무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 155 1...148149150151152153154155156157158159160161162...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.01 17:46 #1541 Eduard_D : 아직 명확하지 않은 이유로 Signals에서 거래하는 것은 Georgy와 함께 리그에서 거래하는 것과 다릅니다. 나는 #1494 이전에 이것에 대해 썼습니다. 나는 그것을 알아 내려고 노력하고있어. 차이는 따옴표에 있다고 생각합니다. 몇 개의 5자리 포인트 차이가 신호 조건이 충족되지 않는다는 사실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 그런 다음 한 계정에서는 위치가 열려 있고 동반되지만 다른 계정에서는 그렇지 않고 완전히 다른 장소에서 열릴 것입니다. 하나의 동일한 그림은 정확히 동일한 인용문과 정확히 동일한 미끄러짐의 경우에만 가능합니다. 필요한 경우 - 이미 말했듯이 TS 리그의 상위 디비전에 대한 투자 비밀번호를 제공할 수 있습니다 - 원하는 마법에 대한 거래를 선택하고 확인하십시오. 제 생각에는 말이 안 됩니다. Eduard_D 2019.07.01 17:56 #1542 Georgiy Merts : 차이는 따옴표에 있다고 생각합니다. 몇 개의 5자리 포인트 차이가 신호 조건이 충족되지 않는다는 사실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 그런 다음 한 계정에서는 위치가 열려 있고 동반되지만 다른 계정에서는 그렇지 않고 완전히 다른 장소에서 열릴 것입니다. 하나의 동일한 그림은 정확히 동일한 인용문과 정확히 동일한 미끄러짐의 경우에만 가능합니다. 필요한 경우 - 이미 말했듯이 TS 리그의 상위 디비전에 대한 투자 비밀번호를 제공할 수 있습니다 - 원하는 마법에 대한 거래를 선택하고 확인하십시오. 제 생각에는 말이 안 됩니다. 왜 뭔가를 확인합니까? 내가 보고서를 믿지 않는다고 생각합니까? 그리고 나는 믿는다. 왜냐하면 동일한 브로커(Alp)가 있는 경우 따옴표에 차이가 없어야 합니다. 미끄러짐은 차량에서 중요한 역할을 할 수 없는 것 같습니다. Roman은 다른 브로커를 가지고 있으며 결과가 더 좋습니다. Georgiy Merts 2019.07.01 18:30 #1543 Eduard_D : 왜 뭔가를 확인합니까? 내가 보고서를 믿지 않는다고 생각합니까? 그리고 나는 믿는다. 왜냐하면 동일한 브로커(Alp)가 있는 경우 따옴표에 차이가 없어야 합니다. 미끄러짐은 차량에서 중요한 역할을 할 수 없는 것 같습니다. Roman은 다른 브로커를 가지고 있으며 결과가 더 좋습니다. 해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다. 그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다. [삭제] 2019.07.01 18:38 #1544 Georgiy Merts : 해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다. 그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다. 이 미끄러짐에 당신이 붙어 있다는 것. 당신은 스캘퍼 리그 같은 것이 있습니까? 그들은 일주일에 한 번 한 포즈를 열어 강력하게 볼 것입니다. 다른 할 일이 없습니까? Roman Shiredchenko 2019.07.01 19:51 #1545 Georgiy Merts : 해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다. 그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다. 그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다. LEAGUE TS에서 거래하려면 거래된 상품이 시장 개요에 있어야 한다는 것을 정확히 이해하고 있습니까? 저것들. 주어진 마법을 가진 LEAGUE TS는 M15의 실행 모듈이 "던진" 쌍에 관계없이 의도한 쌍으로 거래됩니다. USDCHF - 충돌합니다. 분명히 regcode의 오류 ... 나머지는 경매를 위해 일어 섰습니다. 이제 실행 가능한 모듈을 업데이트했습니다. 터미널을 다시 시작했는데 예를 들어 EURCHF가 다시 최적화되어 이러한 마법이 본질적으로 더 이상 존재하지 않기 때문에 거래하지 않는 것으로 나타났습니다. 저것들. 우상단에 설정파일을 불러온 후 exp가 있었는데 거기에서 제거... 수익성 있는 EA 공유 10포인트 3.mq4 수익성 43! Eduard_D 2019.07.01 20:13 #1546 Roman Shiredchenko : LEAGUE TS에서 거래하려면 거래된 상품이 시장 개요에 있어야 한다는 것을 정확히 이해하고 있습니까? 저것들. 주어진 마법을 가진 LEAGUE TS는 M15의 실행 모듈이 "던진" 쌍에 관계없이 의도한 쌍으로 거래됩니다. USDCHF - 충돌합니다. 분명히 regcode의 오류 ... 나머지는 경매를 위해 일어 섰습니다. 이제 실행 가능한 모듈을 업데이트했습니다. 터미널을 다시 시작했는데 예를 들어 EURCHF가 다시 최적화되어 이러한 마법이 본질적으로 더 이상 존재하지 않기 때문에 거래하지 않는 것으로 나타났습니다. 저것들. 우상단에 설정파일을 불러온 후 exp가 있었는데 거기에서 제거... 200640은 올바른 마법사가 아닙니다. Roman Shiredchenko 2019.07.01 20:16 #1547 Eduard_D : 요청한 마법에 오류가 있습니다. 이해했다. 저것들. 그는 더 이상 거기에 없습니다. 나는 경매에서 그들을 제거하지 않았고 그들은 여기와 같은 거래를 열었습니다. 확인을 누르면 사라집니다... Eduard_D 2019.07.01 20:23 #1548 Roman Shiredchenko : 이해했다. 저것들. 그는 더 이상 거기에 없습니다. 나는 경매에서 그들을 제거하지 않았고 그들은 여기와 같은 거래를 열었습니다. 확인을 누르면 사라집니다... 나는 다음과 같은 말만 할 수 있다. 매직 200640은 존재하지 않으며 결코 일어나지 않았다. 이론적으로 다른 모든 마법과 등록 코드는 재최적화를 위해 사라지지 않는 한 실행 가능한 모듈의 날짜에 의존해서는 안 됩니다. 그러나 이것은 주간 보고서에서 볼 수 있습니다. 필요한 마법이 있는지 없는지. Eduard_D 2019.07.01 20:28 #1549 선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 동시에 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 사용합니다. 실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다. Roman Shiredchenko 2019.07.01 21:43 #1550 Eduard_D : 선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 동시에 사용합니다. 실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다. 아, 그런데... 그런 것 같아요... 실행 가능한 모듈의 이름을 이전 버전을 덮어쓰지 않고 새 버전으로 바꿀 수 있나요? 1...148149150151152153154155156157158159160161162...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아직 명확하지 않은 이유로 Signals에서 거래하는 것은 Georgy와 함께 리그에서 거래하는 것과 다릅니다. 나는 #1494 이전에 이것에 대해 썼습니다.
나는 그것을 알아 내려고 노력하고있어.
차이는 따옴표에 있다고 생각합니다. 몇 개의 5자리 포인트 차이가 신호 조건이 충족되지 않는다는 사실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 그런 다음 한 계정에서는 위치가 열려 있고 동반되지만 다른 계정에서는 그렇지 않고 완전히 다른 장소에서 열릴 것입니다.
하나의 동일한 그림은 정확히 동일한 인용문과 정확히 동일한 미끄러짐의 경우에만 가능합니다.
필요한 경우 - 이미 말했듯이 TS 리그의 상위 디비전에 대한 투자 비밀번호를 제공할 수 있습니다 - 원하는 마법에 대한 거래를 선택하고 확인하십시오.
제 생각에는 말이 안 됩니다.
차이는 따옴표에 있다고 생각합니다. 몇 개의 5자리 포인트 차이가 신호 조건이 충족되지 않는다는 사실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 그런 다음 한 계정에서는 위치가 열려 있고 동반되지만 다른 계정에서는 그렇지 않고 완전히 다른 장소에서 열릴 것입니다.
하나의 동일한 그림은 정확히 동일한 인용문과 정확히 동일한 미끄러짐의 경우에만 가능합니다.
필요한 경우 - 이미 말했듯이 TS 리그의 상위 디비전에 대한 투자 비밀번호를 제공할 수 있습니다 - 원하는 마법에 대한 거래를 선택하고 확인하십시오.
제 생각에는 말이 안 됩니다.
왜 뭔가를 확인합니까? 내가 보고서를 믿지 않는다고 생각합니까? 그리고 나는 믿는다.
왜냐하면 동일한 브로커(Alp)가 있는 경우 따옴표에 차이가 없어야 합니다. 미끄러짐은 차량에서 중요한 역할을 할 수 없는 것 같습니다.
Roman은 다른 브로커를 가지고 있으며 결과가 더 좋습니다.
왜 뭔가를 확인합니까? 내가 보고서를 믿지 않는다고 생각합니까? 그리고 나는 믿는다.
왜냐하면 동일한 브로커(Alp)가 있는 경우 따옴표에 차이가 없어야 합니다. 미끄러짐은 차량에서 중요한 역할을 할 수 없는 것 같습니다.
Roman은 다른 브로커를 가지고 있으며 결과가 더 좋습니다.
해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다.
그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다.
그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다.
해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다.
그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다.
그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다.
해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다.
그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다.
그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다.
LEAGUE TS에서 거래하려면 거래된 상품이 시장 개요에 있어야 한다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
저것들. 주어진 마법을 가진 LEAGUE TS는 M15의 실행 모듈이 "던진" 쌍에 관계없이 의도한 쌍으로 거래됩니다.
USDCHF - 충돌합니다. 분명히 regcode의 오류 ... 나머지는 경매를 위해 일어 섰습니다.
이제 실행 가능한 모듈을 업데이트했습니다. 터미널을 다시 시작했는데 예를 들어 EURCHF가 다시 최적화되어 이러한 마법이 본질적으로 더 이상 존재하지 않기 때문에 거래하지 않는 것으로 나타났습니다.
저것들. 우상단에 설정파일을 불러온 후 exp가 있었는데 거기에서 제거...
LEAGUE TS에서 거래하려면 거래된 상품이 시장 개요에 있어야 한다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
저것들. 주어진 마법을 가진 LEAGUE TS는 M15의 실행 모듈이 "던진" 쌍에 관계없이 의도한 쌍으로 거래됩니다.
USDCHF - 충돌합니다. 분명히 regcode의 오류 ... 나머지는 경매를 위해 일어 섰습니다.
이제 실행 가능한 모듈을 업데이트했습니다. 터미널을 다시 시작했는데 예를 들어 EURCHF가 다시 최적화되어 이러한 마법이 본질적으로 더 이상 존재하지 않기 때문에 거래하지 않는 것으로 나타났습니다.
저것들. 우상단에 설정파일을 불러온 후 exp가 있었는데 거기에서 제거...
200640은 올바른 마법사가 아닙니다.
요청한 마법에 오류가 있습니다.
이해했다. 저것들. 그는 더 이상 거기에 없습니다. 나는 경매에서 그들을 제거하지 않았고 그들은 여기와 같은 거래를 열었습니다.
확인을 누르면 사라집니다...
이해했다. 저것들. 그는 더 이상 거기에 없습니다. 나는 경매에서 그들을 제거하지 않았고 그들은 여기와 같은 거래를 열었습니다.
확인을 누르면 사라집니다...
나는 다음과 같은 말만 할 수 있다. 매직 200640은 존재하지 않으며 결코 일어나지 않았다.
이론적으로 다른 모든 마법과 등록 코드는 재최적화를 위해 사라지지 않는 한 실행 가능한 모듈의 날짜에 의존해서는 안 됩니다. 그러나 이것은 주간 보고서에서 볼 수 있습니다. 필요한 마법이 있는지 없는지.
선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 동시에 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 사용합니다.
실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다.
선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 동시에 사용합니다.
실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다.