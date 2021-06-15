구독자 1200명!! - 페이지 220

Marsel :
그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단한 것을 봅니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다.

네, 음모가 아니라 말하자면 다릅니다. 글쎄, 스스로 판단하십시오.

창고 $10

3월 17일에는 0.01랏의 5개 주문이 시작됩니다. tp=20pp, sl=100pp로 설정합니다. 스톱아웃이 18-19점에 올 것이 분명하지만. 그들이 말했듯이 전체 커틀릿에 대한 위험이 있지만 운이 좋습니다.
이제 20달러를 보관하십시오. 그리고 100% 성장.

몇 분 안에 0.03랏의 3개 주문. tp=20pp, sl=100pp로 설정합니다. 스톱아웃은 21-23 포인트로 올 것입니다. 전체 커틀릿에 대한 위험, 다시 운이 좋습니다.
왜 총 0.09랏이 0.10이 아니라 0.09로트입니까? 그는 시스템이 즉시 300% 리터칭할 것이라는 것을 알고 있기 때문에 그렇지 않으면 이번 달에 280% 증가로 충분할 것입니다.

4월 1일, 총 로트 0.15로 열립니다. 실제 위험은 25포인트 후 예금을 병합하는 것입니다. 그러나 20포인트를 얻었고 80%의 월 증가
4월 2일, 총 로트 0.18로 열립니다. 진짜 위험은 37포인트 후에 병합하는 것이지만, 30포인트를 획득하고 한 달에 220%의 증가를 얻었습니다.

또한 소액 거래는 이미 더 작은 로트에 있으므로 이력에 명확하게 표시되지 않고 주요 이익이 되는 이러한 위치만 표시됩니다.

5월 초와 6월 초에 동일한 계획을 세우고 모니터링합니다.

"전체 커틀릿"에 대한 이러한 위험보다 더 많은 것은 추적되지 않아 신호가 스크리닝에 의해 생성되었다는 아이디어로 이어집니다.

그리고 그는 그러한 신호가 정기적으로 나타납니다

 

달러 역추세
희망은 마지막에 죽는다 D))


 
Ivan Butko :

보정))

 
Desapp Pr :

보정))

1,2,3. 이미 안정된 아파트입니다.)

[삭제]  
Uladzimir Izerski :

1,2,3. 이미 안정된 아파트입니다.)

Vova, 조각하는 것이 좋습니다.) 시장에 대한 태도는 제가 발레에 대해 하는 것과 같습니다. 파란색을 마셔, 그것은 당신의 것입니다
 
Vladimir Baskakov :
Vova, 조각하는 것이 좋습니다.) 시장에 대한 태도는 제가 발레에 대해 하는 것과 같습니다. 파란색을 마셔, 그것은 당신의 것입니다
아프지 않아 -2 080.05))
 

Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다.




 

잠재적인 :)


 
Ivan Butko :

Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다.




아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에 대한 검증이 잘 된 것입니다.
그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다.

 
Ivan Butko :

Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다.

운이 좋은 초과 체류

