Mickey Moose :

논의 중인 사람의 연락처를 묻는 것이 아닙니다.

당신은 이미 여기에서 만났고 로봇은 쓰기를 거부했습니다) 당신은 즉시 준비해야합니다

 
글쎄, 모든 것이 어떻게 끝났습니까? 작은 손실로 마감 되었습니까? 그러나 그녀는 상당한 이익을 얻을 수 있었고 결국 그녀의 방향으로 쏜 것입니다!
 
Vladimir Tkach :
아니요, 그녀는 큰 이익을 취하지 않습니다. 그녀의 장점은 아니지만, 그녀는 수익성 있는 핍박을 하는 것 같습니다.

 
바뀐 머리
 
multiplicator :
이미 회색 머리를 의미 합니까?
글쎄, 예, 그러한 책임 D)))

 

오늘은 왜 안 열립니까? 세 쌍에 대한 신호가있었습니다.


 
Vladimir Tkach :

의미는 어떻습니까?
이 구독자 수로 매주 1개의 포즈를 열 수 있습니다;)
 
Nikolai Krylov :
나는 심지어 무엇을 추측

 
Mickey Moose :

Hussars는 일반적으로 이러한 문구 뒤에 스마일을 넣습니다.
 
누구의 신호에 대해 이야기하고 있습니까? 신호에 대한 링크를 가질 수 있습니까?
