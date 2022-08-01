무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 168

새 코멘트
 
Georgiy Merts :

기이한. 이 차량에는 m_uiMaxDirectTPC = 0이 있으며, 이는 잠금이나 피라미드가 허용되지 않음을 의미합니다.

불명.

손이 닿는다면 - 나는 그것을 알아 내려고 노력할 것입니다. 프로그램의 버그인 것 같습니다.

거래 내역 스니펫 데모:


 
Georgiy Merts :

그래서 나는 수백만 달러 가치가 있는 계좌만 여기에서 진짜로 간주된다는 것을 이해합니다. 하지만 저에게는 월수입보다 훨씬 많습니다. 그래서 저에게 이것은 매우, 아주 실제적인 계정 입니다.

버핏은 70년 넘게 번 돈으로 거래합니다. 그리고 당신은 당신이 한 달 동안 번 돈에 있습니다. 그것은 당신이 당신의 시스템과 가치에 대해 스스로 생각한다고 말합니다. :디

 
Artem Prischepa :

버핏은 70년 넘게 번 돈으로 거래합니다. 그리고 당신은 당신이 한 달 동안 번 돈에 있습니다. 그것은 당신이 당신의 시스템과 가치에 대해 스스로 생각한다고 말합니다. :디

한달만에. 글쎄, 5년 안에. 그리고 당신은 버핏을 보고 있습니다. 그는 저에게 별로 관심이 없습니다. 저는 완전히 다른 방식으로 살고 있습니다.

생명 유지에 필요한 비용을 잊지 마십시오.

그리고 "비용"에 관해서는 - 좋습니다. 저는 두 번 이상 말했습니다. 신호에 대해 매월 1%를 지불하는 것이 상당히 합리적입니다. 제 경우에는 5달러이며 제 생각에는 매우 정확합니다. 그것이 내가 차량을 선택하는 명확한 방법론을 개발할 때까지 내 시스템 비용입니다.

 
Georgiy Merts :

한달만에. 글쎄, 5년 안에. 그리고 당신은 버핏을 보고 있습니다. 그는 저에게 별로 관심이 없습니다. 저는 완전히 다른 방식으로 살고 있습니다.

생명 유지에 필요한 비용을 잊지 마십시오.

그리고 "비용"에 대해 - 좋습니다. 저는 두 번 이상 말했습니다. 신호에 대해 매월 1%를 지불하는 것이 상당히 합리적입니다. 제 경우에는 5달러이며 제 생각에는 매우 정확합니다. 그것이 내가 차량을 선택하는 명확한 방법론을 개발할 때까지 내 시스템 비용입니다.

5년 동안 $500의 수입이 있습니까? :D 따뜻함과 부드러움을 혼동할 수 있나요?
내가 그렇게 말할 수 있다면, 당신의 "시스템"은 무료라도 누구에게도 관심이 없으며 5달러만큼 가치가 있습니까? xD

 
Artem Prischepa :

5년 동안 $500의 수입이 있습니까? :D 따뜻함과 부드러움을 혼동할 수 있나요?
내가 그렇게 말할 수 있다면, 당신의 "시스템"은 무료라도 누구에게도 관심이 없으며 5달러만큼 가치가 있습니까? xD

필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다.

시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까?

 
Georgiy Merts :

필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다.

시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까?

분명히 당신의 회계사는 알고리즘 거래자보다 훨씬 낫지 않습니다. xD
납으로부터의 금 채굴 또는 피라미드에 대한 기여(mmm)에 대한 주제도 한때 매우 인기가 있었고 논의되었습니다. 그러나 이것이 효과적인 것으로 특징 지어지는 것은 아닙니다))
왜 1%인가? 어떤 이유로 신호에 대해 2%를 지불해야 한다고 확신합니다. 우리 중 누가 옳은지 이해하는 방법? :디

 
Artem Prischepa :


왜 1%인가? 어떤 이유로 신호에 대해 2%를 지불해야 한다고 확신합니다. 우리 중 누가 옳은지 이해하는 방법? :디

당신은 분명히. 적절하다고 생각하는 만큼 지불하세요. 제 의견이 중요하다고 생각할 수도 있습니다.

 
Georgiy Merts :

필수 지불 후 - 예. 그것이 당신을 그렇게 많이 놀라게합니까? 친구, 당신은 당신이 얻는 반죽의 양에 대해 미쳤습니다. 그리고 사람들은 다르게 산다.

시스템에 관해서는 웃기다. 가장 인기 있는 스레드 중 하나인 이 스레드의 대화 수로 판단하면 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 그리고 "평가" - 반복할 수 있지만 구독에 대해 매월 실제 자기자본의 1% 이상을 지불하는 것은 의미가 없습니다. 이는 제 계정에 대해 $5입니다. 당신에게 명확하지 않은 것은 무엇입니까?

여기에서 누가 이 주제를 논의하고 있습니까? 벽과 천장이 혼돈의 숫자와 표지판으로 뒤덮인 정신병원의 세 환자에 가까운 세 사람. 그리고 동그란 춤을 추며 그들을 바라보는 이들은 점프와 미소를 짓는다. xDD

 
Georgiy Merts :

당신은 분명히. 적절하다고 생각하는 만큼 지불하세요. 제 의견이 중요하다고 생각할 수도 있습니다.

그래서 제 생각에는 대다수가 동의할 것이라고 생각합니다. 당신은 당신에 대해 무엇을 말할 수 있습니다. :디

 
Artem Prischepa :

그래서 제 생각에는 대다수가 동의할 것이라고 생각합니다. 당신은 당신에 대해 무엇을 말할 수 있습니다. :디

그리고 무엇이 바뀌나요? 나는 당신의 의견이 옳다고 말했습니다. 또 어떤 것에 관심이 있습니까?

1...161162163164165166167168169170171172173174175...360
새 코멘트