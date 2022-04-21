MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 50 1...434445464748495051525354555657...84 새 코멘트 Grozir 2020.01.16 11:10 #491 Andrey Pogoreltsev : 첫 화면에서 완료된 작업이 있음을 알 수 있습니다. 150개가 있습니다. 두 번째 화면에서 진행 중인 작업을 계산하면 그 중 9개가 완료된 작업이 103개가 됩니다. 9개의 완료된 작업을 찾았습니다. 그리고 첫 화면에서 150이 완성된 곳은 어디인가요? Andrey Pogoreltsev 2020.01.16 11:36 #492 Grozir : 9개의 완료된 작업을 찾았습니다. 그리고 첫 화면에서 150이 완성된 곳은 어디인가요? 전략 테스터 와 많은 작업을 해 보셨나요? 아니면 그림을 바탕으로 답변을 하고 싶으신가요? Grozir 2020.01.16 14:03 #493 Andrey Pogoreltsev : 전략 테스터 와 많은 작업을 해 보셨나요? 아니면 그림을 바탕으로 답변을 하고 싶으신가요? 귀하의 질문에서 귀하는 제시된 스크린샷을 조작합니다. 따라서 사진에 대한 질문. 그렇다면 첫 번째 화면에서 150개의 완료된 작업이 있는 것을 볼 수 있습니까? Andrey Pogoreltsev 2020.01.16 14:09 #494 Grozir : 귀하의 질문에서 귀하는 제시된 스크린샷을 조작합니다. 따라서 사진에 대한 질문. 그렇다면 첫 번째 화면에서 150개의 완료된 작업이 있는 것을 볼 수 있습니까? 나는 전문적인 주제로 개발자들에게 눈을 돌렸다. 소파 분석가들은 방해하지 마십시오. Grozir 2020.01.16 14:30 #495 Andrey Pogoreltsev : 나는 전문적인 주제로 개발자들에게 눈을 돌렸다. 소파 분석가들은 방해하지 마십시오. 사회를 해산하는 것은 좋지 않습니다. 당신을 돕고 ... 용서하려고합니다. Slava 2020.01.16 15:00 #496 Andrey Pogoreltsev : 이미 150개의 결과가 있지만 9개로 표시됩니다. 왜죠? 에이전트는 다음과 같습니다. 이 사진들로는 아무 말도 할 수 없습니다. 로그를 살펴봐야 합니다. 더 나은 전체. 최적화 결과 탭의 왼쪽 부분은 어디에 있습니까? 이전에 동일한 매개변수로 수행한 최적화 캐시에서 141개의 조각이 로드된 첫 번째 결과를 가정할 수 있습니다. Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров... Igor Zakharov 2020.01.17 09:23 #497 테스터의 보고서에 대한 몇 가지 요청을 고려할 것을 제안합니다. 1) 잔액 차트에서 초기 예금을 실선으로 강조 표시합니다(초기 잔액의 위/아래 모멘트가 표시됨). 보고서와 테스터 자체 모두에서. 2) 이제 현재 패스의 값이 이전에 작성한 보고서와 일치하는지 확인하기가 어렵습니다. 보고서의 값과 화면에 보이는 값이 일치하면 더 쉬울 것입니다. - datetime 유형의 변수를 70년 이후의 초가 아니라 시간으로 표시합니다. - 색상에 관한 이전 하위 단락과 동일(보고서에서 8421504, 초기 메뉴 회색에서 표시), 기간 ... 프로그램으로, 최대, 모든 열거, 왜냐하면 보고서와 같이 설정이 어렵습니다. - 추가로 변수에 대한 설명을 표시합니다(변수 이름은 사용자에게 표시되지 않고 설명만 표시되지만 보고서에서는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다). 3) 거의 환상의 영역에서, 그러나 매우 실현 가능합니다. 설정 파일뿐만 아니라 보고서(xml 및 htm)에서도 매개변수를 로드할 수 있다면. 세트 파일과 거의 같은 형태로 존재합니다! 항목 2는 관련성을 80% 잃습니다. 엘리트 지표 :) 흥미로운 것 프로그래머에게 100% 관심을 갖는 Andrey Pogoreltsev 2020.01.17 09:40 #498 Slava : 이 사진들로는 아무 말도 할 수 없습니다. 로그를 살펴봐야 합니다. 더 나은 전체. 최적화 결과 탭의 왼쪽 부분은 어디에 있습니까? 이전에 동일한 매개변수로 수행한 최적화 캐시에서 141개의 조각이 로드된 첫 번째 결과를 가정할 수 있습니다. 그건 그렇고, 네, 그것은 다시 시작되었습니다. 이 쌍은 최적화를 매우 느리게 진행했습니다. 그렇다면 9/1280을 쓰지 않는 것이 논리적일 수 있지만, 150/1280 또는 9/1130? (바람직하게는 첫 번째 옵션). 그런 다음 다시 실행하면 캐시에서 가져온 결과가 표시됩니다. 캐시 여부에 관계없이 1280이 총 실행 횟수이기 때문입니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.18 06:20 #499 작업하는 동안 검증을 위해 Expert Advisor를 다시 컴파일했습니다. 최적화가 멈추지 않고 모든 것이 정상입니다. 하지만 다시 시작한 후 결과는 캐시에서 나온 것 같았지만 중복이 시작되었습니다. 계정 관련(앞서 작성) - 전환하면 최적화가 중지됩니다. Igor Zakharov 2020.01.18 07:55 #500 Andrey Pogoreltsev : 계정 관련(앞서 작성) - 전환하면 최적화가 중지됩니다. 이것은 좋은, 왜냐하면 다른 계정의 서버 데이터는 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 테스터는 기록이 충분하지 않아 현재 서버에서 로드했지만 키메라로 판명되었습니다. 1...434445464748495051525354555657...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
첫 화면에서 완료된 작업이 있음을 알 수 있습니다. 150개가 있습니다.
두 번째 화면에서 진행 중인 작업을 계산하면 그 중 9개가 완료된 작업이 103개가 됩니다.
9개의 완료된 작업을 찾았습니다. 그리고 첫 화면에서 150이 완성된 곳은 어디인가요?
전략 테스터 와 많은 작업을 해 보셨나요? 아니면 그림을 바탕으로 답변을 하고 싶으신가요?
전략 테스터 와 많은 작업을 해 보셨나요? 아니면 그림을 바탕으로 답변을 하고 싶으신가요?
귀하의 질문에서 귀하는 제시된 스크린샷을 조작합니다. 따라서 사진에 대한 질문. 그렇다면 첫 번째 화면에서 150개의 완료된 작업이 있는 것을 볼 수 있습니까?
나는 전문적인 주제로 개발자들에게 눈을 돌렸다. 소파 분석가들은 방해하지 마십시오.
나는 전문적인 주제로 개발자들에게 눈을 돌렸다. 소파 분석가들은 방해하지 마십시오.
이미 150개의 결과가 있지만 9개로 표시됩니다. 왜죠?
에이전트는 다음과 같습니다.
이 사진들로는 아무 말도 할 수 없습니다. 로그를 살펴봐야 합니다. 더 나은 전체.
최적화 결과 탭의 왼쪽 부분은 어디에 있습니까?
이전에 동일한 매개변수로 수행한 최적화 캐시에서 141개의 조각이 로드된 첫 번째 결과를 가정할 수 있습니다.
테스터의 보고서에 대한 몇 가지 요청을 고려할 것을 제안합니다.
1) 잔액 차트에서 초기 예금을 실선으로 강조 표시합니다(초기 잔액의 위/아래 모멘트가 표시됨). 보고서와 테스터 자체 모두에서.
2) 이제 현재 패스의 값이 이전에 작성한 보고서와 일치하는지 확인하기가 어렵습니다. 보고서의 값과 화면에 보이는 값이 일치하면 더 쉬울 것입니다.
- datetime 유형의 변수를 70년 이후의 초가 아니라 시간으로 표시합니다.
- 색상에 관한 이전 하위 단락과 동일(보고서에서 8421504, 초기 메뉴 회색에서 표시), 기간 ... 프로그램으로, 최대, 모든 열거, 왜냐하면 보고서와 같이 설정이 어렵습니다.
- 추가로 변수에 대한 설명을 표시합니다(변수 이름은 사용자에게 표시되지 않고 설명만 표시되지만 보고서에서는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다).
3) 거의 환상의 영역에서, 그러나 매우 실현 가능합니다. 설정 파일뿐만 아니라 보고서(xml 및 htm)에서도 매개변수를 로드할 수 있다면. 세트 파일과 거의 같은 형태로 존재합니다! 항목 2는 관련성을 80% 잃습니다.
이 사진들로는 아무 말도 할 수 없습니다. 로그를 살펴봐야 합니다. 더 나은 전체.
최적화 결과 탭의 왼쪽 부분은 어디에 있습니까?
이전에 동일한 매개변수로 수행한 최적화 캐시에서 141개의 조각이 로드된 첫 번째 결과를 가정할 수 있습니다.
그건 그렇고, 네, 그것은 다시 시작되었습니다. 이 쌍은 최적화를 매우 느리게 진행했습니다.
그렇다면 9/1280을 쓰지 않는 것이 논리적일 수 있지만,
150/1280 또는 9/1130? (바람직하게는 첫 번째 옵션). 그런 다음 다시 실행하면 캐시에서 가져온 결과가 표시됩니다. 캐시 여부에 관계없이 1280이 총 실행 횟수이기 때문입니다.
작업하는 동안 검증을 위해 Expert Advisor를 다시 컴파일했습니다. 최적화가 멈추지 않고 모든 것이 정상입니다. 하지만 다시 시작한 후 결과는 캐시에서 나온 것 같았지만 중복이 시작되었습니다.
계정 관련(앞서 작성) - 전환하면 최적화가 중지됩니다.
계정 관련(앞서 작성) - 전환하면 최적화가 중지됩니다.
이것은 좋은, 왜냐하면 다른 계정의 서버 데이터는 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 테스터는 기록이 충분하지 않아 현재 서버에서 로드했지만 키메라로 판명되었습니다.