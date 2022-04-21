MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 4 1234567891011...84 새 코멘트 fxsaber 2019.09.16 14:21 #31 Andrey Khatimlianskii : 녹음을 비활성화하는 방법은 무엇입니까? Andrey Khatimlianskii 2019.09.16 14:23 #32 fxsaber : 이것이 작동하는 방식입니다. fxsaber 2019.09.16 15:09 #33 Andrey Khatimlianskii : 이것이 작동하는 방식입니다. 감사합니다. 배치 파일을 사용할 수 없다는 것이 유감입니다. Andrey Khatimlianskii 2019.09.16 15:13 #34 fxsaber : 감사합니다. 배치 파일을 사용할 수 없다는 것이 유감입니다. 확실히 할 수 있습니다. 이것은 표준 디렉토리 권한입니다. 이러한 속성을 변경하는 방법은 명령줄 전문가나 Google을 찾으십시오. fxsaber 2019.09.16 15:16 #35 Andrey Khatimlianskii : 확실히 할 수 있습니다. 이것은 표준 디렉토리 권한입니다. 이러한 속성을 변경하는 방법은 명령줄 전문가나 Google을 찾으십시오. 파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다. Vasiliy Sokolov 2019.09.16 15:18 #36 괜찮은. 이제 개발자에게 애플리케이션 초안을 작성합니다. 그리고 테스터를 향상시키려는 것처럼 보이지만 잘못된 끝에서 왔습니다. 귀여운 버튼은 맨 마지막에 해야 할 일이며 가장 먼저 해야 할 일은 테스터가 올바르게 작동하도록 하는 것입니다. Igor Makanu 2019.09.16 16:10 #37 fxsaber : 파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다. 솔루션은 ftp 클라이언트 인 것 같지만 여기에서도 가능성을 알지 못합니다. 사용한 적이 없습니다. 다음은 사진의 Google 검색 기사입니다. https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam UPD: 옵션으로 컴퓨터를 끄는(재시작) 이유는 무엇입니까? 재부팅하지 않고 몇 달 동안 집에 PC가 있습니다. 대기 모드에서 잠자기, 편리하고 문제가 발생하지 않습니다. fxsaber 2019.09.16 16:33 #38 Igor Makanu : UPD: 옵션으로 컴퓨터를 끄는(재시작) 이유는 무엇입니까? 재부팅하지 않고 몇 달 동안 집에 PC가 있습니다. 대기 모드에서 잠자기, 편리하고 문제가 발생하지 않습니다. 불행히도 메모리를 적극적으로 사용하면 해제되지 않습니다. 재부팅해야 하는 경우가 있습니다. Igor Makanu 2019.09.16 17:03 #39 fxsaber : 불행히도 메모리를 적극적으로 사용하면 해제되지 않습니다. 재부팅해야 하는 경우가 있습니다. 예 ... Windows에는 사용자가 메모리를 사용하는 방법에 대한 자체 아이디어가 있습니다.))) 그렇다면 타사 소프트웨어나 일반적으로 가상 머신 을 설치하여 RAMDisk 자동 로드를 구성할 위치에 설치하면 RAMDisk 자동 로드가 항상 편리한 것은 아니라고 쓴 것 같습니다.... 비록 이 모든 것이 새 사용자를 생성하여 가능하지만 Windows에 로그인할 때 구성 추신: 이제 작은 타사 소프트웨어를 설치합니다. 지금이 무엇인지 전혀 모릅니다. fxsaber 2019.09.16 17:05 #40 Igor Makanu : 그렇다면 타사 소프트웨어를 설치하거나 RAMDisk 자동 로드를 구성 할 가상 머신 을 설치해도 RAMDisk 자동 로드가 항상 편리한 것은 아니라고 쓴 것 같습니다.... Batnik이 위에 게시되었습니다. 그는 모든 것을 한다. 터미널에 들어갈 때, 뭔가 구성되어 있지 않으면 경고하는 서비스가 작동됩니다. 1234567891011...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
녹음을 비활성화하는 방법은 무엇입니까?
이것이 작동하는 방식입니다.
이것이 작동하는 방식입니다.
감사합니다. 배치 파일을 사용할 수 없다는 것이 유감입니다.
감사합니다. 배치 파일을 사용할 수 없다는 것이 유감입니다.
확실히 할 수 있습니다. 이것은 표준 디렉토리 권한입니다.
이러한 속성을 변경하는 방법은 명령줄 전문가나 Google을 찾으십시오.
확실히 할 수 있습니다. 이것은 표준 디렉토리 권한입니다.
이러한 속성을 변경하는 방법은 명령줄 전문가나 Google을 찾으십시오.
파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다.
파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다.
솔루션은 ftp 클라이언트 인 것 같지만 여기에서도 가능성을 알지 못합니다. 사용한 적이 없습니다.
다음은 사진의 Google 검색 기사입니다. https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD: 옵션으로 컴퓨터를 끄는(재시작) 이유는 무엇입니까? 재부팅하지 않고 몇 달 동안 집에 PC가 있습니다. 대기 모드에서 잠자기, 편리하고 문제가 발생하지 않습니다.
UPD: 옵션으로 컴퓨터를 끄는(재시작) 이유는 무엇입니까? 재부팅하지 않고 몇 달 동안 집에 PC가 있습니다. 대기 모드에서 잠자기, 편리하고 문제가 발생하지 않습니다.
불행히도 메모리를 적극적으로 사용하면 해제되지 않습니다. 재부팅해야 하는 경우가 있습니다.
불행히도 메모리를 적극적으로 사용하면 해제되지 않습니다. 재부팅해야 하는 경우가 있습니다.
예 ... Windows에는 사용자가 메모리를 사용하는 방법에 대한 자체 아이디어가 있습니다.)))
그렇다면 타사 소프트웨어나 일반적으로 가상 머신 을 설치하여 RAMDisk 자동 로드를 구성할 위치에 설치하면 RAMDisk 자동 로드가 항상 편리한 것은 아니라고 쓴 것 같습니다.... 비록 이 모든 것이 새 사용자를 생성하여 가능하지만 Windows에 로그인할 때 구성
추신: 이제 작은 타사 소프트웨어를 설치합니다. 지금이 무엇인지 전혀 모릅니다.
그렇다면 타사 소프트웨어를 설치하거나 RAMDisk 자동 로드를 구성 할 가상 머신 을 설치해도 RAMDisk 자동 로드가 항상 편리한 것은 아니라고 쓴 것 같습니다....
Batnik이 위에 게시되었습니다. 그는 모든 것을 한다. 터미널에 들어갈 때, 뭔가 구성되어 있지 않으면 경고하는 서비스가 작동됩니다.