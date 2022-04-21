MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 8

fxsaber :

이름이 일치합니까?

네. 그리고 테스트가 수행된 거래 서버의 이름이 현재 서버 이름과 일치하지 않습니다.

 

테스터에서 각 실행이 창에서 창을 제공하지 않도록 만드는 것은 불가능합니까?

그런 다음 앉아서 수백 개를 청소합니다.

 
Askr :

테스터에서 각 실행이 창에서 창을 제공하지 않도록 만드는 것은 불가능합니까?

그런 다음 앉아서 수백 개를 청소합니다.

무슨 말을 하는 겁니까? 어떤 창을 말씀하시는 건가요?
 
Slava :
무슨 말을 하는 겁니까? 어떤 창을 말씀하시는 건가요?

분명히, 차트에 대해.

 
예, 예를 들어 차트의 경우 MT4에는 표시되지 않지만 MT5에서는 특히 최적화 결과 창에서 5-10 실행 + 앞으로 실행을 시작하면 이 차트가 엄청나게 빨리 누적됩니다.
 
Askr :
예, 예를 들어 차트의 경우 MT4에는 표시되지 않지만 MT5에서는 특히 최적화 결과 창에서 5-10 실행 + 앞으로 실행을 시작하면 이 차트가 엄청나게 빨리 누적됩니다.

테스트 후 차트 자동 열기를 비활성화합니다. 테스트 결과 탭의 컨텍스트 메뉴.

 

업데이트된 테스터에서 최적화 옵션을 설정할 수 없습니다. 입력 필드는 단순히 비활성화됩니다.

전략 테스터

그것은 무엇과 관련이 있으며 어떻게 싸울 것인가?

 
Mihail Matkovskij :

업데이트된 테스터에서 최적화 옵션을 설정할 수 없습니다. 입력 필드는 단순히 비활성화됩니다.

그것은 무엇과 관련이 있으며 어떻게 싸울 것인가?

매개변수를 설정하려면 먼저 "개요" 탭에서 "최적화" 모드를 선택해야 합니다.

 
Vladimir Karputov :

매개변수를 설정하려면 먼저 "개요" 탭에서 "최적화" 모드를 선택해야 합니다.

"유전적 최적화" 선택 시도:

유전자 최적화

그러나 이전과 같이 매개변수를 설정할 수는 없습니다.

 
Mihail Matkovskij :

"유전적 최적화" 선택 시도:

그러나 이전과 같이 매개변수를 설정할 수는 없습니다.

납품에서 표준 고문을 가져 와서 모든 것이 작동하는지 확인하십시오. 그러나 입력 매개변수가 sinput으로 선언되면 이러한 매개변수를 최적화할 수 없습니다.

