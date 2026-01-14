기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 184 1...177178179180181182183184 새 코멘트 Kaspar Kasparyan 2025.12.24 13:46 #1831 가상 해외 카드를 등록 할 수있는 기회를 제공하는 다양한 서비스를 연구하고 있으며 그중 하나 ( "Pay worldwide"라고 함)에는 카드로 결제 할 수없는 항목 목록이 있으며 mql5에서 계좌에 자금을 조달 할 때 가상 마스터 카드가 작동하는지 여부를 알고 있습니다. 누군가 사용했을까요? 개설하는 데 비용이 들기 때문입니다. 전혀 사용하지 않는 카드를 사고 싶지 않습니다. JsonMorev1 sanchez 2025.12.24 19:41 #1832 hello Hong Wei Dan 2025.12.28 05:38 #1833 충전 후 잔액이 장시간 방치되어 있고 출금 시 비영리 단체는 출금할 수 없다는 메시지가 표시되는 경우 운영자에게 헬프데스크에 문의해야 하는지 문의해도 될까요? Hong Wei Dan 2025.12.28 05:44 #1834 михаил потапыч #: 아름답습니다! 산업 디자인의 아름다움은 놀랍습니다! Ryan L Johnson 2026.01.01 15:54 #1835 Hong Wei Dan #: 충전 후 잔액이 오랫동안 방치되어 있고 인출 시 비영리 단체는 인출할 수 없다는 메시지가 표시될 때 운영진에게 헬프데스크에 문의해야 하는지 문의해도 될까요? 운영진으로부터 받은 정보를 바탕으로 제가 알기로는 적립되지 않은 예치금은 인출할 수 없는 것으로 알고 있습니다. Fernando Borges Rocha 2026.01.10 19:03 #1836 이 플랫폼에서 출금할 수 있는 브라질인이 있나요? MQL5의 출금 절차는 브라질인에게 매우 끔찍합니다. 이에 대한 지원이 있나요? 이 플랫폼에서 출금할 수 있는 브라질인이 있나요? MQL5의 자금 회수 프로세스는 브라질 사람들에게 매우 끔찍합니다. 이와 관련된 지원이 있습니까? 어떤 브라질 사람이이 플랫폼을 저장하도록 유도하고 있습니까? MQL5를 통한 저장 프로세스는 브라질 인에게는 매우 어렵습니다 (끔찍한). 이와 관련된 특정 지원이 있습니까? Thomaz Diogo Cimim 2026.01.14 09:47 #1837 Fernando Borges Rocha #: 브라질인이 이 플랫폼에서 출금할 수 있나요? 브라질에서 MQL5를 통한 출금 절차는 매우 어렵습니다(끔찍합니다). 이와 관련된 구체적인 지원이 있나요? 브라질에는 신용 카드가 많지 않지만 PagBank로 할 수 있다는 글을 몇 페이지 전에 읽었는데, PagBank 계좌에 무슨 문제가 있었는지 카드가 제때 도착하지 않았는지 기억이 나지 않지만 Wise 실제 카드로는 할 수 있었고 온라인 카드는 Wise에서 작동하지 않았습니다. 상파울루에 도착하는 데 5일 정도 걸렸지만 우체국이 파업 중이라 잘 모르겠으니 실물 카드를 사용해 보시길 추천합니다. Wise는 PIX 를 통해 사용 가능한 크레딧을 '인출'할 수 있기 때문에 좋습니다. 1...177178179180181182183184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가상 해외 카드를 등록 할 수있는 기회를 제공하는 다양한 서비스를 연구하고 있으며 그중 하나 ( "Pay worldwide"라고 함)에는 카드로 결제 할 수없는 항목 목록이 있으며 mql5에서 계좌에 자금을 조달 할 때 가상 마스터 카드가 작동하는지 여부를 알고 있습니다.
누군가 사용했을까요? 개설하는 데 비용이 들기 때문입니다. 전혀 사용하지 않는 카드를 사고 싶지 않습니다.
충전 후 잔액이 오랫동안 방치되어 있고 인출 시 비영리 단체는 인출할 수 없다는 메시지가 표시될 때 운영진에게 헬프데스크에 문의해야 하는지 문의해도 될까요?
