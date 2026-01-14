기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 135 1...128129130131132133134135136137138139140141142...184 새 코멘트 Sooji 2025.01.26 16:50 #1341 안녕하세요 친구들... PayPal이 언제 돌아올지 정확히 아는 사람이 있나요? 관리자에게 연락하여 이에 대해 알아본 사람이 있나요? 많은 사람들이 문제에 직면하고 있고 걱정하고 있지만 아직 명확한 답변이없는 것 같습니다. Ryan L Johnson 2025.01.26 16:54 #1342 Sooji #:안녕하세요 친구들... PayPal이 언제 돌아올지 정확히 아는 사람이 있나요? 관리자에게 연락하여 이에 대해 알아본 사람이 있나요? 많은 사람들이 문제에 직면하고 있고 걱정하고 있지만 아직 명확한 답변이없는 것 같습니다. 페르난도의 말에 따르면 PayPal은 다시 돌아오지 않을 것이라고 합니다. 그의 글 #711을 참조하세요. Fernando Carreiro 2025.01.26 16:55 #1343 @Sooji #: 안녕하세요 친구들... PayPal이 언제 돌아올지 정확히 아는 사람이 있나요? 관리자에게 연락하여 이에 대해 알아본 사람이 있나요? 많은 사람들이 문제에 직면하고 있고 걱정하고 있지만 아직 명확한 답변이없는 것 같습니다. 694번 게시물과 698번 및 711번 게시물에 있는 제 댓글에서 이미 답변을 보지 못하셨나요? Sooji 2025.01.26 17:34 #1344 Fernando Carreiro #:694번 게시물과 이후 698번 및 711번 게시물에 있는 제 댓글에서 이미 답변을 보지 못하셨나요? 네, 방금 답변을 확인했습니다. 이제 어떻게 해야 하나요? PayPal이 없으면 웹사이트를 운영할 수 없습니다. 사이트 관리자를 설득하여 암호화폐를 통한 출금이 가능하도록 할 수 있다면 좋을 것 같습니다. 이를 실현할 수 있는 방법이 있을까요? PayPal을 오랫동안 사용할 수 없을 것 같아서요. Fernando Carreiro 2025.01.26 17:47 #1345 @Sooji #: 네, 방금 답변을 확인했습니다. 이제 어떻게 해야 하나요? PayPal이 없으면 웹사이트를 운영할 수 없습니다. 사이트 관리자를 설득하여 암호화폐로 출금할 수 있도록 하면 좋을 것 같습니다. 이를 실현할 수 있는 방법이 있을까요? PayPal을 오랫동안 사용할 수 없을 것 같아서요. 저희도 여러분과 같은 일반 사용자입니다. 메타쿼츠에 대해서는 답변해 드릴 수 없으니 서비스 데스크에 직접 문의해 보시지 않으시겠어요? Contact Us www.mql5.com Send your messages and see the history of your requests to the mql5.com support team even if you are not registered on the website. Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.26 18:02 #1346 Gamuchirai Zororo Ndawana #: 이런 말을 하다니 놀랍지만 웹머니(WM)는 실제로 꽤 유용합니다. 사실 페이팔(PP)보다 더 유용할 수도 있고, 오해하지 마세요. 저도 PP가 '사라졌을 때' 화가 났었습니다. 하지만 WM은 PP가 제공하지 않는 서비스를 제공합니다. PP는 미국 고객만 법정화폐를 암호화폐로 교환할 수 있지만 WM은 즉시 교환할 수 있고, WM 지갑에서 보유한 암호화폐를 개인 지갑으로 출금할 수 있습니다. WM은 실제로 불입니다. 저는 동의할 수 없습니다. 웹머니를 사용하려고 시도했지만 거래가 항상 실패했습니다. Sooji 2025.01.26 19:32 #1347 Fernando Carreiro #: 저희도 여러분과 같은 일반 사용자입니다. 메타쿼트에 대한 답변이 불가능하므로 서비스 센터에 직접 문의해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.27 00:01 #1348 그렇다면 출금할 수 없는 적립금은 어떻게 되나요? 이 방법으로 출금할 수 없는 사람들이 많은 것 같습니다. MQL5의 오래된 시스템은 어떻게 되나요? Fernando Carreiro 2025.01.27 00:15 #1349 사용자의, 사용자에 의한, 사용자에 의한, 일반 사용자에 의해 운영되는 포럼에서 MetaQuotes를 대변할 수 없는 많은 사용자가 불만을 제기하는 것이 이상하게 느껴집니다. 그러나 가장 논리적이고 유용한 방법인 서비스 데스크에 연락하여 문제에 대한 설명을 요청하고 문제 해결 방법이나 해결 방법을 찾는 방법을 알려 달라는 요청을 하는 사람은 거의 없는 것 같습니다. 대부분은 가능한 해결책을 찾으려는 노력 대신 자신의 '한탄'을 들어줄 청중을 찾는 데에만 관심이 있는 것 같습니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.27 01:13 #1350 Fernando Carreiro #:사용자를 위한, 사용자에 의한, 일반 사용자에 의해 운영되는 포럼에서 상당수의 사용자가 불만을 제기하는 것이 이상하게 느껴지는데, 이 포럼은 MetaQuotes의 입장을 대변할 수 없습니다. 하지만 가장 논리적이고 유용한 방법인 서비스 데스크에 연락하여 문제에 대한 설명을 요청하고 문제 해결 방법이나 해결 방법을 찾는 방법을 알려 달라는 요청을 하는 사람은 거의 없는 것 같습니다. 대부분은 가능한 해결책을 찾으려는 노력 대신 자신의 '한탄'을 들어줄 청중을 찾는 데에만 관심이 있는 것 같습니다. 혹시 더 아는 사람이 있는지 알아보기 위해 데스크에 연락해 보았습니다. 또한 돈 문제이기 때문에 타당한 우려입니다. 1...128129130131132133134135136137138139140141142...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요 친구들... PayPal이 언제 돌아올지 정확히 아는 사람이 있나요? 관리자에게 연락하여 이에 대해 알아본 사람이 있나요? 많은 사람들이 문제에 직면하고 있고 걱정하고 있지만 아직 명확한 답변이없는 것 같습니다.
페르난도의 말에 따르면 PayPal은 다시 돌아오지 않을 것이라고 합니다. 그의 글 #711을 참조하세요.
694번 게시물과 698번 및 711번 게시물에 있는 제 댓글에서 이미 답변을 보지 못하셨나요?
네, 방금 답변을 확인했습니다. 이제 어떻게 해야 하나요? PayPal이 없으면 웹사이트를 운영할 수 없습니다. 사이트 관리자를 설득하여 암호화폐를 통한 출금이 가능하도록 할 수 있다면 좋을 것 같습니다. 이를 실현할 수 있는 방법이 있을까요? PayPal을 오랫동안 사용할 수 없을 것 같아서요.
저는 동의할 수 없습니다. 웹머니를 사용하려고 시도했지만 거래가 항상 실패했습니다.
저희도 여러분과 같은 일반 사용자입니다. 메타쿼트에 대한 답변이 불가능하므로 서비스 센터에 직접 문의해 주시기 바랍니다.
사용자의, 사용자에 의한, 사용자에 의한, 일반 사용자에 의해 운영되는 포럼에서 MetaQuotes를 대변할 수 없는 많은 사용자가 불만을 제기하는 것이 이상하게 느껴집니다.
그러나 가장 논리적이고 유용한 방법인 서비스 데스크에 연락하여 문제에 대한 설명을 요청하고 문제 해결 방법이나 해결 방법을 찾는 방법을 알려 달라는 요청을 하는 사람은 거의 없는 것 같습니다.
대부분은 가능한 해결책을 찾으려는 노력 대신 자신의 '한탄'을 들어줄 청중을 찾는 데에만 관심이 있는 것 같습니다.
혹시 더 아는 사람이 있는지 알아보기 위해 데스크에 연락해 보았습니다. 또한 돈 문제이기 때문에 타당한 우려입니다.