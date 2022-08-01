무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 242 1...235236237238239240241242243244245246247248249...360 새 코멘트 MrBobr1 2020.01.14 16:17 #2411 Georgiy Merts : 문제는 모델을 찾는 것이 아니라 비정상성에 있습니다. 한동안 시장을 올바르게 설명할 모델을 찾는 것이 가능합니다. 그러나 이것은 오래 가지 않을 것입니다. 모델은 의미가 없습니다. 가능한 모든 모델이 있는 경우 그 중 하나가 작동을 멈추면 반대쪽 모델이 작동하기 시작합니다. 그리고 모델이 지속적으로 비즈니스를 수행하는 경우 이러한 변화를 볼 수 있습니다. 그리고 항상 작동하기 위해 찾은 모델이 필요하지 않습니다. 모든 사람이 완벽에 적응하고 광대함을 파악하려고 하는 것은 무엇입니까? 당신의 패턴에 맞는 상황이 있을 때 찾아 거래하세요. 그리고 나머지는 그냥 건너뛰세요. 그리고 계속 기다리세요. 나는 이것을 좋아한다. Georgiy Merts 2020.01.15 06:39 #2412 MrBobr1 : 그리고 항상 작동하기 위해 찾은 모델이 필요하지 않습니다. 모든 사람이 완벽에 적응하고 광대함을 파악하려고 하는 것은 무엇입니까? 당신의 패턴에 맞는 상황이 있을 때 찾아 거래하세요. 그리고 나머지는 그냥 건너뛰세요. 그리고 계속 기다리세요. 나는 이것을 좋아한다. 그리고이 일정은 무엇입니까? 문제는 "모델 아래의 상황을 정의"하는 것입니다. MrBobr1 2020.01.15 11:15 #2413 Georgiy Merts : 그리고이 일정은 무엇입니까? 문제는 "모델 아래의 상황을 정의"하는 것입니다. 이것은 내가 예금을 분산시키려는 것입니다. 사실, 이번에는 거래의 위험을 너무 과대 평가했습니다. 보증금의 300~500%를 많이 가지고 일했습니다. 그러한 위험이 있는 상태에서 거래를 위해 막 개설된 스프레드가 보증금의 10%를 먹었고, 저에 대한 15포인트만 이동해도 자금이 50% 더 감소하고 30포인트가 계정을 재설정한다는 것은 분명합니다. 하지만 4개월 동안 일했고 수백 건의 거래를 해서 계정이 28배나 늘어났습니다. 시스템이 구축된 모델이 작동합니다. 그리고 결정하는 방법은 모든 사람이 일정 시간과 노력을 들여 찾을 수 있지만 내가 도울 수 있습니다. EURUSD - 동향, 예측 이 EA 백 테스트 채광. 여전히 관련이 있습니까? Georgiy Merts 2020.01.15 14:00 #2414 MrBobr1 : 이것은 내가 예금을 분산시키려는 것입니다. 사실, 이번에는 거래의 위험을 너무 과대 평가했습니다. 보증금의 300~500%를 많이 가지고 일했습니다. 그러한 위험이 있는 상태에서 거래를 위해 막 개설된 스프레드가 보증금의 10%를 먹었고, 저에 대한 15포인트만 이동해도 자금이 50% 더 감소하고 30포인트가 계정을 재설정한다는 것은 분명합니다. 하지만 4개월 동안 일했고 수백 건의 거래를 해서 계정이 28배나 늘어났습니다. 시스템이 구축된 모델이 작동합니다. 그리고 결정하는 방법은 모든 사람이 일정 시간과 노력을 들여 찾을 수 있지만 내가 도울 수 있습니다. 이것이 실제입니까 아니면 최소한 데모입니까? 아니면 테스트 결과인가요? Grigori.S.B 2020.01.15 14:20 #2415 Georgiy Merts : 이것이 실제입니까 아니면 최소한 데모입니까? 아니면 테스트 결과인가요? 포토샵 MrBobr1 2020.01.15 16:07 #2416 Georgiy Merts : 이것이 실제입니까 아니면 최소한 데모입니까? 아니면 테스트 결과인가요? 물론 진짜. 모든 확인을 받았습니다. 다음은 첫 번째 시도의 확인입니다. , 항목이 너무 정확하여 4개월 동안 자금 손실이 거의 없습니다. 내가 놀 때까지. 두 번째 시도에서도 점수를 28배까지 올릴 수 있었던 상황도 마찬가지였다. 시스템은 완벽하게 작동하지만 심리학은 실패합니다. 수백 건의 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 다음은 두 번째 시도의 보고서입니다. 총 이익: 423.21 총 손실: 151.95 총 순이익: 271.26 이익 계수: 2.79 예상 수익: 0.95 절대 하락: 1.34 최대 하락: 32.46 (24.79%) 상대 하락: 55.11% (10.63) 총 거래량: 285 숏 포지션(원 %): 137(73.72%) 롱 포지션(원 %): 148(66.89%) 이익 거래(전체의 %): 200(70.18%) 손실 거래(전체의 %): 85(29.82%) 최대 이익 거래: 13.00 손실 거래: -15.80 평균 이익 거래: 2.12 손실 거래: -1.79 최대 연속 승리($): 18(63.18) 연속 패배($): 12(-10.63) 최대 연속 이익(개수): 63.18(18) 연속 손실(개): -31.50(5) 평균 연승: 5연패: 2 계정을 1000배로 늘리는 방법. 어드바이저는 매월 20%를 지속적으로 내 눈을 믿을 수 Georgiy Merts 2020.01.15 17:32 #2417 MrBobr1 : 물론 진짜. 모든 확인을 받았습니다. 다음은 첫 번째 시도의 확인입니다. "신사 여러분, 우리의 약속을 받아들입니다"라는 확인은 필요하지 않습니다. 글쎄요... 몇 년 동안 같은 페이스를 유지한다면 아주 멋질 것입니다. Fast235 2020.01.15 17:36 #2418 MrBobr1 : 물론 진짜. 모든 확인을 받았습니다. 다음은 첫 번째 시도의 확인입니다. , 항목이 너무 정확하여 4개월 동안 자금 손실이 거의 없습니다. 내가 놀 때까지. 두 번째 시도에서도 점수를 28배까지 올릴 수 있었던 상황도 마찬가지였다. 시스템은 완벽하게 작동하지만 심리학은 실패합니다. 수백 건의 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 다음은 두 번째 시도의 보고서입니다. 총 이익: 423.21 총 손실: 151.95 총 순이익: 271.26 이익 계수: 2.79 예상 수익: 0.95 절대 하락: 1.34 최대 하락: 32.46 (24.79%) 상대 하락: 55.11% (10.63) 총 거래량: 285 숏 포지션(원 %): 137(73.72%) 롱 포지션(원 %): 148(66.89%) 이익 거래(전체의 %): 200(70.18%) 손실 거래(전체의 %): 85(29.82%) 최대 이익 거래: 13.00 손실 거래: -15.80 평균 이익 거래: 2.12 손실 거래: -1.79 최대 연속 승리($): 18(63.18) 연속 패배($): 12(-10.63) 최대 연속 이익(개수): 63.18(18) 연속 손실(개): -31.50(5) 평균 연승: 5연패: 2 조르쥬, 보고서를 이해하지 못했는가? 이것은 MT의 원래 보고서보다 약간 나쁩니다. 한 달 동안 또 금지당하면 대통령에게 전화해 MrBobr1 2020.01.15 17:40 #2419 Georgiy Merts : "신사 여러분, 우리의 약속을 받아들입니다"라는 확인은 필요하지 않습니다. 글쎄요... 몇 년 동안 같은 페이스를 유지한다면 아주 멋질 것입니다. 이러한 위험이 있는 경우 몇 년은 불가능합니다. 하지만 몇 년은 필요하지 않습니다. 1년이면 계정을 1000배 늘리기에 충분합니다. 내가 시스템에 가한 위험과 함께. 그러나 두 번의 시도로 각각 4개월 동안 지속되었습니다. 세 번째 시도에서는 위험을 줄이기로 결정했습니다. 목표 달성 기한이 두어 달 늘었지만 심리적으로 거래하기가 더 쉬울 것입니다. 그리고 그 과정이 당신에게 불리할 때 결정을 내릴 시간이 더 많아질 것입니다. 그리고 계정 배수 마진은 20~30포인트에서 50~70포인트로 증가합니다. 계정을 1000배로 늘리는 방법. 눈사태 6.2 트레이더가 방출하는 이유는 무엇입니까? [삭제] 2020.01.15 17:41 #2420 MrBobr1 : 물론 진짜. 모든 확인을 받았습니다. 다음은 첫 번째 시도의 확인입니다. , 항목이 너무 정확하여 4개월 동안 자금 손실이 거의 없습니다. 내가 놀 때까지. 두 번째 시도에서도 점수를 28배까지 올릴 수 있었던 상황도 마찬가지였다. 시스템은 완벽하게 작동하지만 심리학은 실패합니다. 수백 건의 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 다음은 두 번째 시도의 보고서입니다. 총 이익: 423.21 총 손실: 151.95 총 순이익: 271.26 이익 계수: 2.79 예상 수익: 0.95 절대 하락: 1.34 최대 하락: 32.46 (24.79%) 상대 하락: 55.11% (10.63) 총 거래량: 285 숏 포지션(원 %): 137(73.72%) 롱 포지션(원 %): 148(66.89%) 이익 거래(전체의 %): 200(70.18%) 손실 거래(전체의 %): 85(29.82%) 최대 이익 거래: 13.00 손실 거래: -15.80 평균 이익 거래: 2.12 손실 거래: -1.79 최대 연속 승리($): 18(63.18) 연속 패배($): 12(-10.63) 최대 연속 이익(개수): 63.18(18) 연속 손실(개): -31.50(5) 평균 연승: 5연패: 2 스레드의 첫 번째 적절한 게시물 1...235236237238239240241242243244245246247248249...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
문제는 모델을 찾는 것이 아니라 비정상성에 있습니다.
한동안 시장을 올바르게 설명할 모델을 찾는 것이 가능합니다. 그러나 이것은 오래 가지 않을 것입니다. 모델은 의미가 없습니다. 가능한 모든 모델이 있는 경우 그 중 하나가 작동을 멈추면 반대쪽 모델이 작동하기 시작합니다. 그리고 모델이 지속적으로 비즈니스를 수행하는 경우 이러한 변화를 볼 수 있습니다.
그리고 항상 작동하기 위해 찾은 모델이 필요하지 않습니다. 모든 사람이 완벽에 적응하고 광대함을 파악하려고 하는 것은 무엇입니까? 당신의 패턴에 맞는 상황이 있을 때 찾아 거래하세요. 그리고 나머지는 그냥 건너뛰세요. 그리고 계속 기다리세요. 나는 이것을 좋아한다.
그리고이 일정은 무엇입니까?
문제는 "모델 아래의 상황을 정의"하는 것입니다.
이것은 내가 예금을 분산시키려는 것입니다. 사실, 이번에는 거래의 위험을 너무 과대 평가했습니다. 보증금의 300~500%를 많이 가지고 일했습니다. 그러한 위험이 있는 상태에서 거래를 위해 막 개설된 스프레드가 보증금의 10%를 먹었고, 저에 대한 15포인트만 이동해도 자금이 50% 더 감소하고 30포인트가 계정을 재설정한다는 것은 분명합니다. 하지만 4개월 동안 일했고 수백 건의 거래를 해서 계정이 28배나 늘어났습니다. 시스템이 구축된 모델이 작동합니다. 그리고 결정하는 방법은 모든 사람이 일정 시간과 노력을 들여 찾을 수 있지만 내가 도울 수 있습니다.
포토샵
물론 진짜. 모든 확인을 받았습니다. 다음은 첫 번째 시도의 확인입니다. , 항목이 너무 정확하여 4개월 동안 자금 손실이 거의 없습니다. 내가 놀 때까지. 두 번째 시도에서도 점수를 28배까지 올릴 수 있었던 상황도 마찬가지였다. 시스템은 완벽하게 작동하지만 심리학은 실패합니다. 수백 건의 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 다음은 두 번째 시도의 보고서입니다. 총 이익: 423.21 총 손실: 151.95 총 순이익: 271.26
이익 계수: 2.79 예상 수익: 0.95
절대 하락: 1.34 최대 하락: 32.46 (24.79%) 상대 하락: 55.11% (10.63)
총 거래량: 285 숏 포지션(원 %): 137(73.72%) 롱 포지션(원 %): 148(66.89%)
이익 거래(전체의 %): 200(70.18%) 손실 거래(전체의 %): 85(29.82%)
최대 이익 거래: 13.00 손실 거래: -15.80
평균 이익 거래: 2.12 손실 거래: -1.79
최대 연속 승리($): 18(63.18) 연속 패배($): 12(-10.63)
최대 연속 이익(개수): 63.18(18) 연속 손실(개): -31.50(5)
평균 연승: 5연패: 2
"신사 여러분, 우리의 약속을 받아들입니다"라는 확인은 필요하지 않습니다.
글쎄요... 몇 년 동안 같은 페이스를 유지한다면 아주 멋질 것입니다.
이러한 위험이 있는 경우 몇 년은 불가능합니다. 하지만 몇 년은 필요하지 않습니다. 1년이면 계정을 1000배 늘리기에 충분합니다. 내가 시스템에 가한 위험과 함께. 그러나 두 번의 시도로 각각 4개월 동안 지속되었습니다. 세 번째 시도에서는 위험을 줄이기로 결정했습니다. 목표 달성 기한이 두어 달 늘었지만 심리적으로 거래하기가 더 쉬울 것입니다. 그리고 그 과정이 당신에게 불리할 때 결정을 내릴 시간이 더 많아질 것입니다. 그리고 계정 배수 마진은 20~30포인트에서 50~70포인트로 증가합니다.
