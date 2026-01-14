기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 134 1...127128129130131132133134135136137138139140141...184 새 코멘트 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 13:22 #1331 Lorentzos Roussos #:은행에서 온라인으로 카드를 관리할 수 있나요? 유럽에서는 온라인 거래 등을 허용하는 설정이 있는데, 귀하의 은행에서는 꺼져 있을까요? 아니요 Pedro Potter 2025.01.25 13:38 #1332 또한 카드를 사용하여 자금을 인출하는 데 어려움을 겪고 있으며 지금까지 성공하지 못했습니다. 어제 WebMoney를 통해 자금을 인출했지만 세금과 전환 수수료로 인해 상당한 금액을 잃었습니다. 전신 송금의 경우 최소 3,000달러라는 금액 때문에 프리랜서나 마켓플레이스에서 제품을 판매하여 상당한 금액을 벌지 못하는 사람에게는 비현실적인 금액입니다. PayPal을 돌려받아야 합니다. 제 생각에는 다른 옵션은 완전히 부적절합니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.25 14:24 #1333 Pedro Potter #: 또한 카드를 사용하여 자금을 인출하는 데 어려움을 겪고 있으며 지금까지 성공하지 못했습니다. 어제 WebMoney를 통해 자금을 인출했지만 세금과 전환 수수료로 인해 상당한 금액을 잃었습니다. 전신 송금의 경우 최소 3,000달러라는 금액 때문에 프리랜서나 마켓플레이스에서 제품을 판매하여 상당한 금액을 벌지 못하는 사람에게는 비현실적인 금액입니다. PayPal을 돌려받아야 합니다. 제 생각에는 다른 옵션은 완전히 부적절합니다. 암호화폐가 필요합니다. Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.25 19:09 #1334 Rajesh Kumar Nait #: 비자 및 마스터카드는 국가에 의존하거나 현지 카드 사업자가 아닙니다. 이것이 거래의 주요 요구 사항입니다. 저도 같은 문제를 겪었기 때문에 국가는 문제가 되지 않습니다. 다른 은행 카드를 사용하거나 선불카드, 직불카드 또는 신용카드를 사용해 보시기 바랍니다. 나는 당신과 같은 문제가 있었고 문제는 ba에있었습니다. 토마스 브래들리 버틀러 #: 암호 화폐가 필요합니다. 나는 거기에 동의합니다. 입금 옵션이 12개, 출금 옵션이 3개라는 게 이해가 안 돼요. 최소한 더 많은 옵션이 추가되어야 합니다. 그들이 뒤에서 작업하고 있기를 바랍니다. Samuel Manoel De Souza 2025.01.25 22:29 #1335 Presley Annais Tatenda Meck #:저도 동의합니다. 입금 옵션이 12개, 출금 옵션이 3개라는 점이 이해가 되지 않습니다. 최소한 더 많은 옵션이 추가되어야합니다. 그들이 뒤에서 작업하고 있기를 바랍니다. 간단합니다. 메타 쿼트는 누가 여기서 돈을 버는 것보다 누가 여기서 돈을 쓰는지에 더 관심이 있으며, 심지어 판매자와 프리랜서가 여기서 돈을 쓰는 이유 중 하나입니다. 그들은 신경 쓰지 않습니다. 그들은 종종 페이팔을 사용할 수 없게 만들고 광고조차하지 않으며, 당신은 그냥 인출하고 놀라움에 사로 잡힙니다. 더 이상 의심하지 않습니다. 그냥 기다렸다가 평소처럼 시간이 지나도 돌아오지 않으면 이걸로 머리를 부러뜨릴 거예요. Ryan L Johnson 2025.01.25 23:41 #1336 Thomas Bradley Butler #: 미국에 있지 않습니다. 약간 혼란스럽고 걱정됩니다. 미국에 있지만 출금한 적이 없습니다. 마켓셀러 등록 시 은행 정보를 입력한 것으로 기억합니다. 직불 카드 옵션이 표시되지만 실패한다는 말씀이신가요? Pedro Potter 2025.01.26 00:11 #1337 Samuel Manoel De Souza #:간단합니다. 메타쿼츠는 누가 여기서 돈을 버는 것보다 누가 여기서 돈을 쓰는지에 더 관심이 있으며, 심지어 판매자와 프리랜서가 여기서 돈을 쓰는 이유 중 하나이기도 합니다. 그들은 신경 쓰지 않습니다. 그들은 종종 페이팔을 사용할 수 없게 만들고 광고조차하지 않으며, 당신은 그냥 인출하고 놀라움에 사로 잡힙니다. 더 이상 의심하지 않습니다. 그냥 기다렸다가 평소처럼 시간이 지나도 돌아오지 않으면 이걸로 머리를 부러뜨릴 거예요. 말이 되는 말이고 확실히 적신호가 켜졌습니다. 페이팔이 곧 돌아오길 바라며 최선을 다하겠습니다. Rajesh Kumar Nait 2025.01.26 01:11 #1338 Samuel Manoel De Souza #:간단합니다. 메타쿼츠는 누가 여기서 돈을 버는 것보다 누가 여기서 돈을 쓰는지에 더 관심이 있으며, 심지어 판매자와 프리랜서가 여기서 돈을 쓰는 이유 중 하나이기도 합니다. 그들은 신경 쓰지 않습니다. 그들은 종종 페이팔을 사용할 수 없게 만들고 광고조차하지 않으며, 당신은 그냥 인출하러 가서 놀라움에 사로 잡힙니다. 더 이상 의심하지 않습니다. 그냥 기다렸다가 평소처럼 시간이 지나도 돌아오지 않으면 이걸로 머리를 부러뜨릴 거예요. 포럼에서 이전 게시물 스크린 샷을 읽으면 페이팔이 제거 된 것은 MQL 결정이 아니라 페이팔 결정이라는 것을 알 수 있습니다. Ryan L Johnson 2025.01.26 01:58 #1339 Rajesh Kumar Nait #: 포럼의 이전 게시물 스크린샷을 읽어보시면 페이팔이 삭제된 것은 MQL의 결정이 아니라 PayPal의 결정이라는 것을 알 수 있습니다. 네, PayPal은 분쟁이 너무 많이 발생하는 공급업체를 제한하고 있습니다. 규모가 큰 벤더일수록 분쟁이 더 많이 발생하는 경향이 있습니다. 그리고 MQ는... 꽤 큰 규모입니다. 전 세계의 모든 마켓 셀러가 각각 하나 이상의 "일회성" 소프트웨어 제품을 판매하고 있으며, MQ의 막대한 업계 시장 점유율을 생각해보세요. Samuel Manoel De Souza 2025.01.26 01:59 #1340 Rajesh Kumar Nait #: 포럼의 이전 게시물 스크린샷을 읽어보시면 페이팔이 제거된 것은 MQL의 결정이 아니라 PayPal의 결정이라는 것을 알 수 있습니다. 이는 관련이 없습니다. 1...127128129130131132133134135136137138139140141...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
은행에서 온라인으로 카드를 관리할 수 있나요?
유럽에서는 온라인 거래 등을 허용하는 설정이 있는데, 귀하의 은행에서는 꺼져 있을까요?
아니요
또한 카드를 사용하여 자금을 인출하는 데 어려움을 겪고 있으며 지금까지 성공하지 못했습니다.
어제 WebMoney를 통해 자금을 인출했지만 세금과 전환 수수료로 인해 상당한 금액을 잃었습니다.
전신 송금의 경우 최소 3,000달러라는 금액 때문에 프리랜서나 마켓플레이스에서 제품을 판매하여 상당한 금액을 벌지 못하는 사람에게는 비현실적인 금액입니다.
PayPal을 돌려받아야 합니다. 제 생각에는 다른 옵션은 완전히 부적절합니다.
암호화폐가 필요합니다.
비자 및 마스터카드는 국가에 의존하거나 현지 카드 사업자가 아닙니다. 이것이 거래의 주요 요구 사항입니다. 저도 같은 문제를 겪었기 때문에 국가는 문제가 되지 않습니다. 다른 은행 카드를 사용하거나 선불카드, 직불카드 또는 신용카드를 사용해 보시기 바랍니다. 나는 당신과 같은 문제가 있었고 문제는 ba에있었습니다.
나는 거기에 동의합니다. 입금 옵션이 12개, 출금 옵션이 3개라는 게 이해가 안 돼요. 최소한 더 많은 옵션이 추가되어야 합니다. 그들이 뒤에서 작업하고 있기를 바랍니다.
간단합니다. 메타 쿼트는 누가 여기서 돈을 버는 것보다 누가 여기서 돈을 쓰는지에 더 관심이 있으며, 심지어 판매자와 프리랜서가 여기서 돈을 쓰는 이유 중 하나입니다. 그들은 신경 쓰지 않습니다. 그들은 종종 페이팔을 사용할 수 없게 만들고 광고조차하지 않으며, 당신은 그냥 인출하고 놀라움에 사로 잡힙니다. 더 이상 의심하지 않습니다. 그냥 기다렸다가 평소처럼 시간이 지나도 돌아오지 않으면 이걸로 머리를 부러뜨릴 거예요.
미국에 있지 않습니다.
약간 혼란스럽고 걱정됩니다. 미국에 있지만 출금한 적이 없습니다.
마켓셀러 등록 시 은행 정보를 입력한 것으로 기억합니다.
직불 카드 옵션이 표시되지만 실패한다는 말씀이신가요?
말이 되는 말이고 확실히 적신호가 켜졌습니다. 페이팔이 곧 돌아오길 바라며 최선을 다하겠습니다.
네, PayPal은 분쟁이 너무 많이 발생하는 공급업체를 제한하고 있습니다. 규모가 큰 벤더일수록 분쟁이 더 많이 발생하는 경향이 있습니다. 그리고 MQ는... 꽤 큰 규모입니다. 전 세계의 모든 마켓 셀러가 각각 하나 이상의 "일회성" 소프트웨어 제품을 판매하고 있으며, MQ의 막대한 업계 시장 점유율을 생각해보세요.
이는 관련이 없습니다.