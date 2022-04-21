MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 53

pip 모드는 일반 모드보다 느립니다.


 2020.01 . 23 00 : 21 : 28.152 Core 1   pass 0 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 02.227
2020.01 . 23 00 : 21 : 29.616 Core 1   pass 1 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.463
2020.01 . 23 00 : 21 : 30.849 Core 1   pass 2 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.233
2020.01 . 23 00 : 21 : 32.098 Core 1   pass 3 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.248
2020.01 . 23 00 : 21 : 33.553 Core 1   pass 4 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.455
2020.01 . 23 00 : 21 : 34.973 Core 1   pass 5 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.419
2020.01 . 23 00 : 21 : 36.454 Core 1   pass 6 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.481
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.651 Core 1   pass 7 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.196
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01 . 23 00 : 21 : 37.661 Statistics       shortest pass 0 : 00 : 01.196 , longest pass 0 : 00 : 02.227 , average pass 0 : 00 : 01.465


정상

 2020.01 . 23 00 : 22 : 40.544 Core 1   pass 0 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 02.274
2020.01 . 23 00 : 22 : 42.098 Core 1   pass 1 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.554
2020.01 . 23 00 : 22 : 43.448 Core 1   pass 2 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.350
2020.01 . 23 00 : 22 : 44.640 Core 1   pass 3 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.192
2020.01 . 23 00 : 22 : 45.860 Core 1   pass 4 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.220
2020.01 . 23 00 : 22 : 47.768 Core 1   pass 5 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 00.967
2020.01 . 23 00 : 22 : 47.768 Core 1   pass 6 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 00.939
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.964 Core 1   pass 7 returned result 130.850000 in 0 : 00 : 01.195
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01 . 23 00 : 22 : 48.974 Statistics       shortest pass 0 : 00 : 00.939 , longest pass 0 : 00 : 02.274 , average pass 0 : 00 : 01.336


안정적으로 플레이합니다.

 

최적화 후 백테스트 탭이 완전히 비어 있는 것으로 나타났습니다(보고서는 모두 흰색임). 등의 거래를 표시하는 모드에서.


정확한 재생 알고리즘을 이해할 수는 없지만 Expert Advisor를 컴파일하거나 계정을 전환한 후 Tester의 입력 매개변수 값이 재설정되는 경우가 많습니다.
 
fxsaber :

MetaQuotes-베타

이 서버를 찾는 방법은 무엇입니까? 신규 계정 개설 시 MetaQuotes-Demo만 제공

 
Artyom Trishkin :

이 서버를 찾는 방법은 무엇입니까? 신규 계정 개설 시 MetaQuotes-Demo만 제공

fxsaber :

.

난 그게 없어...

 

처음으로 GA 결과가 단일 패스와 일치하지 않는 경우 Expert Advisor에서 상황이 발생했습니다. 모든 구절이 다릅니다.

전체 열거의 결과는 동일합니다. 빌드 2305.


ZY 각 패스의 유전학 입력 매개변수가 절대적으로 올바르게 작성되지 않은 것과 같은 느낌.

 
Artyom Trishkin :

난 그게 없어...

도움말 메뉴에서 베타 업데이트를 사용하십시오.
 
MetaQuotes :
도움말 메뉴에서 베타 업데이트를 사용하십시오.
나는 항상 이것을 한다. 그러나 여기에 보고되는 버전이 항상 있는 것은 아닙니다.
 
Artyom Trishkin :
나는 항상 이것을 한다. 그러나 여기에 보고되는 버전이 항상 있는 것은 아닙니다.

그래서 베타에 계정을 등록하지 못했습니까?

