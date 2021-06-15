구독자 1200명!! - 페이지 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...230 새 코멘트 awsomdino2 2020.06.08 14:14 #2161 Andrey Vorobel : 너무 추워야합니다! 깨달음을 주셔서 감사합니다 맥도날드처럼 고객을 확인하지 않는 번거로움, 내 친구는 요리까지 Andrey Vorobel 2020.06.08 14:43 #2162 awsomdino : 맥도날드처럼 고객을 확인하지 않는 번거로움, 내 친구는 요리까지 하지만 일회성입니다. 구독자를 확보하고 계정을 유출했습니다 ... 그게 다야 아무도 구독하지 않을 것입니다. Yaroslav Gnidets 2020.06.09 18:18 #2163 고객이 나에게 무엇을 원하는지 아는 사람이 있습니까? 나는 2marrow를 시도할 것입니다. 문제가 있으면 연락을 드리겠습니다. 하지만 이 신호 이름이 meta trader4임을 보았습니까? 19:03 나는 거기에 갈 수 없습니다. meta4 상인이 아닌 mql5 웹 사이트를 볼 수 있습니다. 19:05 나는 당신의 이름을 찾을 수 없습니다 meta trader4 플랫폼 손절매 이익 19:09 Vitaliy Maznev 2020.06.09 18:20 #2164 Yaroslav Gnidets : 고객이 나에게 무엇을 원하는지 아는 사람이 있습니까? 나는 2marrow를 시도할 것입니다. 문제가 있으면 연락을 드리겠습니다. 하지만 이 신호 이름이 meta trader4임을 보았습니까? 19:03 나는 거기에 갈 수 없습니다. meta4 상인이 아닌 mql5 웹 사이트를 볼 수 있습니다. 19:05 나는 당신의 이름을 찾을 수 없습니다 meta trader4 플랫폼 손절매 이익 19:09 메타 트레이더에서 신호를 찾을 수 없습니다. 따라서 신호 페이지에서 그에게 구독을 제안하십시오. Yaroslav Gnidets 2020.06.09 18:32 #2165 실례지만 어떻게 하나요? 그는 내 페이지가 있습니다 Vitaliy Maznev 2020.06.09 18:37 #2166 Yaroslav Gnidets : 실례지만 어떻게 하나요? 그는 내 페이지가 있습니다 만드는 방법... 서비스의 신호 등급이 아직 충분히 강하지 않기 때문에 메타 트레이더에 있지 않다고 작성하십시오. 따라서 MK 웹 사이트에만 있습니다. 그는 플랫폼에서 당신을 찾고 싶어합니다. 이유를 모르겠습니다. 그리고 그가 당신에게 쓴 모든 것은 그가 그곳에서 당신을 찾지 못한다는 사실에 관한 것입니다. Yaroslav Gnidets 2020.06.09 18:41 #2167 확인. 고맙습니다 Vitaliy Maznev 2020.06.09 18:42 #2168 Yaroslav Gnidets : 확인. 고맙습니다 페이지에 구독 버튼이 있습니다. 그가 그것을 클릭하면 그의 메타 트레이더에서 당신의 신호가 열릴 것입니다. 당신은 또한 그에게 이것을 설명할 수 있습니다. Sergey Golubev 2020.06.09 19:50 #2169 Yaroslav Gnidets : 실례지만 어떻게 하나요? 그는 내 페이지가 있습니다 Metatrader 의 오른쪽 상단 에 검색이 있습니다. 그는 거기에 신호의 이름을 입력하고 검색을 클릭할 수 있습니다. Metatrader 4에서 귀하의 신호를 찾았습니다. Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Графические объекты Text, Label, Bitmap и Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL) могут иметь один из 9 различных способов привязки своих координат, задаваемых свойством OBJPROP_ANCHOR. – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты... Vladimir Karputov 2020.06.11 09:14 #2170 가입자가 Signals 서비스 작업에 대해 질문이 있는 경우 Signals 서비스에 대한 FAQ 주제에서 질문 하게 하십시오. FAQ по сервису Сигналы 2013.02.11www.mql5.com Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр... 1...210211212213214215216217218219220221222223224...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
너무 추워야합니다!
깨달음을 주셔서 감사합니다
맥도날드처럼 고객을 확인하지 않는 번거로움, 내 친구는 요리까지
하지만 일회성입니다. 구독자를 확보하고 계정을 유출했습니다 ... 그게 다야 아무도 구독하지 않을 것입니다.
고객이 나에게 무엇을 원하는지 아는 사람이 있습니까?
메타 트레이더에서 신호를 찾을 수 없습니다.
따라서 신호 페이지에서 그에게 구독을 제안하십시오.
실례지만 어떻게 하나요? 그는 내 페이지가 있습니다
만드는 방법...
서비스의 신호 등급이 아직 충분히 강하지 않기 때문에 메타 트레이더에 있지 않다고 작성하십시오. 따라서 MK 웹 사이트에만 있습니다.
그는 플랫폼에서 당신을 찾고 싶어합니다. 이유를 모르겠습니다. 그리고 그가 당신에게 쓴 모든 것은 그가 그곳에서 당신을 찾지 못한다는 사실에 관한 것입니다.
확인. 고맙습니다
페이지에 구독 버튼이 있습니다. 그가 그것을 클릭하면 그의 메타 트레이더에서 당신의 신호가 열릴 것입니다. 당신은 또한 그에게 이것을 설명할 수 있습니다.
Metatrader 의 오른쪽 상단 에 검색이 있습니다.
그는 거기에 신호의 이름을 입력하고 검색을 클릭할 수 있습니다.
Metatrader 4에서 귀하의 신호를 찾았습니다.