입니다. 기존 필드의 개발자들이 최대한 활용하기 시작하기를 바랍니다. INT64 TradeDeal::time_create; // время создания записи INT64 TradeOrder::time_setup; // время приёма ордера от клиента в систему INT64 TradeOrder::time_done; // время снятия завки 시간 값을 초 단위가 아니라 밀리초 단위로 기록합니다. 일반적으로 실제로 tst를 사용하는 모든 쿨함을 입증하는 것은 tst의 작은 결함을 전혀 제공하지 않습니다. 고칠 것 입니다. 라이브러리: 싱글 테스터 캐시 오류, 버그, 질문 mql5 언어의 특징, 미묘함 fxsaber 2020.01.15 11:15 #478 보고서에 TesterWithdrawal에 대한 데이터가 포함되어 있지만 누락 - TesterDeposit. Grozir 2020.01.15 13:53 #479 그런 그림을 이해하는 방법. 최적화 그래프 는 5000 부근의 피크 값을 보여줍니다. 그리고 최적화 테이블에서 최대 값은 4670입니다. 최고의 패스의 매개 변수는 어디에 있습니까? 파일: 8c97so2_7-1.jpg 184 kb fxsaber 2020.01.15 14:30 #480 Grozir : 그런 그림을 이해하는 방법. 최적화 그래프 는 5000 부근의 피크 값을 보여줍니다. 그리고 최적화 테이블에서 최대 값은 4670입니다. 최고의 패스의 매개 변수는 어디에 있습니까? 핍 모드에서 성배를 얻으려면 전체 포지션 볼륨 에 대해 하나의 시장으로 수익성이 없는 포지션을 닫고 0.01랏의 군중에서 수익성이 있는 포지션을 닫으십시오.
예시.
결과
현재 버전의 tst-format에는 다음 데이터가 포함되어 있지 않습니다.
여러 버그를 재현합니다. 헤지 계정의 테스터에서 Expert Advisor를 시작합니다.
우리는 이것을 얻는다
다음으로 스크립트로 해당 tst 파일을 읽습니다.
위치 데이터를 표시합니다
이 게시물의 모든 것을 비교하면 다음 버그가 공식화됩니다.
디버거가 제대로 작동하지 않습니다. 표준 디버거와 비교하여 부족한 것의 내림차순으로 누락된 것입니다.
1. 메모리 수정. 변수를 볼 수는 있지만 편집할 수 없는 것 같습니다.
2. 조건부 중단점. 변수 test=10인 경우 중지하려면 입력하십시오.
3. 구현을 추진할 기회. 저것들. 예를 들어 어떤 주기를 건너뛰십시오. 즉, 선을 찔러보고 지금 여기에서하십시오.
4. 이미 실행 중인 스크립트/어드바이저/인디케이터에 연결합니다. 또는 최소한 충돌 시 부착 가능성이 있으므로 편리하게 분석할 수 있습니다.
이제 설정 파일 대신 tst 파일을 사용합니다. 입력 매개변수뿐만 아니라 전체 백테스트도 포함하여 매우 빠르게 전환할 수 있습니다.
tst에 밀리초 데이터가 부족하여 서로 다른 TS를 포트폴리오로 완전히 결합하는 것이 이제 불가능하다는 것이 유감입니다.
기존 필드의 개발자들이 최대한 활용하기 시작하기를 바랍니다.
시간 값을 초 단위가 아니라 밀리초 단위로 기록합니다.
일반적으로 실제로 tst를 사용하는 모든 쿨함을 입증하는 것은 tst의 작은 결함을 전혀 제공하지 않습니다. 고칠 것 입니다.
보고서에 TesterWithdrawal에 대한 데이터가 포함되어 있지만 누락 - TesterDeposit.
그런 그림을 이해하는 방법. 최적화 그래프 는 5000 부근의 피크 값을 보여줍니다. 그리고 최적화 테이블에서 최대 값은 4670입니다. 최고의 패스의 매개 변수는 어디에 있습니까?
"결과" 열을 정렬합니다.