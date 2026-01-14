기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 140

새 코멘트
 

트레이딩, 자동 트레이딩 시스템 및 테스트 트레이딩 전략 포럼

은행 카드로 인출 : 유용한 경험이있는 사람?

알랭 벌리엔, 2025.02.01 21:19

다른 직불카드를 사용해봤습니다. 그리고 MetaQuotes에서 사용하는 시스템이"UnLimit"이라는 것을 알았습니다.

그들의 웹사이트에 "적용 범위" 페이지가 있고 북미는 포함되어 있지 않으므로 아마도 저에게 맞는 답변일 것입니다.

카드 인출에 문제가 있는 경우 해당 국가가 나열되어 있는지 확인하세요:



 

안녕하세요,

페이팔이 제거되고 웹머니 전송 오류가 발생했습니다!

이 오류는 무엇인가요?

"웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다."

 

마침내 Nitin이 말한대로 ICICI 은행 직불 카드로 성공했고 금액은 즉시 인도의 은행 계좌로 들어 왔습니다.

작동하는 카드와 그렇지 않은 카드가 있는 것 같습니다. Nitin은 ICICI 은행 직불 카드에 기본적으로 활성화 한 내부 송금이라는 기능이 있으며 이것이이 지불을받을 수 있다고 말했습니다.

이것이 mql5에 돈이 갇힌 사람들에게 도움이되기를 바랍니다.


 
@Sachin Gautam #: 마침내 Nitin이 말한 대로 ICICI 은행 직불카드로 성공했고 그 금액이 인도에 있는 제 은행 계좌로 즉시 입금되었습니다.

공개 포럼에서 사적이고 민감한 정보를 공개하지 마세요. 개인정보 보호 및 보안에 대해 전혀 고려하지 않나요?

귀하의 게시물을 수정하고 일부 정보를 난독화했습니다.

 
Fernando Carreiro #:

공개 포럼에서 사적이고 민감한 정보를 공개하지 마세요. 개인정보와 보안에 대해 전혀 고려하지 않으시나요?

귀하의 게시물을 편집하고 일부 정보를 난독화했습니다.

이미 결제가 완료된 스크린샷입니다, 감사합니다.

 

Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -

네?? 페이팔로 출금할 수 있나요?

나는 보통 페이팔을 통해 출금하는 데 사용했는데 어떤 이유로 나를 위해 제거되었습니다

나는 서비스 데크에 물었다



그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다 ... 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다.
어떻게 설명없이 나만 제거 할 수 있습니까?

 
Anmol Pariyar #:


뭐?? 페이팔을 통해 인출 할 수 있나요?
나는 보통 페이팔을 통해 인출하는 데 사용했는데 어떤 이유로 나를 위해 제거되었습니다

나는 서비스 데크



구매 그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다. 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다.
어떻게 설명없이 나만 제거 할 수 있습니까?

이 스레드 또는 다른 최근 스레드에서 페이팔 옵션이 "더 영구적 인"차단이라고 말했습니다. 하지만 지난 몇 년 동안 제가 사용한 모든 온라인 결제 서비스와 마찬가지로 프로필을 개설한 국가+지역에 따라 모든 결제 옵션을 제거할 수 있습니다.

 
중요한 것은 은행이 입금 처리에 동의한다는 것입니다.
 
Anmol Pariyar #: 왜요? 페이팔을 통해 인출 할 수 있습니까? 나는 보통 페이팔을 통해 인출하곤했는데 어떤 이유로 제거되어 서비스 데크에 문의했습니다. 그들은 더 이상 사용할 수 없다고 말했습니다. 나는 그것이 모든 사람을위한 것이라고 생각했습니다. 어떻게 아무런 설명도 없이 저만 삭제할 수 있나요?

페이팔은 더 이상 모든 사람이 사용할 수 없습니다 ...

 
잠시 기다렸다가 다시 시도해도 됩니다.
1...133134135136137138139140141142143144145146147...184
새 코멘트