구독자 1200명!! - 페이지 220 1...213214215216217218219220221222223224225226227...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2020.07.24 18:22 #2191 Marsel : 그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단한 것을 봅니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다. 네, 음모가 아니라 말하자면 다릅니다. 글쎄, 스스로 판단하십시오. 창고 $10 3월 17일에는 0.01랏의 5개 주문이 시작됩니다. tp=20pp, sl=100pp로 설정합니다. 스톱아웃이 18-19점에 올 것이 분명하지만. 그들이 말했듯이 전체 커틀릿에 대한 위험이 있지만 운이 좋습니다. 이제 20달러를 보관하십시오. 그리고 100% 성장. 몇 분 안에 0.03랏의 3개 주문. tp=20pp, sl=100pp로 설정합니다. 스톱아웃은 21-23 포인트로 올 것입니다. 전체 커틀릿에 대한 위험, 다시 운이 좋습니다. 왜 총 0.09랏이 0.10이 아니라 0.09로트입니까? 그는 시스템이 즉시 300% 리터칭할 것이라는 것을 알고 있기 때문에 그렇지 않으면 이번 달에 280% 증가로 충분할 것입니다. 4월 1일, 총 로트 0.15로 열립니다. 실제 위험은 25포인트 후 예금을 병합하는 것입니다. 그러나 20포인트를 얻었고 80%의 월 증가 4월 2일, 총 로트 0.18로 열립니다. 진짜 위험은 37포인트 후에 병합하는 것이지만, 30포인트를 획득하고 한 달에 220%의 증가를 얻었습니다. 또한 소액 거래는 이미 더 작은 로트에 있으므로 이력에 명확하게 표시되지 않고 주요 이익이 되는 이러한 위치만 표시됩니다. 5월 초와 6월 초에 동일한 계획을 세우고 모니터링합니다. "전체 커틀릿"에 대한 이러한 위험보다 더 많은 것은 추적되지 않아 신호가 스크리닝에 의해 생성되었다는 아이디어로 이어집니다. 그리고 그는 그러한 신호가 정기적으로 나타납니다 눈사태 10포인트 3.mq4 챔피언십 참가자를 위한 유용한 Ivan Butko 2020.07.31 09:24 #2192 달러 역추세 희망은 마지막에 죽는다 D)) Desapp Pr 2020.07.31 16:27 #2193 Ivan Butko : 달러 역추세 희망은 마지막에 죽는다 D)) 보정)) Uladzimir Izerski 2020.08.01 17:20 #2194 Desapp Pr : 보정)) 1,2,3. 이미 안정된 아파트입니다.) [삭제] 2020.08.01 18:18 #2195 Uladzimir Izerski : 1,2,3. 이미 안정된 아파트입니다.) Vova, 조각하는 것이 좋습니다.) 시장에 대한 태도는 제가 발레에 대해 하는 것과 같습니다. 파란색을 마셔, 그것은 당신의 것입니다 Desapp Pr 2020.08.01 18:45 #2196 Vladimir Baskakov : Vova, 조각하는 것이 좋습니다.) 시장에 대한 태도는 제가 발레에 대해 하는 것과 같습니다. 파란색을 마셔, 그것은 당신의 것입니다 아프지 않아 -2 080.05)) Ivan Butko 2020.08.11 13:45 #2197 Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다. Yevhenii Levchenko 2020.08.12 11:06 #2198 잠재적인 :) Даниил Минин 2020.08.13 03:45 #2199 Ivan Butko : Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다. 아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에 대한 검증이 잘 된 것입니다. 그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다. Andrey Dik 2020.08.14 14:19 #2200 Ivan Butko : Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다. 운이 좋은 초과 체류
그리고 나는 그가 3월에서 5월까지 성장을 차단한 것을 봅니다. 하지만 당신은 물론 음모에 대해 계속 이야기합니다.
네, 음모가 아니라 말하자면 다릅니다. 글쎄, 스스로 판단하십시오.
창고 $10
3월 17일에는 0.01랏의 5개 주문이 시작됩니다. tp=20pp, sl=100pp로 설정합니다. 스톱아웃이 18-19점에 올 것이 분명하지만. 그들이 말했듯이 전체 커틀릿에 대한 위험이 있지만 운이 좋습니다.
이제 20달러를 보관하십시오. 그리고 100% 성장.
몇 분 안에 0.03랏의 3개 주문. tp=20pp, sl=100pp로 설정합니다. 스톱아웃은 21-23 포인트로 올 것입니다. 전체 커틀릿에 대한 위험, 다시 운이 좋습니다.
왜 총 0.09랏이 0.10이 아니라 0.09로트입니까? 그는 시스템이 즉시 300% 리터칭할 것이라는 것을 알고 있기 때문에 그렇지 않으면 이번 달에 280% 증가로 충분할 것입니다.
4월 1일, 총 로트 0.15로 열립니다. 실제 위험은 25포인트 후 예금을 병합하는 것입니다. 그러나 20포인트를 얻었고 80%의 월 증가
4월 2일, 총 로트 0.18로 열립니다. 진짜 위험은 37포인트 후에 병합하는 것이지만, 30포인트를 획득하고 한 달에 220%의 증가를 얻었습니다.
또한 소액 거래는 이미 더 작은 로트에 있으므로 이력에 명확하게 표시되지 않고 주요 이익이 되는 이러한 위치만 표시됩니다.
5월 초와 6월 초에 동일한 계획을 세우고 모니터링합니다.
"전체 커틀릿"에 대한 이러한 위험보다 더 많은 것은 추적되지 않아 신호가 스크리닝에 의해 생성되었다는 아이디어로 이어집니다.
그리고 그는 그러한 신호가 정기적으로 나타납니다
희망은 마지막에 죽는다 D))
희망은 마지막에 죽는다 D))
보정))
1,2,3. 이미 안정된 아파트입니다.)
Vova, 조각하는 것이 좋습니다.) 시장에 대한 태도는 제가 발레에 대해 하는 것과 같습니다. 파란색을 마셔, 그것은 당신의 것입니다
Bulmisch는 새로운 정상에 배턴을 넘겼습니다. 엄청나게 순조롭게 진행됩니다.
잠재적인 :)
아마도 손절매가 발생한 날짜가 고문에 등록됩니다. 그리고 고문은 요즘 거래가 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 역사에 대한 검증이 잘 된 것입니다.
그리고 지난 1.5개월이 온라인에서 잘 거래되었다는 사실은 단지 우연의 일치입니다.
운이 좋은 초과 체류