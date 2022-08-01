무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 246

새 코멘트
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

[삭제]  
Georgiy Merts :

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

진행 상황이 분명합니다. 피곤하지 않습니까?
 
Vladimir Baskakov :
진행 상황이 분명합니다. 피곤하지 않습니까?

우리는 어떤 "진보"에 대해 이야기하고 있습니까?

여전히 이동 평균 을 보고 같은 질문을 합니다.

스스로도 지겹지 않니?

 
Georgiy Merts :

우리는 어떤 "진보"에 대해 이야기하고 있습니까?

여전히 이동 평균 을 보고 같은 질문을 합니다.

스스로도 지겹지 않니?

그리고 차트에 횡보가 없는 경우 표시기는 과거의 숏 포지션에 대한 표준 손절매 통계보다 적어도 약간 더 나은 진입점을 제공할 것입니다.
 
조지, 다른 마법사의 맥락에서 차량에 대한 통계를 준비하고 작성하는 스크립트를 알려주십시오.
 
Zlaya_budka :
그리고 차트에 횡보가 없는 경우 표시기는 과거의 숏 포지션에 대한 표준 손절매 통계보다 적어도 약간 더 나은 진입점을 제공할 것입니다.

이것은 무엇에 관한 것입니까? 표시기 - 단순히 가격 움직임의 일부 기능을 보여줍니다.

아니면 전체 TS 리그에 관한 것입니까? 그것은 또한 지표로 간주될 수 있습니다... 어떤 시스템이 더 잘 작동하는지 보여줍니다.

 
Aleksey Mavrin :
조지, 다른 마법사의 맥락에서 차량에 대한 통계를 준비하고 작성하는 스크립트를 알려주십시오.

나는 그러한 그래프와 표의 형성만을 위해 설계된 자체 작성 스크립트를 가지고 있습니다.

통계가 필요하면 TS 리그의 모든 부서에 투자 비밀번호를 알려드릴 수 있습니다. 필요한 마법에 대한 거래를 선택하고 작동 방식을 확인하십시오.

 
Georgiy Merts :

나는 그러한 그래프와 표의 형성만을 위해 설계된 자체 작성 스크립트를 가지고 있습니다.

통계가 필요하면 TS 리그의 모든 부서에 투자 비밀번호를 알려드릴 수 있습니다. 필요한 마법에 대한 거래를 선택하고 작동 방식을 확인하십시오.

출처에 대해 미안하지 않다면 공유하여 내 부담을 빠르게). 귀하의 예에 따라 내 TS 동물원에 고정하고 싶습니다. 그래픽이 아직 제 강점이 아니라는 것뿐입니다. 템플릿을 사용하면 필요한 것을 작성하는 것이 더 빠를 것입니다.

어드바이저로 만들어서 매주 이메일로 보고서를 보낼 수 있을 것 같아요.

 
Aleksey Mavrin :

출처에 대해 미안하지 않다면 공유하여 내 부담을 덜어주세요.) 귀하의 예에 따라 TS 동물원에 고정하고 싶습니다. 그래픽이 아직 제 강점이 아니라는 것뿐입니다. 템플릿을 사용하면 필요한 것을 작성하는 것이 더 빠를 것입니다.

어드바이저로 만들어서 매주 이메일로 보고서를 보낼 수 있을 것 같아요.

그리고 당신은 어떻게 그것을 "고정"할 것입니까?

생각없이 추천하신듯...

파일:
GetHistoryReport.mq4  13 kb
 
Georgiy Merts :

그리고 당신은 어떻게 그것을 "고정"할 것입니까?

생각없이 추천하신듯...

아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하)

그런 다음 그가 하는 일을 말해 주세요. csv로 작성해야 하는 숫자만 있으면 Excel 도구를 사용하여 차트가 이미 템플릿에 망치로 박혀 있습니까? 아니면 어떻게든 스스로 차트를 생성합니까?

그래픽이 자동으로 생성되는 것이 얼마나 좋은지 알고 싶습니다.

1...239240241242243244245246247248249250251252253...360
새 코멘트