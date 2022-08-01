무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 168 1...161162163164165166167168169170171172173174175...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.07.09 19:49 #1671 Georgiy Merts : 기이한. 이 차량에는 m_uiMaxDirectTPC = 0이 있으며, 이는 잠금이나 피라미드가 허용되지 않음을 의미합니다. 불명. 손이 닿는다면 - 나는 그것을 알아 내려고 노력할 것입니다. 프로그램의 버그인 것 같습니다. 거래 내역 스니펫 데모: Artem Prischepa 2019.07.09 23:20 #1672 Georgiy Merts : 그래서 나는 수백만 달러 가치가 있는 계좌만 여기에서 진짜로 간주된다는 것을 이해합니다. 하지만 저에게는 월수입보다 훨씬 많습니다. 그래서 저에게 이것은 매우, 아주 실제적인 계정 입니다. 버핏은 70년 넘게 번 돈으로 거래합니다. 그리고 당신은 당신이 한 달 동안 번 돈에 있습니다. 그것은 당신이 당신의 시스템과 가치에 대해 스스로 생각한다고 말합니다. :디 Georgiy Merts 2019.07.10 04:48 #1673 Artem Prischepa : 버핏은 70년 넘게 번 돈으로 거래합니다. 그리고 당신은 당신이 한 달 동안 번 돈에 있습니다. 그것은 당신이 당신의 시스템과 가치에 대해 스스로 생각한다고 말합니다. :디 한달만에. 글쎄, 5년 안에. 그리고 당신은 버핏을 보고 있습니다. 그는 저에게 별로 관심이 없습니다. 저는 완전히 다른 방식으로 살고 있습니다. 생명 유지에 필요한 비용을 잊지 마십시오. 그리고 "비용"에 관해서는 - 좋습니다. 저는 두 번 이상 말했습니다. 신호에 대해 매월 1%를 지불하는 것이 상당히 합리적입니다. 제 경우에는 5달러이며 제 생각에는 매우 정확합니다. 그것이 내가 차량을 선택하는 명확한 방법론을 개발할 때까지 내 시스템 비용입니다. Artem Prischepa 2019.07.10 06:53 #1674 Georgiy Merts : 한달만에. 글쎄, 5년 안에. 그리고 당신은 버핏을 보고 있습니다. 그는 저에게 별로 관심이 없습니다. 저는 완전히 다른 방식으로 살고 있습니다. 생명 유지에 필요한 비용을 잊지 마십시오. 그리고 "비용"에 대해 - 좋습니다. 저는 두 번 이상 말했습니다. 신호에 대해 매월 1%를 지불하는 것이 상당히 합리적입니다. 제 경우에는 5달러이며 제 생각에는 매우 정확합니다. 그것이 내가 차량을 선택하는 명확한 방법론을 개발할 때까지 내 시스템 비용입니다. 5년 동안 $500의 수입이 있습니까? :D 따뜻함과 부드러움을 혼동할 수 있나요? 내가 그렇게 말할 수 있다면, 당신의 "시스템"은 무료라도 누구에게도 관심이 없으며 5달러만큼 가치가 있습니까? xD Georgiy Merts 2019.07.10 07:40 #1675 Artem Prischepa : 5년 동안 $500의 수입이 있습니까? :D 따뜻함과 부드러움을 혼동할 수 있나요? 내가 그렇게 말할 수 있다면, 당신의 "시스템"은 무료라도 누구에게도 관심이 없으며 5달러만큼 가치가 있습니까? xD 필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다. 시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까? Artem Prischepa 2019.07.10 07:58 #1676 Georgiy Merts : 필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다. 시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까? 분명히 당신의 회계사는 알고리즘 거래자보다 훨씬 낫지 않습니다. xD 납으로부터의 금 채굴 또는 피라미드에 대한 기여(mmm)에 대한 주제도 한때 매우 인기가 있었고 논의되었습니다. 그러나 이것이 효과적인 것으로 특징 지어지는 것은 아닙니다)) 왜 1%인가? 어떤 이유로 신호에 대해 2%를 지불해야 한다고 확신합니다. 우리 중 누가 옳은지 이해하는 방법? :디 Georgiy Merts 2019.07.10 08:01 #1677 Artem Prischepa : 왜 1%인가? 어떤 이유로 신호에 대해 2%를 지불해야 한다고 확신합니다. 우리 중 누가 옳은지 이해하는 방법? :디 당신은 분명히. 적절하다고 생각하는 만큼 지불하세요. 제 의견이 중요하다고 생각할 수도 있습니다. Artem Prischepa 2019.07.10 08:03 #1678 Georgiy Merts : 필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다. 시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까? 여기에서 누가 이 주제를 논의하고 있습니까? 벽과 천장이 혼돈의 숫자와 표지판으로 뒤덮인 정신병원의 세 환자에 가까운 세 사람. 그리고 동그란 춤을 추며 그들을 바라보는 이들은 점프와 미소를 짓는다. xDD Artem Prischepa 2019.07.10 08:05 #1679 Georgiy Merts : 당신은 분명히. 적절하다고 생각하는 만큼 지불하세요. 제 의견이 중요하다고 생각할 수도 있습니다. 그래서 제 생각에는 대다수가 동의할 것이라고 생각합니다. 당신은 당신에 대해 무엇을 말할 수 있습니다. :디 Georgiy Merts 2019.07.10 08:07 #1680 Artem Prischepa : 그래서 제 생각에는 대다수가 동의할 것이라고 생각합니다. 당신은 당신에 대해 무엇을 말할 수 있습니다. :디 그리고 무엇이 바뀌나요? 나는 당신의 의견이 옳다고 말했습니다. 또 어떤 것에 관심이 있습니까? 1...161162163164165166167168169170171172173174175...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
기이한. 이 차량에는 m_uiMaxDirectTPC = 0이 있으며, 이는 잠금이나 피라미드가 허용되지 않음을 의미합니다.
불명.
손이 닿는다면 - 나는 그것을 알아 내려고 노력할 것입니다. 프로그램의 버그인 것 같습니다.
거래 내역 스니펫 데모:
그래서 나는 수백만 달러 가치가 있는 계좌만 여기에서 진짜로 간주된다는 것을 이해합니다. 하지만 저에게는 월수입보다 훨씬 많습니다. 그래서 저에게 이것은 매우, 아주 실제적인 계정 입니다.
버핏은 70년 넘게 번 돈으로 거래합니다. 그리고 당신은 당신이 한 달 동안 번 돈에 있습니다. 그것은 당신이 당신의 시스템과 가치에 대해 스스로 생각한다고 말합니다. :디
버핏은 70년 넘게 번 돈으로 거래합니다. 그리고 당신은 당신이 한 달 동안 번 돈에 있습니다. 그것은 당신이 당신의 시스템과 가치에 대해 스스로 생각한다고 말합니다. :디
한달만에. 글쎄, 5년 안에. 그리고 당신은 버핏을 보고 있습니다. 그는 저에게 별로 관심이 없습니다. 저는 완전히 다른 방식으로 살고 있습니다.
생명 유지에 필요한 비용을 잊지 마십시오.
그리고 "비용"에 관해서는 - 좋습니다. 저는 두 번 이상 말했습니다. 신호에 대해 매월 1%를 지불하는 것이 상당히 합리적입니다. 제 경우에는 5달러이며 제 생각에는 매우 정확합니다. 그것이 내가 차량을 선택하는 명확한 방법론을 개발할 때까지 내 시스템 비용입니다.
한달만에. 글쎄, 5년 안에. 그리고 당신은 버핏을 보고 있습니다. 그는 저에게 별로 관심이 없습니다. 저는 완전히 다른 방식으로 살고 있습니다.
생명 유지에 필요한 비용을 잊지 마십시오.
그리고 "비용"에 대해 - 좋습니다. 저는 두 번 이상 말했습니다. 신호에 대해 매월 1%를 지불하는 것이 상당히 합리적입니다. 제 경우에는 5달러이며 제 생각에는 매우 정확합니다. 그것이 내가 차량을 선택하는 명확한 방법론을 개발할 때까지 내 시스템 비용입니다.
5년 동안 $500의 수입이 있습니까? :D 따뜻함과 부드러움을 혼동할 수 있나요?
내가 그렇게 말할 수 있다면, 당신의 "시스템"은 무료라도 누구에게도 관심이 없으며 5달러만큼 가치가 있습니까? xD
5년 동안 $500의 수입이 있습니까? :D 따뜻함과 부드러움을 혼동할 수 있나요?
내가 그렇게 말할 수 있다면, 당신의 "시스템"은 무료라도 누구에게도 관심이 없으며 5달러만큼 가치가 있습니까? xD
필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다.
시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까?
필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다.
시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까?
분명히 당신의 회계사는 알고리즘 거래자보다 훨씬 낫지 않습니다. xD
납으로부터의 금 채굴 또는 피라미드에 대한 기여(mmm)에 대한 주제도 한때 매우 인기가 있었고 논의되었습니다. 그러나 이것이 효과적인 것으로 특징 지어지는 것은 아닙니다))
왜 1%인가? 어떤 이유로 신호에 대해 2%를 지불해야 한다고 확신합니다. 우리 중 누가 옳은지 이해하는 방법? :디
왜 1%인가? 어떤 이유로 신호에 대해 2%를 지불해야 한다고 확신합니다. 우리 중 누가 옳은지 이해하는 방법? :디
당신은 분명히. 적절하다고 생각하는 만큼 지불하세요. 제 의견이 중요하다고 생각할 수도 있습니다.
필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다.
시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까?
여기에서 누가 이 주제를 논의하고 있습니까? 벽과 천장이 혼돈의 숫자와 표지판으로 뒤덮인 정신병원의 세 환자에 가까운 세 사람. 그리고 동그란 춤을 추며 그들을 바라보는 이들은 점프와 미소를 짓는다. xDD
당신은 분명히. 적절하다고 생각하는 만큼 지불하세요. 제 의견이 중요하다고 생각할 수도 있습니다.
그래서 제 생각에는 대다수가 동의할 것이라고 생각합니다. 당신은 당신에 대해 무엇을 말할 수 있습니다. :디
그래서 제 생각에는 대다수가 동의할 것이라고 생각합니다. 당신은 당신에 대해 무엇을 말할 수 있습니다. :디
그리고 무엇이 바뀌나요? 나는 당신의 의견이 옳다고 말했습니다. 또 어떤 것에 관심이 있습니까?