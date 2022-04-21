MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 53 1...464748495051525354555657585960...84 새 코멘트 fxsaber 2020.01.22 23:25 #521 pip 모드는 일반 모드보다 느립니다. 핍 2020.01 . 23 00 : 21 : 28.152 Core 1 pass 0 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 02.227 2020.01 . 23 00 : 21 : 29.616 Core 1 pass 1 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.463 2020.01 . 23 00 : 21 : 30.849 Core 1 pass 2 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.233 2020.01 . 23 00 : 21 : 32.098 Core 1 pass 3 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.248 2020.01 . 23 00 : 21 : 33.553 Core 1 pass 4 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.455 2020.01 . 23 00 : 21 : 34.973 Core 1 pass 5 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.419 2020.01 . 23 00 : 21 : 36.454 Core 1 pass 6 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.481 2020.01 . 23 00 : 21 : 37.651 Core 1 pass 7 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.196 2020.01 . 23 00 : 21 : 37.651 Tester optimization finished, total passes 8 2020.01 . 23 00 : 21 : 37.661 Statistics optimization done in 0 minutes 12 seconds 2020.01 . 23 00 : 21 : 37.661 Statistics shortest pass 0 : 00 : 01.196 , longest pass 0 : 00 : 02.227 , average pass 0 : 00 : 01.465 정상 2020.01 . 23 00 : 22 : 40.544 Core 1 pass 0 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 02.274 2020.01 . 23 00 : 22 : 42.098 Core 1 pass 1 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.554 2020.01 . 23 00 : 22 : 43.448 Core 1 pass 2 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.350 2020.01 . 23 00 : 22 : 44.640 Core 1 pass 3 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.192 2020.01 . 23 00 : 22 : 45.860 Core 1 pass 4 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.220 2020.01 . 23 00 : 22 : 47.768 Core 1 pass 5 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 00.967 2020.01 . 23 00 : 22 : 47.768 Core 1 pass 6 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 00.939 2020.01 . 23 00 : 22 : 48.964 Core 1 pass 7 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.195 2020.01 . 23 00 : 22 : 48.964 Tester optimization finished, total passes 8 2020.01 . 23 00 : 22 : 48.974 Statistics optimization done in 0 minutes 11 seconds 2020.01 . 23 00 : 22 : 48.974 Statistics shortest pass 0 : 00 : 00.939 , longest pass 0 : 00 : 02.274 , average pass 0 : 00 : 01.336 안정적으로 플레이합니다. fxsaber 2020.01.22 23:32 #522 최적화 후 백테스트 탭이 완전히 비어 있는 것으로 나타났습니다(보고서는 모두 흰색임). 등의 거래를 표시하는 모드에서. 재현 방법 - 이해하지 못했습니다. 그래프 탭은 괜찮습니다. fxsaber 2020.01.23 09:21 #523 정확한 재생 알고리즘을 이해할 수는 없지만 Expert Advisor를 컴파일하거나 계정을 전환한 후 Tester의 입력 매개변수 값이 재설정되는 경우가 많습니다. Artyom Trishkin 2020.01.23 12:20 #524 fxsaber : MetaQuotes-베타 이 서버를 찾는 방법은 무엇입니까? 신규 계정 개설 시 MetaQuotes-Demo만 제공 fxsaber 2020.01.23 13:04 #525 Artyom Trishkin : 이 서버를 찾는 방법은 무엇입니까? 신규 계정 개설 시 MetaQuotes-Demo만 제공 . Artyom Trishkin 2020.01.23 13:42 #526 fxsaber : . 난 그게 없어... fxsaber 2020.01.28 14:07 #527 처음으로 GA 결과가 단일 패스와 일치하지 않는 경우 Expert Advisor에서 상황이 발생했습니다. 모든 구절이 다릅니다. 전체 열거의 결과는 동일합니다. 빌드 2305. ZY 각 패스의 유전학 입력 매개변수가 절대적으로 올바르게 작성되지 않은 것과 같은 느낌. MetaQuotes 2020.01.28 15:08 #528 Artyom Trishkin : 난 그게 없어... 도움말 메뉴에서 베타 업데이트를 사용하십시오. Artyom Trishkin 2020.01.28 15:57 #529 MetaQuotes : 도움말 메뉴에서 베타 업데이트를 사용하십시오. 나는 항상 이것을 한다. 그러나 여기에 보고되는 버전이 항상 있는 것은 아닙니다. Alexey Viktorov 2020.01.28 16:14 #530 Artyom Trishkin : 나는 항상 이것을 한다. 그러나 여기에 보고되는 버전이 항상 있는 것은 아닙니다. 그래서 베타에 계정을 등록하지 못했습니까? 1...464748495051525354555657585960...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
pip 모드는 일반 모드보다 느립니다.
핍
정상
안정적으로 플레이합니다.
최적화 후 백테스트 탭이 완전히 비어 있는 것으로 나타났습니다(보고서는 모두 흰색임). 등의 거래를 표시하는 모드에서.
재현 방법 - 이해하지 못했습니다. 그래프 탭은 괜찮습니다.
MetaQuotes-베타
이 서버를 찾는 방법은 무엇입니까? 신규 계정 개설 시 MetaQuotes-Demo만 제공
난 그게 없어...
처음으로 GA 결과가 단일 패스와 일치하지 않는 경우 Expert Advisor에서 상황이 발생했습니다. 모든 구절이 다릅니다.
전체 열거의 결과는 동일합니다. 빌드 2305.
ZY 각 패스의 유전학 입력 매개변수가 절대적으로 올바르게 작성되지 않은 것과 같은 느낌.
도움말 메뉴에서 베타 업데이트를 사용하십시오.
나는 항상 이것을 한다. 그러나 여기에 보고되는 버전이 항상 있는 것은 아닙니다.
그래서 베타에 계정을 등록하지 못했습니까?