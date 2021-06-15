구독자 1200명!! - 페이지 217

Andrey Vorobel :

너무 추워야합니다!

깨달음을 주셔서 감사합니다

맥도날드처럼 고객을 확인하지 않는 번거로움, 내 친구는 요리까지

 
awsomdino :

맥도날드처럼 고객을 확인하지 않는 번거로움, 내 친구는 요리까지

하지만 일회성입니다. 구독자를 확보하고 계정을 유출했습니다 ... 그게 다야 아무도 구독하지 않을 것입니다.

 
고객이 나에게 무엇을 원하는지 아는 사람이 있습니까?
나는 2marrow를 시도할 것입니다. 문제가 있으면 연락을 드리겠습니다. 하지만 이 신호 이름이 meta trader4임을 보았습니까?
19:03
나는 거기에 갈 수 없습니다. meta4 상인이 아닌 mql5 웹 사이트를 볼 수 있습니다.
19:05
나는 당신의 이름을 찾을 수 없습니다 meta trader4 플랫폼 손절매 이익
19:09
 
Yaroslav Gnidets :
메타 트레이더에서 신호를 찾을 수 없습니다.

따라서 신호 페이지에서 그에게 구독을 제안하십시오.

 
실례지만 어떻게 하나요? 그는 내 페이지가 있습니다
 
만드는 방법...

서비스의 신호 등급이 아직 충분히 강하지 않기 때문에 메타 트레이더에 있지 않다고 작성하십시오. 따라서 MK 웹 사이트에만 있습니다.

그는 플랫폼에서 당신을 찾고 싶어합니다. 이유를 모르겠습니다. 그리고 그가 당신에게 쓴 모든 것은 그가 그곳에서 당신을 찾지 못한다는 사실에 관한 것입니다.

 
확인. 고맙습니다
 
페이지에 구독 버튼이 있습니다. 그가 그것을 클릭하면 그의 메타 트레이더에서 당신의 신호가 열릴 것입니다. 당신은 또한 그에게 이것을 설명할 수 있습니다.

 
Metatrader 의 오른쪽 상단 에 검색이 있습니다.
그는 거기에 신호의 이름을 입력하고 검색을 클릭할 수 있습니다.

Metatrader 4에서 귀하의 신호를 찾았습니다.


