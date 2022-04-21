MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 45 1...383940414243444546474849505152...84 새 코멘트 Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 18:24 #441 Slava : &&를 ||로 바꿉니다. 추신. 조건이 정확합니다. 일을 위한 조건이 아니라 테스트를 위한 조건이 있습니다. 원칙적으로 Print에서 보고하는 내용입니다. 이것은 수행되기 때문에 때때로 나는 관심있는 사람들을 위해 테스트 버전을 제공할 수 있습니다. 그리고 정기적으로 입력 매개변수를 변경할 때 먼저 "유휴" 실행이 있습니다. 거래하지 않으면 두 번째 출시부터 모든 것이 정상입니다. 왜 나쁜가요? 유전 알고리즘에서 첫 번째 결과가 즉시 제거됩니다. Slava 2020.01.01 19:11 #442 Andrey Pogoreltsev : 추신. 조건이 정확합니다. 일을 위한 조건이 아니라 테스트를 위한 조건이 있습니다. 원칙적으로 Print에서 보고하는 내용입니다. 이것은 수행되기 때문에 때때로 나는 관심있는 사람들을 위해 테스트 버전을 제공할 수 있습니다. 그리고 정기적으로 입력 매개변수를 변경할 때 먼저 "유휴" 실행이 있습니다. 거래하지 않으면 두 번째 출시부터 모든 것이 정상입니다. 왜 나쁜가요? 유전 알고리즘에서 첫 번째 결과가 즉시 제거됩니다. 빌드 번호는 무엇입니까? Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 20:30 #443 Slava : 빌드 번호는 무엇입니까? 2280 추신. 거래가 없었을 때의 로그가 다시 여기에 있습니다. 따라서 OnInit 검사에서 정상적으로 통과합니다. OnTimer에서는 분명히 그렇지 않습니다. 지금 당장은 로그를 추가하겠습니다. 로봇은 허용되지 않으면 거래하지 않습니다. 분명히 어떤 종류의 조건이 트리거됩니다. NL 0 21 : 15 : 27.195 Server MetaTester 5 stopped IE 0 22 : 14 : 37.946 Startup MetaTester 5 x64 build 2280 ( 13 Dec 2019 ) FQ 0 22 : 14 : 37.976 Server MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3011 QJ 0 22 : 14 : 37.977 Startup initialization finished DQ 0 22 : 14 : 38.125 127.0 . 0.1 login (build 2280 ) IG 0 22 : 14 : 38.145 Network 4372 bytes of account info loaded CP 0 22 : 14 : 38.145 Network 1482 bytes of tester parameters loaded CG 0 22 : 14 : 38.145 Network 6332 bytes of input parameters loaded GM 0 22 : 14 : 38.145 Network 386 bytes of symbols list loaded CJ 0 22 : 14 : 38.146 Tester expert file added: Experts\Advisors\ 4 x.ex5. 1044587 bytes loaded DR 0 22 : 14 : 38.148 Tester 6413 Mb available, 80 blocks set for ticks generating HG 0 22 : 14 : 38.148 Tester initial deposit 1000000.00 USD, leverage 1 : 500 LM 0 22 : 14 : 38.152 Tester successfully initialized IJ 0 22 : 14 : 38.152 Network 1018 Kb of total initialization data received QS 0 22 : 14 : 38.152 Tester AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor , 32704 MB LL 0 22 : 14 : 38.163 Symbols AUDCAD.m: symbol to be synchronized MG 0 22 : 14 : 38.164 Symbols AUDCAD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received PM 0 22 : 14 : 38.486 History AUDCAD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001 KK 0 22 : 14 : 38.486 History AUDCAD.m: history synchronized from 2016.01 . 04 to 2019.12 . 27 ME 0 22 : 14 : 38.488 Ticks AUDCAD.m: ticks synchronization started MS 0 22 : 14 : 38.489 Ticks AUDCAD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000 QF 0 22 : 14 : 38.489 Ticks AUDCAD.m: history ticks synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.12 . 27 OJ 0 22 : 14 : 38.601 History AUDCAD.m,M1: history cache allocated for 742101 bars and contains 369587 bars from 2018.01 . 02 10 : 00 to 2018.12 . 31 20 : 00 MK 0 22 : 14 : 38.601 History AUDCAD.m,M1: history begins from 2018.01 . 02 10 : 00 QR 0 22 : 14 : 38.624 Tester AUDCAD.m,M1 (RoboForex-MetaTrader 5 ): generating based on real ticks NS 0 22 : 14 : 38.624 Tester AUDCAD.m,M1: testing of Experts\Advisors\ 4 x.ex5 from 2019.01 . 01 00 : 00 to 2019.12 . 29 00 : 00 started with inputs: HM 0 22 : 14 : 38.624 Tester LotsMultiplier= 1 e- 06 CH 0 22 : 14 : 38.624 Tester SymbolPostfix=.m DG 0 22 : 14 : 38.624 Tester DefaultSet= 1 QO 0 22 : 14 : 38.624 Tester MaxTrades= 40 FK 0 22 : 14 : 38.624 Tester Deviation= 7 RG 0 22 : 14 : 38.624 Tester ProfitDigger= false KM 0 22 : 14 : 38.624 Tester RandomShuffler= false GI 0 22 : 14 : 38.624 Tester PeriodSec= 60 NK 0 22 : 14 : 38.624 Tester Booster= 1.4 GS 0 22 : 14 : 38.624 Tester TakeProfit= 9 ND 0 22 : 14 : 38.624 Tester PipStarter= 46 KH 0 22 : 14 : 38.624 Tester Symbols=EURGBP KM 0 22 : 14 : 38.647 Symbols EURGBP.m: symbol to be synchronized KF 0 22 : 14 : 38.648 Symbols EURGBP.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received EN 0 22 : 14 : 39.139 History EURGBP.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.227 QR 0 22 : 14 : 39.139 History EURGBP.m: history synchronized from 2016.01 . 04 to 2019.12 . 27 OI 0 22 : 14 : 39.141 Ticks EURGBP.m: ticks synchronization started QS 0 22 : 14 : 40.239 Ticks EURGBP.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 01.094 IO 0 22 : 14 : 40.239 Ticks EURGBP.m: history ticks synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.12 . 27 GH 0 22 : 14 : 40.268 Symbols GBPUSD.m: symbol to be synchronized JN 0 22 : 14 : 40.269 Symbols GBPUSD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received QP 0 22 : 14 : 40.865 History GBPUSD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.313 MD 0 22 : 14 : 40.865 History GBPUSD.m: history synchronized from 2016.01 . 04 to 2019.12 . 27 FG 0 22 : 14 : 40.867 Ticks GBPUSD.m: ticks synchronization started JM 0 22 : 14 : 41.962 Ticks GBPUSD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 01.093 KF 0 22 : 14 : 41.962 Ticks GBPUSD.m: history ticks synchronized from 2017.01 . 02 to 2019.12 . 27 HP 0 22 : 14 : 45.633 Ticks AUDCAD.m : real ticks begin from 2017.01 . 02 00 : 00 : 00 FN 0 22 : 14 : 48.989 Ticks EURGBP.m : real ticks begin from 2017.01 . 02 00 : 00 : 00 LE 0 22 : 14 : 53.730 Ticks GBPUSD.m : real ticks begin from 2017.01 . 02 00 : 00 : 00 MO 0 22 : 15 : 11.576 Tester final balance 1000000.00 USD QF 0 22 : 15 : 11.576 Tester OnTester result 0 DQ 0 22 : 15 : 11.638 Tester AUDCAD.m,M1: 25591590 ticks, 366283 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.029 . Test passed in 0 : 00 : 33.483 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 11.735 ). Slava 2020.01.01 21:18 #444

Andrey Pogoreltsev :

2280

추신. 거래가 없었을 때의 로그가 다시 여기에 있습니다. 따라서 OnInit 검사에서 정상적으로 통과합니다. OnTimer에서는 분명히 그렇지 않습니다. 지금 당장은 로그를 추가하겠습니다. 로봇은 허용되지 않으면 거래하지 않습니다. 분명히 어떤 종류의 조건이 트리거됩니다.

최신 빌드를 사용할 수 있습니다.

Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 22:25 #445

Slava :

최신 빌드를 사용할 수 있습니다.

작동하지 않습니다

Artyom Trishkin 2020.01.01 22:40 #446

Andrey Pogoreltsev :

작동하지 않습니다

MetaQuotes-Demo에서 업데이트해야 합니다.

Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 22:49 #447

Artyom Trishkin :

MetaQuotes-Demo에서 업데이트해야 합니다.

고맙습니다. 2286으로 업데이트 했습니다. 문제가 다시 발생하면 글을 쓰겠습니다. OnTimer에서는 분명히 그렇지 않습니다. 지금 당장은 로그를 추가하겠습니다. 로봇은 허용되지 않으면 거래하지 않습니다. 분명히 어떤 종류의 조건이 트리거됩니다. 최신 빌드를 사용할 수 있습니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 22:25 #445 Slava : 최신 빌드를 사용할 수 있습니다. 작동하지 않습니다 Artyom Trishkin 2020.01.01 22:40 #446 Andrey Pogoreltsev : 작동하지 않습니다 MetaQuotes-Demo에서 업데이트해야 합니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 22:49 #447 Artyom Trishkin : MetaQuotes-Demo에서 업데이트해야 합니다. 고맙습니다. 2286으로 업데이트 했습니다. 문제가 다시 발생하면 글을 쓰겠습니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.02 13:14 #448 일반적으로 내 캔트. ifdef 프로파일링 모드 에서 플래그 초기화를 닫고 무작위로 잡았습니다( 추신. 게다가, 때때로 ArrayResize는 (시각 모드에서와 같이) 메모리를 지웠고 이 오류를 잡을 수 없었습니다. Andrey Pogoreltsev 2020.01.05 08:41 #449

안녕하세요 여러분 다시한번)

개발자 여러분, 질문입니다. 유전자 알고리즘 의 매개변수를 사용자 정의할 수 있습니까? 예를 들어 중지 및 돌연변이의 기준을 설정하려면?

극단에 도달하기 전에 정지가 발생한다는 사실을 종종 접합니다.

또한 질문입니다. 시뮬레이션된 어닐링과 같은 다른 방법을 구현할 예정입니까?

traveller00 2020.01.06 16:59 #450

빌드 2280이지만 이전 버전에 있었습니다.

디버깅을 위해 스크립트 또는 Expert Advisor를 실행하면 1H 시간대의 Market Watch에서 첫 번째 기호의 새 창이 열립니다. 그리고 첫 번째 문자나 다른 TF가 아닌 디버그해야 하는 경우? 올바른 문자가 첫 번째 문자가 되도록 모든 문자를 제거하는 것과 같이 샤머니즘 없이 이 작업을 수행할 수 있는 방법이 있습니까?
추신. 거래가 없었을 때의 로그가 다시 여기에 있습니다. 따라서 OnInit 검사에서 정상적으로 통과합니다. OnTimer에서는 분명히 그렇지 않습니다. 지금 당장은 로그를 추가하겠습니다. 로봇은 허용되지 않으면 거래하지 않습니다. 분명히 어떤 종류의 조건이 트리거됩니다.
일반적으로 내 캔트. ifdef 프로파일링 모드 에서 플래그 초기화를 닫고 무작위로 잡았습니다(
추신. 게다가, 때때로 ArrayResize는 (시각 모드에서와 같이) 메모리를 지웠고 이 오류를 잡을 수 없었습니다.
안녕하세요 여러분 다시한번)
개발자 여러분, 질문입니다. 유전자 알고리즘 의 매개변수를 사용자 정의할 수 있습니까? 예를 들어 중지 및 돌연변이의 기준을 설정하려면?
극단에 도달하기 전에 정지가 발생한다는 사실을 종종 접합니다.
또한 질문입니다. 시뮬레이션된 어닐링과 같은 다른 방법을 구현할 예정입니까?