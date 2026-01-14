기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...184 새 코멘트 Gamuchirai Zororo Ndawana 2025.01.24 08:36 #1321 이런 말을 해서 놀랐지만 웹머니(WM)는 실제로 꽤 유용합니다. 사실 페이팔(PP)보다 더 유용할 수도 있고, 오해하지 마세요. 저도 PP가 "사라졌을" 때 화가 났었습니다. 하지만 WM은 PP가 제공하지 않는 서비스를 제공합니다. PP는 미국 고객만 법정화폐를 암호화폐로 교환할 수 있는 반면, WM은 즉시 교환할 수 있고, WM 지갑에서 보유한 개인 지갑으로 암호화폐를 출금할 수 있습니다. WM은 실제로 불입니다. 그림 1: 현재 출금 옵션 Thomas Bradley Butler 2025.01.24 23:20 #1322 은행 송금에 3천 달러가 필요하고 일부 국가에서는 웹머니가 허용되지 않기 때문에 대부분의 사람들에게는 좋지 않습니다. 카드 인출도 불가능합니다. 3,000달러를 받을 때까지 모든 수입 자금은 저에게 잠겨 있습니다. 이 시대에는 돈을 받을 수 있는 방법이 무수히 많지만 MQL5에서는 20년 전으로 돌아간 것 같아서 터무니없는 일입니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.24 23:23 #1323 Michael Prescott Burney #:MQL이 마켓플레이스의 대다수 우수 판매자를 위한 솔루션을 찾을 것이라고 믿고 있습니다! 기대하고 있습니다 :) 미국 판매자에게는 끝난 것 같습니다. 내 모든 제품, 돈, 데이터가 수년 동안 여기에 잠겨 있습니다. 이런 일을 어떻게 처리해야 하나요? Rajesh Kumar Nait 2025.01.25 01:20 #1324 Thomas Bradley Butler #:미국 판매자에게는 끝인 것 같습니다. 모든 제품, 돈, 데이터가 수년 동안 여기에 잠겨 있습니다. 이런 상황을 어떻게 처리해야 하나요? 국제 거래에 사용할 수 있는 비자/마스터카드를 사용하고 이전에 CardPay라고 불렸던 UnLimint를 사용하여 출금하세요. '은행 카드 결제 시스템에서 인출 작업을 거부했습니다'와 같은 오류가 표시되는 경우. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요."와 같은 오류가 표시되는 경우. 이는 은행의 사기 방지 시스템으로 인해 결제가 거부되었음을 의미합니다. 이는 MQL의 문제가 아니라 결제를 거부한 은행의 문제이므로 은행에 이 제한을 해제하도록 통지하거나 24시간 후에 다시 시도하세요. 같은 메시지가 계속 표시되면 작동하는 다른 카드를 사용해야 한다는 뜻입니다. 결제가 성공했지만 은행에 입금되지 않은 경우, 이 경우 서비스 데스크에 문의하여 추가 조사를 위해 은행에 제시할 수 있는 RRN 번호를 받으시기 바랍니다. 논의 잘 작동하는 거래 시스템! 정적 배열? Thomas Bradley Butler 2025.01.25 02:05 #1325 Rajesh Kumar Nait #:국제 거래가 가능한 비자/마스터카드를 사용하고 이전에 카드페이라고 불렸던 UnLimint를 사용하여 인출하세요. "은행 카드 결제 시스템에서 인출 작업을 거부했습니다."와 같은 오류가 표시되는 경우. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요."와 같은 오류가 표시되는 경우. 이는 은행의 사기 방지 시스템으로 인해 결제가 거부되었음을 의미합니다. 이는 MQL의 문제가 아니라 결제를 거부한 은행의 문제이므로 은행에 이 제한을 해제하도록 통지하거나 24시간 후에 다시 시도하세요. 같은 메시지가 계속 표시되면 작동하는 다른 카드를 사용해야 한다는 뜻입니다. 결제가 성공했지만 은행에 입금되지 않은 경우, 이 경우 서비스 데스크에 문의하여 추가 조사를 위해 은행에 제시할 수 있는 RRN 번호를 받으시기 바랍니다. 알겠습니다. 직불카드로 인출할 수 없습니다. Rajesh Kumar Nait 2025.01.25 03:17 #1326 Thomas Bradley Butler #:저도 알고 있습니다. 직불 카드로 인출할 수 없습니다. 사실이 아닙니다. 어제 직불카드로 출금했습니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.25 03:19 #1327 미국에 거주하지 않는 경우 Rajesh Kumar Nait 2025.01.25 03:24 #1328 Thomas Bradley Butler #: 미국에 거주하지 않는 경우 비자 및 마스터카드는 국가에 의존하지 않거나 현지 카드 사업자가 아닙니다. 이것이 거래의 주요 요구 사항입니다. 저도 같은 문제를 겪었기 때문에 국가는 문제가 되지 않습니다. 다른 은행 카드를 사용하거나 선불카드, 직불카드 또는 신용카드를 사용해 보세요. 저도 회원님과 같은 문제가 있었는데 은행에 문제가 있었습니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.25 04:55 #1329 Rajesh Kumar Nait #: 비자 및 마스터카드는 국가에 의존하거나 현지 카드 사업자가 아닙니다. 이것이 거래의 주요 요구 사항입니다. 저도 같은 문제를 겪었기 때문에 국가는 문제가 되지 않습니다. 다른 은행 카드를 사용하거나 선불카드, 직불카드 또는 신용카드를 사용해 보시기 바랍니다. 저도 회원님과 같은 문제가 있었는데 은행에 문제가 있었습니다. 나는 당신이 말한 모든 것을했습니다. CC는 인출 형태로 예금을받지 않습니다. 국가도 문제가되는지 모르겠습니다. Lorentzos Roussos 2025.01.25 13:20 #1330 Thomas Bradley Butler #:말씀하신 대로 다 했습니다. CC는 출금 형태로 입금을 받지 않습니다. 국가도 문제가되는지 모르겠습니다. 은행에서 온라인으로 카드를 관리할 수 있나요? 유럽에서는 온라인 거래 등을 허용하는 설정이 있습니다. 아마도 당신의 것에서는 꺼져 있습니까? 1...126127128129130131132133134135136137138139140...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이런 말을 해서 놀랐지만 웹머니(WM)는 실제로 꽤 유용합니다. 사실 페이팔(PP)보다 더 유용할 수도 있고, 오해하지 마세요. 저도 PP가 "사라졌을" 때 화가 났었습니다. 하지만 WM은 PP가 제공하지 않는 서비스를 제공합니다. PP는 미국 고객만 법정화폐를 암호화폐로 교환할 수 있는 반면, WM은 즉시 교환할 수 있고, WM 지갑에서 보유한 개인 지갑으로 암호화폐를 출금할 수 있습니다.
WM은 실제로 불입니다.
그림 1: 현재 출금 옵션
MQL이 마켓플레이스의 대다수 우수 판매자를 위한 솔루션을 찾을 것이라고 믿고 있습니다! 기대하고 있습니다 :)
미국 판매자에게는 끝난 것 같습니다. 내 모든 제품, 돈, 데이터가 수년 동안 여기에 잠겨 있습니다. 이런 일을 어떻게 처리해야 하나요?
미국 판매자에게는 끝인 것 같습니다. 모든 제품, 돈, 데이터가 수년 동안 여기에 잠겨 있습니다. 이런 상황을 어떻게 처리해야 하나요?
국제 거래에 사용할 수 있는 비자/마스터카드를 사용하고 이전에 CardPay라고 불렸던 UnLimint를 사용하여 출금하세요.
'은행 카드 결제 시스템에서 인출 작업을 거부했습니다'와 같은 오류가 표시되는 경우. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요."와 같은 오류가 표시되는 경우. 이는 은행의 사기 방지 시스템으로 인해 결제가 거부되었음을 의미합니다. 이는 MQL의 문제가 아니라 결제를 거부한 은행의 문제이므로 은행에 이 제한을 해제하도록 통지하거나 24시간 후에 다시 시도하세요. 같은 메시지가 계속 표시되면 작동하는 다른 카드를 사용해야 한다는 뜻입니다. 결제가 성공했지만 은행에 입금되지 않은 경우, 이 경우 서비스 데스크에 문의하여 추가 조사를 위해 은행에 제시할 수 있는 RRN 번호를 받으시기 바랍니다.
국제 거래가 가능한 비자/마스터카드를 사용하고 이전에 카드페이라고 불렸던 UnLimint를 사용하여 인출하세요.
"은행 카드 결제 시스템에서 인출 작업을 거부했습니다."와 같은 오류가 표시되는 경우. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요."와 같은 오류가 표시되는 경우. 이는 은행의 사기 방지 시스템으로 인해 결제가 거부되었음을 의미합니다. 이는 MQL의 문제가 아니라 결제를 거부한 은행의 문제이므로 은행에 이 제한을 해제하도록 통지하거나 24시간 후에 다시 시도하세요. 같은 메시지가 계속 표시되면 작동하는 다른 카드를 사용해야 한다는 뜻입니다. 결제가 성공했지만 은행에 입금되지 않은 경우, 이 경우 서비스 데스크에 문의하여 추가 조사를 위해 은행에 제시할 수 있는 RRN 번호를 받으시기 바랍니다.
알겠습니다. 직불카드로 인출할 수 없습니다.
저도 알고 있습니다. 직불 카드로 인출할 수 없습니다.
미국에 거주하지 않는 경우
비자 및 마스터카드는 국가에 의존하거나 현지 카드 사업자가 아닙니다. 이것이 거래의 주요 요구 사항입니다. 저도 같은 문제를 겪었기 때문에 국가는 문제가 되지 않습니다. 다른 은행 카드를 사용하거나 선불카드, 직불카드 또는 신용카드를 사용해 보시기 바랍니다. 저도 회원님과 같은 문제가 있었는데 은행에 문제가 있었습니다.
나는 당신이 말한 모든 것을했습니다. CC는 인출 형태로 예금을받지 않습니다. 국가도 문제가되는지 모르겠습니다.
말씀하신 대로 다 했습니다. CC는 출금 형태로 입금을 받지 않습니다. 국가도 문제가되는지 모르겠습니다.
은행에서 온라인으로 카드를 관리할 수 있나요?
유럽에서는 온라인 거래 등을 허용하는 설정이 있습니다. 아마도 당신의 것에서는 꺼져 있습니까?