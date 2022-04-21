MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 52 1...454647484950515253545556575859...84 새 코멘트 fxsaber 2020.01.22 01:26 #511 2298 - 커스텀 커미션을 설정했습니다. 그러나 그것은 계산되지 않습니다. Slava 2020.01.22 07:36 #512 fxsaber : 2298 - 커스텀 커미션을 설정했습니다. 그러나 그것은 계산되지 않습니다. 우리는 그것에 대해 노력하고 있습니다. 이것은 일반적으로 무역 그룹 사용자 정의의 첫 번째 버전입니다. ELdorado76 2020.01.22 11:46 #513 MT5는 최적화할 때 거래당 수수료를 고려합니까? npats2007 2020.01.22 16:19 #514 단축키 테스트 를 실행해주세요. 예를 들어 F7에서 "시작" 버튼이 작동했습니다. MetaEditor에서 작업하고 Expert Advisor를 컴파일하고 Alt+Tab으로 MetaTrader 창으로 전환하고 F7로 테스트를 시작합니다. Edgar Akhmadeev 2020.01.22 16:28 #515 빌드 2298(및 롤백)을 연구한 몇 분 안에 최대 설정 기능인 혁신을 발견했습니다. 주문 및 위치 수. 아주 좋은 생각이지만 여기에서도 최대값을 설정해야 합니다. 많은. 그리고 이러한 값은 테스트되는 서버의 설정을 제한할 뿐만 아니라 확장합니다. 이것은 매우 엄격한 제한이 있는 센트 서버에서 테스트할 때 필요합니다. 물론 기본적으로 로트 제한이 간섭하므로 수정 사항을 제외하고는 MM으로 테스트하는 것이 옳지 않습니다. 많은. Edgar Akhmadeev 2020.01.22 16:40 #516 요청은 테스터와 직접적인 관련이 없지만 테스트를 방해합니다. 컴파일 외에도 코드 검증 기능도 필요합니다. ex5(및 코드 최적화 )를 변경하지 않고 모두 동일합니다. 자동 최적화에 오랜 시간이 걸리면 코드 작업을 하고 인스턴스의 작동에 영향을 주지 않기를 바랍니다. Andrey Khatimlianskii 2020.01.22 17:53 #517 npats2007 : 핫키 테스트 를 실행해 주세요. 예를 들어 F7에서 "시작" 버튼이 작동했습니다. MetaEditor에서 작업하고 Expert Advisor를 컴파일하고 Alt+Tab으로 MetaTrader 창으로 전환하고 F7로 테스트를 시작합니다. 기록에 디버그가 있습니다. Ctrl+F5 npats2007 2020.01.22 20:53 #518 Andrey Khatimlianskii : 기록에 디버그가 있습니다. Ctrl+F5 고맙습니다! Ctrl+F5가 "차트, 지표 및 거래 표시가 있는 시각적 모드" 기능을 프로그래밍 방식으로 설정하고 그에 따라 시각적 테스트 창을 실행하는 이유는 무엇입니까? Ctrl+F5를 사용하여 일반 모드에서 테스트를 시작하는 방법은 무엇입니까? fxsaber 2020.01.22 22:34 #519 빌드 2300. 테스터 로그. 2020.01 . 22 23 : 29 : 55.645 Core 1 EURUSD : real ticks begin from 2019.11 . 01 00 : 00 : 00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп. 2020.01 . 22 23 : 30 : 48.176 Core 1 disconnected 2020.01 . 22 23 : 30 : 48.176 Core 1 connection closed 2020.01 . 22 23 : 30 : 48.177 Tester stopped by user 2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт. 2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00 2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2020.01 . 22 23 : 30 : 54.668 Core 1 connected 2020.01 . 22 23 : 30 : 54.686 Core 1 disconnected 2020.01 . 22 23 : 30 : 54.686 Core 1 connection closed 2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт. 2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00 2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2020.01 . 22 23 : 31 : 00.696 Core 1 connected 2020.01 . 22 23 : 31 : 00.713 Core 1 disconnected 2020.01 . 22 23 : 31 : 00.713 Core 1 connection closed 2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт. 2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00 2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2020.01 . 22 23 : 31 : 14.295 Core 1 connected 2020.01 . 22 23 : 31 : 14.312 Core 1 disconnected 2020.01 . 22 23 : 31 : 14.313 Core 1 connection closed 2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт. 2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00 2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2020.01 . 22 23 : 31 : 24.226 Core 1 connected 2020.01 . 22 23 : 31 : 24.245 Core 1 disconnected 2020.01 . 22 23 : 31 : 24.245 Core 1 connection closed 2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Tester EURUSD: history data begins from 2017.03 . 21 00 : 00 // Нажал Старт. 2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.09 . 02 00 : 00 2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2020.01 . 22 23 : 31 : 34.830 Core 1 connected 2020.01 . 22 23 : 31 : 34.847 Core 1 disconnected 2020.01 . 22 23 : 31 : 34.847 Core 1 connection closed 시각화가 꺼져 있고 시각화 창이 열려 있지 않습니다. 6명의 로컬 에이전트가 포함됩니다. 프로세스의 metatester64.exe. 몇 분 후 사라지고 시작됩니다. 이 Expert Advisor는 상황을 재현합니다. double OnTester () { while (! IsStopped ()) ; return ( 0 ); } 실행한 다음 중지를 클릭합니다. 그 후에 시작은 아무 것도 시작할 수 없습니다. fxsaber 2020.01.22 23:08 #520 빌드 2300. 핍스 모드에서는 볼륨이 고려됩니다. 감사합니다! 그러나 이 모드에서 InOut 거래의 이익은 잘못 계산됩니다. 일반 모드로 실행하면 이익이 맞습니다. 따라서 Netting에서 핍 모드는 현재 작동하지 않습니다(과대평가된 이익을 가져옴). 1...454647484950515253545556575859...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
우리는 그것에 대해 노력하고 있습니다. 이것은 일반적으로 무역 그룹 사용자 정의의 첫 번째 버전입니다.
요청은 테스터와 직접적인 관련이 없지만 테스트를 방해합니다. 컴파일 외에도 코드 검증 기능도 필요합니다. ex5(및 코드 최적화 )를 변경하지 않고 모두 동일합니다. 자동 최적화에 오랜 시간이 걸리면 코드 작업을 하고 인스턴스의 작동에 영향을 주지 않기를 바랍니다.
핫키 테스트 를 실행해 주세요. 예를 들어 F7에서 "시작" 버튼이 작동했습니다. MetaEditor에서 작업하고 Expert Advisor를 컴파일하고 Alt+Tab으로 MetaTrader 창으로 전환하고 F7로 테스트를 시작합니다.
고맙습니다! Ctrl+F5가 "차트, 지표 및 거래 표시가 있는 시각적 모드" 기능을 프로그래밍 방식으로 설정하고 그에 따라 시각적 테스트 창을 실행하는 이유는 무엇입니까? Ctrl+F5를 사용하여 일반 모드에서 테스트를 시작하는 방법은 무엇입니까?
시각화가 꺼져 있고 시각화 창이 열려 있지 않습니다. 6명의 로컬 에이전트가 포함됩니다.
프로세스의 metatester64.exe. 몇 분 후 사라지고 시작됩니다.
이 Expert Advisor는 상황을 재현합니다.
실행한 다음 중지를 클릭합니다. 그 후에 시작은 아무 것도 시작할 수 없습니다.
빌드 2300. 핍스 모드에서는 볼륨이 고려됩니다. 감사합니다!
그러나 이 모드에서 InOut 거래의 이익은 잘못 계산됩니다.
일반 모드로 실행하면 이익이 맞습니다.
따라서 Netting에서 핍 모드는 현재 작동하지 않습니다(과대평가된 이익을 가져옴).