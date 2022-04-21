MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 49 1...424344454647484950515253545556...84 새 코멘트 Grozir 2020.01.15 15:02 #481 fxsaber : "결과" 열을 정렬합니다. 결과, 이익, 합격 등으로 정렬됩니다. 결과는 사진에 있습니다. fxsaber 2020.01.15 15:13 #482 Grozir : 결과, 이익, 합격 등으로 정렬됩니다. 결과는 사진에 있습니다. 이를 파악하려면 이 최적화에 대한 opt 파일이 필요합니다. Grozir 2020.01.15 18:05 #483 fxsaber : 이를 파악하려면 이 최적화에 대한 opt 파일이 필요합니다. 이러한 결과 정지 는 최적화 시작 30분 후에 발생했습니다. 과정이 끝난 후 테이블이 요동치며 모든 결과를 보여주었다. fxsaber 2020.01.15 18:45 #484 Grozir : 이러한 결과 정지 는 최적화 시작 30분 후에 발생했습니다. 과정이 끝난 후 테이블이 요동치며 모든 결과를 보여주었다. 테이블을 열 때(성능상의 이유로) 새로 고쳐지지 않습니다. 업데이트하려면 탭을 전환해야 합니다. fxsaber 2020.01.15 21:14 #485 단일 패스 HTML 보고서가 잘못 생성되었습니다. 재생. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { static bool FirstRun = true ; if (FirstRun) { const double TP = Bid - 100 * _Point ; OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 0.1 , Bid, 0 , 0 , TP); OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 0.2 , TP, 0 , 0 , 0 ); FirstRun = false ; } } 간단히 말해서, 오픈 포지션은 지정가 주문과 동일한 수준의 테이크를 갖습니다. 실행 결과입니다. 테스터는 먼저 TP를 실행한 다음 제한을 실행합니다. 맞습니다. 그렇지 않으면 지정가 주문을 발동하기에 충분한 증거금이 없는 상황에 직면할 수 있습니다. 터미널에서 트랜잭션의 순서(첫 번째 화면 참조)가 정확합니다(tst-file 포함). 그러나 HTML 보고서에서는 - 아니요. 또한 터미널에서 해당 주문의 트리거 시퀀스도 깨졌습니다(tst 파일 포함). fxsaber 2020.01.15 22:47 #486 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: SingleTesterCache fxsaber , 2020.01.15 22:46 거래/주문량이 tst에 잘못 기재되어 있습니다. 항상 SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100,000인 것처럼 계산됩니다. 다른 값이 설정되어 있으면 tst의 볼륨 값에 영향을 주지 않습니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.15 23:31 #487 최적화 과정에서 계정을 바꾸면 멈추는 게 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 그러나 이론적으로 모든 계정 설정은 이미 알려져 있어야 합니다. 최적화 과정에서 봇이 재컴파일되어 작동하지 않으면 최적화가 시작될 것이라는 의혹도 있다. 추신. 백분율이 어떻게 해제되는지 확인하겠습니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.15 23:37 #488 이미 150개의 결과가 있지만 9개로 표시됩니다. 왜죠? 에이전트는 다음과 같습니다. Grozir 2020.01.16 10:33 #489 Andrey Pogoreltsev : 이미 150개의 결과가 있지만 9개로 표시됩니다. 왜죠? 에이전트는 다음과 같습니다. 150개의 작업이 진행 중이고 9개가 완료되었습니다. 두 번째 화면의 맨 윗줄. Andrey Pogoreltsev 2020.01.16 10:52 #490 Grozir : 150개의 작업이 진행 중이고 9개가 완료되었습니다. 두 번째 화면의 맨 윗줄. 첫 화면에서 완료된 작업이 있음을 알 수 있습니다. 150개가 있습니다. 두 번째 화면에서 진행 중인 작업을 계산하면 그 중 9개가 완료된 작업이 103개가 됩니다. 1...424344454647484950515253545556...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"결과" 열을 정렬합니다.
결과, 이익, 합격 등으로 정렬됩니다. 결과는 사진에 있습니다.
이를 파악하려면 이 최적화에 대한 opt 파일이 필요합니다.
이러한 결과 정지 는 최적화 시작 30분 후에 발생했습니다. 과정이 끝난 후 테이블이 요동치며 모든 결과를 보여주었다.
테이블을 열 때(성능상의 이유로) 새로 고쳐지지 않습니다. 업데이트하려면 탭을 전환해야 합니다.
단일 패스 HTML 보고서가 잘못 생성되었습니다. 재생.
간단히 말해서, 오픈 포지션은 지정가 주문과 동일한 수준의 테이크를 갖습니다. 실행 결과입니다.
테스터는 먼저 TP를 실행한 다음 제한을 실행합니다. 맞습니다. 그렇지 않으면 지정가 주문을 발동하기에 충분한 증거금이 없는 상황에 직면할 수 있습니다.
터미널에서 트랜잭션의 순서(첫 번째 화면 참조)가 정확합니다(tst-file 포함). 그러나 HTML 보고서에서는 - 아니요. 또한 터미널에서 해당 주문의 트리거 시퀀스도 깨졌습니다(tst 파일 포함).
fxsaber , 2020.01.15 22:46
거래/주문량이 tst에 잘못 기재되어 있습니다. 항상 SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100,000인 것처럼 계산됩니다.
다른 값이 설정되어 있으면 tst의 볼륨 값에 영향을 주지 않습니다.
최적화 과정에서 계정을 바꾸면 멈추는 게 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 그러나 이론적으로 모든 계정 설정은 이미 알려져 있어야 합니다.
최적화 과정에서 봇이 재컴파일되어 작동하지 않으면 최적화가 시작될 것이라는 의혹도 있다.추신. 백분율이 어떻게 해제되는지 확인하겠습니다.
이미 150개의 결과가 있지만 9개로 표시됩니다. 왜죠?
에이전트는 다음과 같습니다.
150개의 작업이 진행 중이고 9개가 완료되었습니다. 두 번째 화면의 맨 윗줄.
첫 화면에서 완료된 작업이 있음을 알 수 있습니다. 150개가 있습니다.
두 번째 화면에서 진행 중인 작업을 계산하면 그 중 9개가 완료된 작업이 103개가 됩니다.