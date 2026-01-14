기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...184 새 코멘트 Alain Verleyen 2025.02.01 21:20 #1391 트레이딩, 자동 트레이딩 시스템 및 테스트 트레이딩 전략 포럼 은행 카드로 인출 : 유용한 경험이있는 사람? 알랭 벌리엔, 2025.02.01 21:19 다른 직불카드를 사용해봤습니다. 그리고 MetaQuotes에서 사용하는 시스템이"UnLimit"이라는 것을 알았습니다. 그들의 웹사이트에 "적용 범위" 페이지가 있고 북미는 포함되어 있지 않으므로 아마도 저에게 맞는 답변일 것입니다. 카드 인출에 문제가 있는 경우 해당 국가가 나열되어 있는지 확인하세요: Elif Kaya 2025.02.02 19:16 #1392 안녕하세요, 페이팔이 제거되고 웹머니 전송 오류가 발생했습니다! 이 오류는 무엇인가요? "웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다." Sachin Gautam 2025.02.02 21:19 #1393 마침내 Nitin이 말한대로 ICICI 은행 직불 카드로 성공했고 금액은 즉시 인도의 은행 계좌로 들어 왔습니다. 작동하는 카드와 그렇지 않은 카드가 있는 것 같습니다. Nitin은 ICICI 은행 직불 카드에 기본적으로 활성화 한 내부 송금이라는 기능이 있으며 이것이이 지불을받을 수 있다고 말했습니다. 이것이 mql5에 돈이 갇힌 사람들에게 도움이되기를 바랍니다. Fernando Carreiro 2025.02.02 21:29 #1394 @Sachin Gautam #: 마침내 Nitin이 말한 대로 ICICI 은행 직불카드로 성공했고 그 금액이 인도에 있는 제 은행 계좌로 즉시 입금되었습니다. 공개 포럼에서 사적이고 민감한 정보를 공개하지 마세요. 개인정보 보호 및 보안에 대해 전혀 고려하지 않나요? 귀하의 게시물을 수정하고 일부 정보를 난독화했습니다. Sachin Gautam 2025.02.02 21:36 #1395 Fernando Carreiro #:공개 포럼에서 사적이고 민감한 정보를 공개하지 마세요. 개인정보와 보안에 대해 전혀 고려하지 않으시나요? 귀하의 게시물을 편집하고 일부 정보를 난독화했습니다. 이미 결제가 완료된 스크린샷입니다, 감사합니다. Anmol Pariyar 2025.02.03 03:05 #1396 Oleksandr Medviediev #: Reconsider Paypal - 네?? 페이팔로 출금할 수 있나요? 나는 보통 페이팔을 통해 출금하는 데 사용했는데 어떤 이유로 나를 위해 제거되었습니다 나는 서비스 데크에 물었다 그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다 ... 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다. 어떻게 설명없이 나만 제거 할 수 있습니까? Michael Charles Schefe 2025.02.03 03:10 #1397 Anmol Pariyar #: 뭐?? 페이팔을 통해 인출 할 수 있나요? 나는 보통 페이팔을 통해 인출하는 데 사용했는데 어떤 이유로 나를 위해 제거되었습니다 나는 서비스 데크 구매 그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다. 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다. 어떻게 설명없이 나만 제거 할 수 있습니까? 이 스레드 또는 다른 최근 스레드에서 페이팔 옵션이 "더 영구적 인"차단이라고 말했습니다. 하지만 지난 몇 년 동안 제가 사용한 모든 온라인 결제 서비스와 마찬가지로 프로필을 개설한 국가+지역에 따라 모든 결제 옵션을 제거할 수 있습니다. January 2025.02.03 03:18 #1398 중요한 것은 은행이 입금 처리에 동의한다는 것입니다. Fernando Carreiro 2025.02.03 03:20 #1399 Anmol Pariyar #: 왜요? 페이팔을 통해 인출 할 수 있습니까? 나는 보통 페이팔을 통해 인출하곤했는데 어떤 이유로 제거되어 서비스 데크에 문의했습니다. 그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다. 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다. 어떻게 아무런 설명도 없이 저만 삭제할 수 있나요? 페이팔은 더 이상 모든 사람이 사용할 수 없습니다 ... 트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼 "결제 및 결제 수단" 문서에 대한 토론 페르난도 카레이로, 2025.01.20 10:54 이전 게시물에서보고 된 서비스 데스크 메시지에 따르면 다음과 같습니다. not 일시적인 상황입니다. 더 이상 사용할 수 없게 될 것입니다. Ambrose Grimes 2025.02.03 03:32 #1400 잠시 기다렸다가 다시 시도해도 됩니다. 1...133134135136137138139140141142143144145146147...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
트레이딩, 자동 트레이딩 시스템 및 테스트 트레이딩 전략 포럼
은행 카드로 인출 : 유용한 경험이있는 사람?
알랭 벌리엔, 2025.02.01 21:19
다른 직불카드를 사용해봤습니다. 그리고 MetaQuotes에서 사용하는 시스템이"UnLimit"이라는 것을 알았습니다.
그들의 웹사이트에 "적용 범위" 페이지가 있고 북미는 포함되어 있지 않으므로 아마도 저에게 맞는 답변일 것입니다.
카드 인출에 문제가 있는 경우 해당 국가가 나열되어 있는지 확인하세요:
페이팔이 제거되고 웹머니 전송 오류가 발생했습니다!
이 오류는 무엇인가요?
"웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다."
마침내 Nitin이 말한대로 ICICI 은행 직불 카드로 성공했고 금액은 즉시 인도의 은행 계좌로 들어 왔습니다.
작동하는 카드와 그렇지 않은 카드가 있는 것 같습니다. Nitin은 ICICI 은행 직불 카드에 기본적으로 활성화 한 내부 송금이라는 기능이 있으며 이것이이 지불을받을 수 있다고 말했습니다.
이것이 mql5에 돈이 갇힌 사람들에게 도움이되기를 바랍니다.
공개 포럼에서 사적이고 민감한 정보를 공개하지 마세요. 개인정보 보호 및 보안에 대해 전혀 고려하지 않나요?
귀하의 게시물을 수정하고 일부 정보를 난독화했습니다.
이미 결제가 완료된 스크린샷입니다, 감사합니다.
네?? 페이팔로 출금할 수 있나요?
나는 보통 페이팔을 통해 출금하는 데 사용했는데 어떤 이유로 나를 위해 제거되었습니다
나는 서비스 데크에 물었다
그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다 ... 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다.
어떻게 설명없이 나만 제거 할 수 있습니까?
이 스레드 또는 다른 최근 스레드에서 페이팔 옵션이 "더 영구적 인"차단이라고 말했습니다. 하지만 지난 몇 년 동안 제가 사용한 모든 온라인 결제 서비스와 마찬가지로 프로필을 개설한 국가+지역에 따라 모든 결제 옵션을 제거할 수 있습니다.
페이팔은 더 이상 모든 사람이 사용할 수 없습니다 ...