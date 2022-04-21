MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 42 1...353637383940414243444546474849...84 새 코멘트 Sergey Chalyshev 2019.12.18 22:53 #411 fxsaber : 모든 캐릭터에 대한 플레이 지침을 사용할 수 있습니다. 질문이 있습니다. 그냥 실행하십시오. 아니요, 당신이 더 좋습니다. 당신의 코드를 알아내는 동안 내가 그것을 시작한 이유를 잊을 것입니다)) 예를 들어 Si 와 같은 교환 선물에서 테스트할 수 있습니까? 테스트를 위해 교환 계정을 제공합니까? Dmitiry Ananiev 2019.12.18 23:28 #412 Sergey Chalyshev : 아니요, 당신이 더 좋습니다. 당신의 코드를 알아내는 동안 내가 그것을 시작한 이유를 잊을 것입니다)) 예를 들어 Si 와 같은 교환 선물에서 테스트할 수 있습니까? 테스트를 위해 교환 계정을 제공합니까? 거래소의 낮은 유동성과 주문 대기열의 문제가 있습니다. 따라서 모스크바 거래소 의 테스터는 정확하지 않습니다. Forex에서는 실제로 작은 로트에서 이러한 현상이 없습니다. 가끔 발생하지만. fxsaber 2019.12.18 23:30 #413 Sergey Chalyshev : 테스트를 위해 교환 계정을 제공합니까? 하자. 하지만 바로 예약하겠습니다. 테스터에서 마지막 가격으로 실행하는 것은 실수입니다. fxsaber 2019.12.18 23:34 #414 테스터의 정확성에 대한 인증 코드입니다. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void CloseAll() { for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS)) { if (OrderType() <= OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0 ); else OrderDelete(OrderTicket()); } } bool Check1() { bool Res = true ; Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , Bid, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , Bid) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , Ask, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , 0 , Ask) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); return (Res); } bool Check2() { bool Res = true ; Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ), Ask, Bid, 0 , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ), Ask, 0 , Bid, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , 0 , 0 ), Bid, Ask, 0 , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , 0 , 0 ), Bid, 0 , Ask , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); return (Res); } bool Check3() { bool Res = true ; Res &= OrderSelect ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); Res &= OrderSelect ( OrderSend ( _Symbol , OP_SELLLIMIT, 1 , Bid, 0 , 0 , 0 ), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); Res &= OrderSelect ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); Res &= OrderSelect ( OrderSend ( _Symbol , OP_SELLSTOP, 1 , Bid, 0 , 0 , 0 ), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); return (Res); } bool Check4() { bool Res = true ; const double TickSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask - TickSize, 0 , 0 , 0 ), Ask, 0 , 0 , 0 ) && ( OrdersTotal () == 1 ) && ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 1 , Ask + TickSize, 0 , 0 , 0 ), Ask, 0 , 0 , 0 ) && ( OrdersTotal () == 1 ) && ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_SELLLIMIT, 1 , Bid + TickSize, 0 , 0 , 0 ), Bid, 0 , 0 , 0 ) && ( OrdersTotal () == 1 ) && ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_SELLSTOP, 1 , Bid - TickSize, 0 , 0 , 0 ), Bid, 0 , 0 , 0 ) && ( OrdersTotal () == 1 ) && ( OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL); CloseAll(); return (Res); } bool Check5() { bool Res = true ; const double TickSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask - TickSize, 0 , 0 , 0 ), Ask, Bid, 0 , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 1 , Ask + TickSize, 0 , 0 , 0 ), Ask, Bid, 0 , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_SELLLIMIT, 1 , Bid + TickSize, 0 , 0 , 0 ), Bid, Ask, 0 , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderModify( OrderSend ( _Symbol , OP_SELLSTOP, 1 , Bid - TickSize, 0 , 0 , 0 ), Bid, Ask, 0 , 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); return (Res); } bool Check6() { bool Res = true ; Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask, 0 , Bid, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_BUYSTOP, 1 , Ask, 0 , Bid, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_SELLLIMIT, 1 , Bid, 0 , Ask, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); Res &= OrderSend ( _Symbol , OP_SELLSTOP, 1 , Bid, 0 , Ask, 0 ) && ! OrdersTotal (); CloseAll(); return (Res); } #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) + "\n" void OnTick () { Print (TOSTRING(Check1()) + TOSTRING(Check2()) + TOSTRING(Check3()) + TOSTRING(Check4()) + TOSTRING(Check5()) + TOSTRING(Check6())); ExpertRemove (); } 올바르게 수행되면 다음과 같아야 합니다. 2019.12 . 19 00 : 27 : 59.263 2019.12 . 13 00 : 00 : 00 Check1() = true 2019.12 . 19 00 : 27 : 59.263 2019.12 . 13 00 : 00 : 00 Check2() = true 2019.12 . 19 00 : 27 : 59.263 2019.12 . 13 00 : 00 : 00 Check3() = true 2019.12 . 19 00 : 27 : 59.263 2019.12 . 13 00 : 00 : 00 Check4() = true 2019.12 . 19 00 : 27 : 59.263 2019.12 . 13 00 : 00 : 00 Check5() = true 2019.12 . 19 00 : 27 : 59.263 2019.12 . 13 00 : 00 : 00 Check6() = true Sergey Chalyshev 2019.12.18 23:51 #415 fxsaber : 하자. 하지만 바로 예약하겠습니다. 테스터에서 마지막 가격으로 실행하는 것은 실수입니다. 비공개로 썼습니다. 당연히 last의 실행은 의미가 없습니다(넌센스). fxsaber 2019.12.19 00:34 #416 Sergey Chalyshev : 예를 들어 Si 와 같은 교환 선물에서 테스트할 수 있습니까? 더 좋습니다. 실제 틱에 의해, 그러나 TP는 오리발에 의해 실행됩니다. Sergey Chalyshev 2019.12.19 00:42 #417 fxsaber : 심하게. 아니요, 테스터에 문제가 있습니다. 모든 진드기 또는 실제 진드기에 대해 어떻게 테스트합니까? 시를보십시오. 9시 45분에 시장은 여전히 닫혀 있습니다. 이 시간에는 무엇이든 있을 수 있으므로 10:01 이후에 열어야 합니다. fxsaber 2019.12.19 01:07 #418 Sergey Chalyshev : 교환 기호와 상계 계정이 있는 경우에만 현재 가격 의 제한 한도가 허용됩니다. 불행히도 모든 시장(TP 포함)은 플리퍼에서 실행됩니다. 따라서 테스터에서 마켓을 사용하지 않는 것이 좋습니다. Alexey Kravchenko 2019.12.23 04:20 #419 그러면 테스터에서 로드된 모든 막대에 액세스하는 것은 어떻습니까? 답변 부탁드립니다. 또는 이 인위적인 제한이 필요한 이유를 설명하십시오. Andrey Khatimlianskii 2019.12.23 04:32 #420 Alexey Kravchenko : 그러면 테스터에서 로드된 모든 막대에 액세스하는 것은 어떻습니까? 답변 부탁드립니다. 또는 이 인위적인 제한이 필요한 이유를 설명하십시오. Expert Advisors의 99% 테스트 속도를 높입니다. 나머지 1%에 대해 목발을 삽입할 수 있습니다.
거래소의 낮은 유동성과 주문 대기열의 문제가 있습니다. 따라서 모스크바 거래소 의 테스터는 정확하지 않습니다. Forex에서는 실제로 작은 로트에서 이러한 현상이 없습니다. 가끔 발생하지만.
하자. 하지만 바로 예약하겠습니다. 테스터에서 마지막 가격으로 실행하는 것은 실수입니다.
당연히 last의 실행은 의미가 없습니다(넌센스).
더 좋습니다. 실제 틱에 의해, 그러나 TP는 오리발에 의해 실행됩니다.
아니요, 테스터에 문제가 있습니다. 모든 진드기 또는 실제 진드기에 대해 어떻게 테스트합니까?
시를보십시오.9시 45분에 시장은 여전히 닫혀 있습니다. 이 시간에는 무엇이든 있을 수 있으므로 10:01 이후에 열어야 합니다.
교환 기호와 상계 계정이 있는 경우에만 현재 가격 의 제한 한도가 허용됩니다.
불행히도 모든 시장(TP 포함)은 플리퍼에서 실행됩니다. 따라서 테스터에서 마켓을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
그러면 테스터에서 로드된 모든 막대에 액세스하는 것은 어떻습니까? 답변 부탁드립니다. 또는 이 인위적인 제한이 필요한 이유를 설명하십시오.
Expert Advisors의 99% 테스트 속도를 높입니다.
나머지 1%에 대해 목발을 삽입할 수 있습니다.