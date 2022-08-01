무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 155

Eduard_D :

아직 명확하지 않은 이유로 Signals에서 거래하는 것은 Georgy와 함께 리그에서 거래하는 것과 다릅니다. 나는 #1494 이전에 이것에 대해 썼습니다.

나는 그것을 알아 내려고 노력하고있어.

차이는 따옴표에 있다고 생각합니다. 몇 개의 5자리 포인트 차이가 신호 조건이 충족되지 않는다는 사실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 그런 다음 한 계정에서는 위치가 열려 있고 동반되지만 다른 계정에서는 그렇지 않고 완전히 다른 장소에서 열릴 것입니다.

하나의 동일한 그림은 정확히 동일한 인용문과 정확히 동일한 미끄러짐의 경우에만 가능합니다.

필요한 경우 - 이미 말했듯이 TS 리그의 상위 디비전에 대한 투자 비밀번호를 제공할 수 있습니다 - 원하는 마법에 대한 거래를 선택하고 확인하십시오.

제 생각에는 말이 안 됩니다.

 
Georgiy Merts :

왜 뭔가를 확인합니까? 내가 보고서를 믿지 않는다고 생각합니까? 그리고 나는 믿는다.

왜냐하면 동일한 브로커(Alp)가 있는 경우 따옴표에 차이가 없어야 합니다. 미끄러짐은 차량에서 중요한 역할을 할 수 없는 것 같습니다.

Roman은 다른 브로커를 가지고 있으며 결과가 더 좋습니다.

 
Eduard_D :

왜 뭔가를 확인합니까? 내가 보고서를 믿지 않는다고 생각합니까? 그리고 나는 믿는다.

왜냐하면 동일한 브로커(Alp)가 있는 경우 따옴표에 차이가 없어야 합니다. 미끄러짐은 차량에서 중요한 역할을 할 수 없는 것 같습니다.

Roman은 다른 브로커를 가지고 있으며 결과가 더 좋습니다.

해야합니다. 나는 ECN 및 비 ECN 계정에 있습니다. 큰 움직임에서 따옴표의 차이는 12개의 5자리 포인트에 쉽게 도달합니다. 그러나 DC는 하나이며 동일합니다.

그리고 신호 인식이 엄격하여 다섯 자리 숫자 하나라도 결정에 영향을 줄 수 있습니다.

그리고 미끄러짐은 동일합니다. 귀하가 거래를 시작했다고 가정해 봅시다(나보다 5자리 포인트 3포인트 높음). 그러나 결과적으로 후행(후행 차량인 경우)은 이 3포인트만큼 지속적으로 "이동"됩니다. 따라서 완전히 다른 시간에 닫힐 수 있습니다.

[삭제]  
Georgiy Merts :

Georgiy Merts :

LEAGUE TS에서 거래하려면 거래된 상품이 시장 개요에 있어야 한다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?

저것들. 주어진 마법을 가진 LEAGUE TS는 M15의 실행 모듈이 "던진" 쌍에 관계없이 의도한 쌍으로 거래됩니다.

USDCHF - 충돌합니다. 분명히 regcode의 오류 ... 나머지는 경매를 위해 일어 섰습니다.


이제 실행 가능한 모듈을 업데이트했습니다. 터미널을 다시 시작했는데 예를 들어 EURCHF가 다시 최적화되어 이러한 마법이 본질적으로 더 이상 존재하지 않기 때문에 거래하지 않는 것으로 나타났습니다.


저것들. 우상단에 설정파일을 불러온 후 exp가 있었는데 거기에서 제거...


 
Roman Shiredchenko :

200640은 올바른 마법사가 아닙니다.

 
Eduard_D :

요청한 마법에 오류가 있습니다.

이해했다. 저것들. 그는 더 이상 거기에 없습니다. 나는 경매에서 그들을 제거하지 않았고 그들은 여기와 같은 거래를 열었습니다.


확인을 누르면 사라집니다...


 
Roman Shiredchenko :

나는 다음과 같은 말만 할 수 있다. 매직 200640은 존재하지 않으며 결코 일어나지 않았다.

이론적으로 다른 모든 마법과 등록 코드는 재최적화를 위해 사라지지 않는 한 실행 가능한 모듈의 날짜에 의존해서는 안 됩니다. 그러나 이것은 주간 보고서에서 볼 수 있습니다. 필요한 마법이 있는지 없는지.

 

선택사항으로 실행 모듈의 날짜가 다르면 이름이 다릅니다. 결과적으로 새로운(최근에 다시 최적화된) 마법이 모듈의 새 어셈블리에서 작동하고 이전 마법의 경우 작동하는 모듈을 건드리지 않습니다. 저것들. 동시에 실행 가능한 모듈의 여러 어셈블리를 사용합니다.

실행 가능한 모듈의 이전 어셈블리로 필요한 마법을 롤백합니다.

 
Eduard_D :

아, 그런데... 그런 것 같아요... 실행 가능한 모듈의 이름을 이전 버전을 덮어쓰지 않고 새 버전으로 바꿀 수 있나요?
