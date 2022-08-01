무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 247 1...240241242243244245246247248249250251252253254...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.01.28 07:28 #2461 Aleksey Mavrin : 아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하) 그런 다음 그가 하는 일을 말해 주세요. csv로 작성해야 하는 숫자만 있으면 Excel 도구를 사용하여 차트가 이미 템플릿에 망치로 박혀 있습니까? 아니면 어떻게든 스스로 차트를 생성합니까? 그래픽이 자동으로 생성되는 것이 얼마나 좋은지 알고 싶습니다. A. 사건에 대한 질문입니다. 스크립트는 거의 모든 라이브러리를 사용합니다. 200개 이상의 파일과 TS League 클래스에 대한 설명이 포함된 150만 개의 파일 그러나 작업의 본질은 간단합니다. 스크립트의 이름으로 직접 확인하십시오. CTradeHistory thHistory; CBindersHistoryReportCreator hrcReportCreator(bIFullInfo); CCSVMatrix cmReport; CLogFile lfLog(LM_OVERWRITE,TM_NONE,false,false,false); 첫 번째 개체는 기록을 읽고 요청 시 필요한 항목을 반환할 수 있는 클래스입니다. 두 번째 개체는 제공된 기록 및 전달된 설정에 따라 문자열 매트릭스에 대한 세 번째 개체에 대한 보고서를 형성하는 클래스입니다. 그는 또한 리그의 모든 TS에 대한 정보를 가지고 있습니다. 거의 150 만 개에 달하는 대부분의 파일을 "당긴"사람입니다. 세 번째 객체는 바로 이 문자열 행렬이며 구분 기호(기본적으로 세미콜론)로 구분됩니다. 파일에 CSV로 자신을 내보낼 수 있습니다. 마지막 개체는 모든 종류의 서비스 기능이 있는 CTextFile의 후속인 로그 파일입니다. 스크립트에서 설정에 따라 ReportCreator에 대한 설정 구조를 구성한 다음 이를 사용하여 CSV 파일로 내보내는 보고서를 생성합니다. 그래프는 표준 기능인 Excel로 작성됩니다. [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 사이트에 좋은 조언자가 없습니다 Aleksey Mavrin 2020.01.28 10:21 #2462 Georgiy Merts : A. 사건에 대한 질문입니다. 스크립트는 거의 모든 라이브러리를 사용합니다. 200개 이상의 파일과 TS League 클래스에 대한 설명이 포함된 150만 개의 파일 그러나 작업의 본질은 간단합니다. 스크립트의 이름으로 직접 확인하십시오. 첫 번째 개체는 기록을 읽고 요청 시 필요한 항목을 반환할 수 있는 클래스입니다. 두 번째 개체는 제공된 기록 및 전달된 설정에 따라 문자열 매트릭스에 대한 세 번째 개체에 대한 보고서를 형성하는 클래스입니다. 그는 또한 리그의 모든 TS에 대한 정보를 가지고 있습니다. 거의 150 만 개에 달하는 대부분의 파일을 "당긴"사람입니다. 세 번째 객체는 바로 이 문자열 행렬이며 구분 기호(기본적으로 세미콜론)로 구분됩니다. 파일에 CSV로 자신을 내보낼 수 있습니다. 마지막 개체는 모든 종류의 서비스 기능이 있는 CTextFile의 후속인 로그 파일입니다. 스크립트에서 설정에 따라 ReportCreator에 대한 설정 구조를 구성한 다음 이를 사용하여 CSV 파일로 내보내는 보고서를 생성합니다. 그래프는 표준 기능인 Excel로 작성됩니다. 알겠습니다. 감사합니다. 나는 엑셀에서 매번 그래픽을 만들기에는 너무 게으르다. 일단 csv 옆에 png를 쓰기 위해 Canvas를 바라보겠습니다. Georgiy Merts 2020.02.03 07:27 #2463 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 20개 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: Georgiy Merts 2020.02.08 04:55 #2464 알고 보니 이미 암호화폐 쌍을 사용하는 것이 가능합니다. 물론 확산은 그저 거칠지만 테스트 결과 약간의 가능성이 있는 것으로 보입니다. 2월 초부터 비트코인용 24TC를 추가했습니다. 그 중 2개에 대한 결과가 있습니다(나머지는 아직 단일 거래를 성사시키지 않았습니다): Georgiy Merts 2020.02.10 06:05 #2465 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 측면에서 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.02.13 11:15 #2466 음... 어제, TS-리더 640150은 PAMM에서 SL을 탈락시켰습니다. 이는 그녀에게 허용되지 않으며 재최적화를 위해 보내질 것입니다. 그녀는 일을 잘했지만 그녀의 시간은 지났습니다. [삭제] 2020.02.13 11:21 #2467 Georgiy Merts : 음... 어제, TS-리더 640150은 PAMM에서 SL을 탈락시켰습니다. 이는 그녀에게 허용되지 않으며 재최적화를 위해 보내질 것입니다. 그녀는 일을 잘했지만 그녀의 시간은 지났습니다. 나는 분기에 제안 Grigori.S.B 2020.02.13 11:25 #2468 Georgiy Merts : PAMM SL에서 탈락, PAMM에 대한 링크를 가질 수 있습니까? 또는 LAN에서 광고로 인해 금지되지 않습니다. Georgiy Merts 2020.02.13 11:31 #2469 Grigori.SB : PAMM에 대한 링크를 가질 수 있습니까? 또는 LAN에서 광고로 인해 금지되지 않습니다. 무엇을 위해? 심각한 단점이 있지만 ... Alpari에서는 Start_2016이라고 합니다. Roman Shiredchenko 2020.02.15 05:41 #2470 Georgiy Merts : 무엇을 위해? 심각한 단점이 있지만 ... Alpari에서는 Start_2016이라고 합니다. LEAGUE TS에 대한 신호를 엽니다. 코드와 거래가 포함된 거래 모듈을 다운로드하려면 MT4 또는 MT5에 어떤 플랫폼이 더 좋은지 알려주세요. 어떤 플랫폼이 "날카롭게" 더 좋습니까? 그리고 어떤 유형의 거래 계정이 더 낫습니까 - 시장 또는 즉시 실행? 1...240241242243244245246247248249250251252253254...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그런 다음 그가 하는 일을 말해 주세요. csv로 작성해야 하는 숫자만 있으면 Excel 도구를 사용하여 차트가 이미 템플릿에 망치로 박혀 있습니까? 아니면 어떻게든 스스로 차트를 생성합니까?
그래픽이 자동으로 생성되는 것이 얼마나 좋은지 알고 싶습니다.
A. 사건에 대한 질문입니다. 스크립트는 거의 모든 라이브러리를 사용합니다. 200개 이상의 파일과 TS League 클래스에 대한 설명이 포함된 150만 개의 파일
그러나 작업의 본질은 간단합니다.
스크립트의 이름으로 직접 확인하십시오.
첫 번째 개체는 기록을 읽고 요청 시 필요한 항목을 반환할 수 있는 클래스입니다.
두 번째 개체는 제공된 기록 및 전달된 설정에 따라 문자열 매트릭스에 대한 세 번째 개체에 대한 보고서를 형성하는 클래스입니다. 그는 또한 리그의 모든 TS에 대한 정보를 가지고 있습니다. 거의 150 만 개에 달하는 대부분의 파일을 "당긴"사람입니다.
세 번째 객체는 바로 이 문자열 행렬이며 구분 기호(기본적으로 세미콜론)로 구분됩니다. 파일에 CSV로 자신을 내보낼 수 있습니다.
마지막 개체는 모든 종류의 서비스 기능이 있는 CTextFile의 후속인 로그 파일입니다.
스크립트에서 설정에 따라 ReportCreator에 대한 설정 구조를 구성한 다음 이를 사용하여 CSV 파일로 내보내는 보고서를 생성합니다.
그래프는 표준 기능인 Excel로 작성됩니다.
알겠습니다. 감사합니다. 나는 엑셀에서 매번 그래픽을 만들기에는 너무 게으르다. 일단 csv 옆에 png를 쓰기 위해 Canvas를 바라보겠습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 기준 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 20개 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트:
알고 보니 이미 암호화폐 쌍을 사용하는 것이 가능합니다.
물론 확산은 그저 거칠지만 테스트 결과 약간의 가능성이 있는 것으로 보입니다.
2월 초부터 비트코인용 24TC를 추가했습니다. 그 중 2개에 대한 결과가 있습니다(나머지는 아직 단일 거래를 성사시키지 않았습니다):
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 측면에서 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
음... 어제, TS-리더 640150은 PAMM에서 SL을 탈락시켰습니다. 이는 그녀에게 허용되지 않으며 재최적화를 위해 보내질 것입니다. 그녀는 일을 잘했지만 그녀의 시간은 지났습니다.
PAMM SL에서 탈락,
무엇을 위해? 심각한 단점이 있지만 ...Alpari에서는 Start_2016이라고 합니다.
무엇을 위해? 심각한 단점이 있지만 ...Alpari에서는 Start_2016이라고 합니다.