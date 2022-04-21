MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 51 1...444546474849505152535455565758...84 새 코멘트 Andrey Pogoreltsev 2020.01.18 08:49 #501 Igor Zakharov : 이것은 좋은, 왜냐하면 다른 계정의 서버 데이터는 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 테스터는 기록이 충분하지 않아 현재 서버에서 로드했지만 키메라로 판명되었습니다. 여기에서는 기록이 이미 로드되고 계정 설정이 알려진 경우 프로파일링에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 프로파일링 중에(그리고 이것은 긴 절차임) 예를 들어 계정을 확인해야 할 수 있기 때문에 중지가 발생할 수 있음을 좋은 방법으로 경고해야 합니다. fxsaber 2020.01.19 22:19 #502 최적화 단계의 숫자 시각화에서 공백을 사용하십시오(화면의 낮은 숫자). 화면에서 이것이 약 50억 달러라는 것을 즉시 이해하지 못할 것입니다. Artyom Trishkin 2020.01.19 22:22 #503 fxsaber : 최적화 단계의 숫자 시각화에서 공백을 사용 하십시오(화면에서 더 낮은 숫자). 화면에서 이것이 약 50억 달러라는 것을 즉시 이해하지 못할 것입니다. 구분자를 사용한다는 말입니까? fxsaber 2020.01.19 22:22 #504 Artyom Trishkin : 구분자를 사용한다는 말입니까? 네. fxsaber 2020.01.21 02:18 #505 2296. tst 파일을 가져올 때 테스터 설정 탭이 업데이트되지 않습니다. fxsaber 2020.01.21 02:24 #506 2296. tst에서 거래에 대한 contract_size 값이 0이 되었습니다. 주문은 괜찮습니다. Artyom Trishkin 2020.01.21 05:32 #507 fxsaber : 2296. tst에서 거래에 대한 contract_size 값이 0이 되었습니다. 주문은 괜찮습니다. 이 버전은 어디서 구하셨나요? 최신 베타 확인 중 - 2286... fxsaber 2020.01.21 06:33 #508 Artyom Trishkin : 이 버전은 어디서 구하셨나요? 최신 베타 확인 중 - 2286... MetaQuotes-베타 fxsaber 2020.01.21 14:39 #509 2D Optimization 그래프 위로 마우스를 가져가면 아무 것도 나타나지 않습니다. MT4에서 입력 값과 셀에 해당하는 결과가 팝업으로 표시되었던 것을 기억합니다. Andrey Khatimlianskii 2020.01.21 23:44 #510 Andrey Pogoreltsev : 여기에서는 기록이 이미 로드되고 계정 설정이 알려진 경우 프로파일링에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 프로파일링 중에(그리고 이것은 긴 절차임) 예를 들어 계정을 살펴봐야 할 수 있기 때문에 중지가 발생할 수 있음을 좋은 방법으로 경고해야 합니다. 테스터가 이 기록을 사용할 수 없는 작동 중에 EA가 다른 기기에 대한 데이터를 요청하지 않는다는 보장은 없습니다. 그리고 그는 다른 브로커로부터 그것을 다운로드할 것인가? 1...444546474849505152535455565758...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 좋은, 왜냐하면 다른 계정의 서버 데이터는 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 테스터는 기록이 충분하지 않아 현재 서버에서 로드했지만 키메라로 판명되었습니다.
여기에서는 기록이 이미 로드되고 계정 설정이 알려진 경우 프로파일링에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 프로파일링 중에(그리고 이것은 긴 절차임) 예를 들어 계정을 확인해야 할 수 있기 때문에 중지가 발생할 수 있음을 좋은 방법으로 경고해야 합니다.
최적화 단계의 숫자 시각화에서 공백을 사용하십시오(화면의 낮은 숫자).
화면에서 이것이 약 50억 달러라는 것을 즉시 이해하지 못할 것입니다.
구분자를 사용한다는 말입니까?
네.
2296. tst에서 거래에 대한 contract_size 값이 0이 되었습니다. 주문은 괜찮습니다.
이 버전은 어디서 구하셨나요? 최신 베타 확인 중 - 2286...
MetaQuotes-베타
2D Optimization 그래프 위로 마우스를 가져가면 아무 것도 나타나지 않습니다.
MT4에서 입력 값과 셀에 해당하는 결과가 팝업으로 표시되었던 것을 기억합니다.
테스터가 이 기록을 사용할 수 없는 작동 중에 EA가 다른 기기에 대한 데이터를 요청하지 않는다는 보장은 없습니다. 그리고 그는 다른 브로커로부터 그것을 다운로드할 것인가?