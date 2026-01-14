기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 142 1...135136137138139140141142143144145146147148149...184 새 코멘트 Elif Kaya 2025.02.03 13:45 #1411 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 이전에 여러 번 사용했지만이 메시지는 저에게 새로운 메시지입니다. 서비스 데스크에서 문제를 접수하고 해결 중일 수 있습니다. Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:47 #1412 Elif Kaya #:서비스 센터에서 문제를 접수하고 해결 중일 수도 있습니다. 이미 보냈는데 연락이 안 되나요? Elif Kaya 2025.02.03 15:36 #1413 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 이미 보냈는데 연락이 되나요? 네, 저도 보냈습니다. Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 15:52 #1414 지난 3 일 동안 웹 머니를 통해 인출을 시도하고 성공한 기관이 있습니까? Nitin Raj 2025.02.03 17:12 #1415 Sachin Gautam #:마침내 Nitin이 말한대로 ICICI 은행 직불 카드로 성공했고 금액은 즉시 인도에있는 제 은행 계좌로 들어 왔습니다. 작동하는 카드와 그렇지 않은 카드가 있는 것 같습니다. Nitin은 ICICI 은행 직불 카드에 기본적으로 활성화 한 내부 송금이라는 기능이 있으며 이것이이 지불을받을 수 있다고 말했습니다. 이것이 mql5에 돈이 갇힌 사람들에게 도움이되기를 바랍니다. 언제나 기꺼이 도와드리겠습니다! 인출 문제에 직면한 인도의 모든 분들께 가장 빠르게 자금을 받을 수 있는 방법입니다. Sandeep Dibakar Gowdar 2025.02.03 17:20 #1416 10 USD를 업로드했습니다 ... 웹 머니에서 .. 그리고 다시 인출을 시도했지만 거절 당하고 있습니다 .... 그것은 Mql이 인출을 허용한다는 것을 의미합니다 적립 된 돈만 ? 누구든지 명확히 해 주시겠습니까? Samuel Manoel De Souza 2025.02.03 17:32 #1417 Sandeep Dibakar Gowdar #: 10 USD를 업로드했습니다 ... 웹 머니에서 .. 그리고 다시 인출을 시도했지만 거절 당하고 있습니다 .... 그것은Mql이 인출을 허용한다는 것을 의미합니다 적립 된 돈만 ? 누구든지 명확히 설명해 주시겠습니까? 네. Fernando Carreiro 2025.02.03 17:33 #1418 @Sandeep Dibakar Gowdar #: 10 USD를 업로드했습니다 ... 웹 머니에서 .. 그리고 다시 인출을 시도했지만 거절 당하고 있습니다 .... 그것은 Mql이 인출을 허용한다는 것을 의미합니다 적립 된 돈만 ? 누구든지 명확히 해 주시겠습니까? 예, 적립 된 돈만 인출 할 수 있습니다. 출금을 진행하는 웹페이지에 설명되어 있습니다. 이는 자금 세탁 방지 절차의 일부입니다. 서비스 데스크에 연락하여 방금 입금한 자금을 출금하려는 이유를 설명해 주세요. Michael Prescott Burney 2025.02.03 19:43 #1419 저는 이것이 어떻게 처리되고 있는지에 대해 매우 우려하기 시작했습니다. 저는 재정적으로 붕괴 직전에 있습니다. 한 달 내내 제 돈에 액세스 할 수 없으며 스토어를 통해 트래픽이 많은 개발자는 모든 요청과 메시지를 처리하고 올바른 방식으로 고객 서비스를 제공하는 것이 더 이상 공연이 아니라 재정적 기반이된다는 것을 알고 있습니다. 그리고 판매자가 관심을 유지하고 판매를 계속하기 위해 열심히 노력하지 않으면 우리 모두는 필요한 서비스를 제공할 수 있는 능력을 잃게 될 것입니다. MQL은 이것을 이해하지 못합니까? 판매자와 구매자는 전 세계 EA 마켓플레이스의 선두를 유지하는 것입니다. 나는 우리가 응답을 받을 자격이 있다고 믿으며 많은 사람들에게 훨씬 더 중요한 것이 우리의 수입원이고 우리가 생계를 위해 하는 일이기 때문에 같은 말을 반복해서 듣지 않을 자격이 있다고 생각합니다.... MQL의 관심과 해결책이 필요합니다. 내 접근 방식. 코어 마틴이 그렇게 나쁜 사람인가요? 한 전문가가 실제로 작동하는 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 06:43 #1420 Mohammadmahdi Sanei #:이 게시물에 대한 모든 내용은 저작권법의 보호를 받습니다. 비밀번호는 XXX번으로 설정되어 있습니다. 사용자 이름 입력 비밀번호를 잊으셨습니까? 웹머니를 사용 중이신가요 아니면 다른 방법을 사용 중이신가요? 1...135136137138139140141142143144145146147148149...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
