무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 245 1...238239240241242243244245246247248249250251252...360 새 코멘트 [삭제] 2020.01.16 09:03 #2441 Georgiy Merts : 나는 나쁜, 나쁜 상인, 나쁜 프로그래머입니다. 예, 당신은 논쟁 할 수 없습니다 Fast235 2020.01.16 09:08 #2442 Vladimir Baskakov : 예, 당신은 논쟁 할 수 없습니다 지구가 어떻게 입는지, 그는 모든 계정을 숨기고 거래 결과에 대해 이야기합니다. 그것들을 살펴보니 10조각이 있었다 Dasha, 여기 중재자 중 한 명이 여성을 좋아하지 않습니다. 거기에서 시도하십시오. [삭제] 2020.01.16 11:45 #2443 Fast235 : 지구가 어떻게 입는지, 그는 모든 계정을 숨기고 거래 결과에 대해 이야기합니다. 그것들을 살펴보니 10조각이 있었다 Dasha, 여기 중재자 중 한 명이 여성을 좋아하지 않습니다. 거기에서 시도하십시오. 방금 다른 포럼에 갔어, 단식에 지쳤어 Georgiy Merts 2020.01.16 12:10 #2444 Vladimir Baskakov : 방금 다른 포럼에 갔어, 단식에 지쳤어 예, 예 ... 어쨌든 떠나지 않을 것입니다 ... 글쎄, 파산해라, Emelya, 당신의 주 ... [삭제] 2020.01.16 12:12 #2445 Georgiy Merts : 예, 예 ... 어쨌든 떠나지 않을 것입니다 ... 글쎄, 파산해라, Emelya, 당신의 주 ... 너의 세미리그가 $1을 벌면 난 떠날거야 Fast235 2020.01.16 12:24 #2446 Vladimir Baskakov : 너의 세미리그가 $1을 벌면 난 떠날거야 당신은 이미 여러 번 떠났고, 당신은 남자가 아닙니다. 그 여자는 아마도 괜찮을 것입니다. 증오의 아내 인 중재자를 데리고 Volchansky가 돌아 오게하십시오. Georgiy Merts 2020.01.16 13:07 #2447 Vladimir Baskakov : 너의 세미리그가 $1을 벌면 난 떠날거야 오래 기다려야 합니다... 표시기는 어떻게 작동합니까? 데모가 아닌 실제 계정 으로 수익을 올릴 수 있습니다! aleger 2020.01.16 16:54 #2448 Georgiy Merts : 오래 기다려야 합니다... 표시기는 어떻게 작동합니까? 데모가 아닌 실제 계정 으로 수익을 올릴 수 있습니다! 지표가 유효한 거래 품목이 된다면? Georgiy Merts 2020.01.16 17:11 #2449 aleger : 지표가 유효한 거래 품목이 된다면? 그러나 이것은 거래가 아니라 소프트웨어 제품을 판매하여 돈을 버는 것입니다. 이것은 또한 필요한 일이지만 상당히 다른 것입니다. Georgiy Merts 2020.01.20 06:48 #2450 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...238239240241242243244245246247248249250251252...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 나쁜, 나쁜 상인, 나쁜 프로그래머입니다.
예, 당신은 논쟁 할 수 없습니다
지구가 어떻게 입는지, 그는 모든 계정을 숨기고 거래 결과에 대해 이야기합니다.
그것들을 살펴보니 10조각이 있었다
Dasha, 여기 중재자 중 한 명이 여성을 좋아하지 않습니다. 거기에서 시도하십시오.
지구가 어떻게 입는지, 그는 모든 계정을 숨기고 거래 결과에 대해 이야기합니다.
그것들을 살펴보니 10조각이 있었다
Dasha, 여기 중재자 중 한 명이 여성을 좋아하지 않습니다. 거기에서 시도하십시오.
방금 다른 포럼에 갔어, 단식에 지쳤어
예, 예 ... 어쨌든 떠나지 않을 것입니다 ...
글쎄, 파산해라, Emelya, 당신의 주 ...
예, 예 ... 어쨌든 떠나지 않을 것입니다 ...
글쎄, 파산해라, Emelya, 당신의 주 ...
너의 세미리그가 $1을 벌면 난 떠날거야
당신은 이미 여러 번 떠났고, 당신은 남자가 아닙니다. 그 여자는 아마도 괜찮을 것입니다. 증오의 아내 인 중재자를 데리고 Volchansky가 돌아 오게하십시오.
너의 세미리그가 $1을 벌면 난 떠날거야
오래 기다려야 합니다... 표시기는 어떻게 작동합니까?
데모가 아닌 실제 계정 으로 수익을 올릴 수 있습니다!
오래 기다려야 합니다... 표시기는 어떻게 작동합니까?
데모가 아닌 실제 계정 으로 수익을 올릴 수 있습니다!
지표가 유효한 거래 품목이 된다면?
지표가 유효한 거래 품목이 된다면?
그러나 이것은 거래가 아니라 소프트웨어 제품을 판매하여 돈을 버는 것입니다. 이것은 또한 필요한 일이지만 상당히 다른 것입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: