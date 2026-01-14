기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 139 1...132133134135136137138139140141142143144145146...184 새 코멘트 Sachin Gautam 2025.02.01 01:02 #1381 계속 실패합니다, 도와주세요 ? Ryan L Johnson 2025.02.01 01:41 #1382 Sachin Gautam #: 계속 실패합니다. 도와주세요 ? 비자 및 마스터카드와 같은카드 네트워크는 전 세계 신용 카드 프로세서가 높은 지불 거절 또는 카드 브랜드 규칙 위반으로 폐쇄한 계정에 대한 정보가 포함된 TMF(종료된 가맹점 파일)라는 데이터베이스를 운영합니다. 예를 들어 MATCH는 고위험 가맹점 관리를 위한 마스터카드 경고 시스템의 약자입니다. MATCH는 전 세계 신용 카드 프로세서가 높은 지불 거절 또는 카드 브랜드 규칙 위반으로 폐쇄한 계정에 대한 정보가 포함된 마스터카드의 해지된 판매자 파일(TMF) 데이터베이스입니다. PayPal도 거의 같은 방식으로 운영됩니다. Fernando Carreiro 2025.02.01 09:27 #1383 @Sachin Gautam #: 계속 실패합니다, 도와주세요 ? 재정 관련 문제는 서비스 데스크( https://www.mql5.com/en/contact)로 문의하세요. Contact Us www.mql5.com Send your messages and see the history of your requests to the mql5.com support team even if you are not registered on the website. Ladykiller99 2025.02.01 14:46 #1384 Fernando Carreiro #: 재정 관련 문제는 서비스 데스크( https://www.mql5.com/en/contact )로 문의하세요. 서비스 데스크에 가시면 포럼으로 가라고 안내합니다. 포럼에 도착하면 진행자가 서비스 데스크(?????)로 가라고 안내합니다. Fernando Carreiro 2025.02.01 15:06 #1385 @Ladykiller99 #: 서비스 센터로 이동하면 포럼으로 가라고 합니다. 포럼에 도착하면 운영자가 서비스 데스크(?????)로 가라고 합니다. 이는 잘못된 정보입니다! 재정 문제는 항상 서비스 데스크에서 처리해 왔으며 프로세스를 시작할 때에도 그렇게 명시되어 있습니다. Ryan L Johnson 2025.02.01 15:56 #1386 Ladykiller99 #: 서비스 센터로 이동하면 포럼으로 가라고 합니다. 포럼에 도착하면 운영자가 서비스 데스크(?????)로 가라고 합니다. 글 #775와 관련하여 몇 가지 추가 조사를 해봤습니다. 비자, 마스터카드 및 PayPal이 종료된 판매자 목록에 Metaquotes를 추가한 경우 은행 및 결제 처리업체는 Metaquotes가 목록에 추가되었음을 알려야 할 의무가 없습니다. 또한 목록은 비공개이며 공개적으로 볼 수 없습니다. 이 경우 포럼, 서비스 데스크, Metaquotes 자체에서 내부적으로 문제를 해결할 수 없습니다. 메타쿼트는 은행이나 처리업체에 목록 상태를 공개해 달라고 요청할 수 있습니다. 결국 Metaquotes가 목록에서 제외되려면 면허를 소지한 결제 처리 변호사의 도움이 필요할 것입니다. 그리고 이마저도 성공할 수 있다는 보장은 없습니다. 해지된 판매자 목록에 있는 거의 모든 판매자는 애초에 결제 처리 계약 조건을 준수할 수 없었기 때문에 목록에 올라와 있습니다. Ladykiller99 2025.02.01 18:00 #1387 Fernando Carreiro #: 이는 잘못된 정보입니다! 재정적인 문제는 항상 서비스 데스크에서 처리해 왔으며 프로세스를 시작할 때에도 그렇게 명시되어 있습니다. 우선, 서비스 데스크의 봇을 통과하는 데 행운을 빕니다. 그곳의 직원은 일반적인 답변을 제공한 다음 자신들이 할 수 있는 일이 없으니 포럼에 문의하라고 말합니다. 이 운영자는 사람들에게 잘못된 희망을 주고 있습니다. 현실은 은행 카드가 모호한 결제 제공업체와 호환되지 않는 경우 서비스 데스크에서 도움을 줄 수 없다는 것입니다. 서비스 데스크의 직원은 금융 거래의 오류나 분쟁, 즉 실제로 발생한 결제와 관련된 금융 문제만 처리할 뿐 호환되지 않는 은행 카드 문제는 처리하지 않는다고 알려줄 것입니다. 저도 직접 경험했습니다. 실제로 일어나야 하는 일과 실제로 일어나는 일에는 분명한 차이가 있습니다. 아니면 운이 나빠서 서비스 데스크에서 잘못된 담당자를 만났을 수도 있습니다. 모르겠습니다. Fernando Carreiro 2025.02.01 18:46 #1388 @Ladykiller99 #: 우선, 서비스 데스크의 봇을 통과하는 데 행운을 빕니다. 상담원은 일반적인 답변을 제공한 다음 자신들이 할 수 있는 일이 없으니 포럼에 문의하라고 말할 것입니다. 이 운영자는 사람들에게 잘못된 희망을 주고 있습니다. 현실은 은행 카드가 모호한 결제 제공업체와 호환되지 않는 경우 서비스 데스크에서 도움을 줄 수 없다는 것입니다. 서비스 데스크의 직원은 금융 거래의 오류나 분쟁, 즉 실제로 발생한 결제와 관련된 금융 문제만 처리할 뿐 호환되지 않는 은행 카드 문제는 처리하지 않는다고 알려줄 것입니다. 저도 직접 경험했습니다. 실제로 일어나야 하는 일과 실제로 일어나는 일에는 분명한 차이가 있습니다. 아니면 운이 나빠서 서비스 데스크에서 잘못된 담당자를 만났을 수도 있습니다. 모르겠습니다. 저는 과거에 재정적인 문제(3번)가 있었는데 '봇'을 탐색한 다음 '사람'이 나중에 응답할 수 있도록 메시지를 남길 수 있었습니다. 조금 복잡하다는 것은 동의하지만 불가능하지도 않았고 그렇게 어렵지도 않았습니다. 봇의 응답은 분명히 문제와 각자의 구체적인 사례에 따라 달라질 것입니다. 제가 직접 경험했기 때문에 누구에게도 잘못된 희망을 주는 것은 아닙니다. 그리고 저희 모더레이터는 여러분과 같은 일반 사용자입니다. 저희는 직원이 아니며 급여도 받지 않습니다. Thomas Bradley Butler 2025.02.01 19:05 #1389 Ladykiller99 #: 우선, 서비스 데스크의 봇을 통과하는 데 행운을 빕니다. 상담원은 일반적인 답변을 제공한 다음 자신들이 할 수 있는 일이 없으니 포럼에 문의하라고 말할 것입니다. 이 운영자는 사람들에게 잘못된 희망을 주고 있습니다. 현실은 은행 카드가 모호한 결제 제공업체와 호환되지 않는 경우 서비스 데스크에서 도움을 줄 수 없다는 것입니다. 서비스 데스크 직원은 금융 거래의 오류나 분쟁, 즉 실제로 발생한 결제와 관련된 금융 문제만 처리할 뿐 호환되지 않는 은행 카드와 관련된 문제는 처리하지 않는다고 알려줄 것입니다. 저도 직접 경험했습니다. 실제로 일어나야 하는 일과 실제로 일어나는 일에는 분명한 차이가 있습니다. 아니면 운이 나빠서 서비스 데스크에서 잘못된 담당자를 만났을 수도 있습니다. 모르겠습니다. 메시지로 연락할 수 있습니다. 연락해서 2주 동안 이 문제에 대해 이야기를 나눴지만 그들은 신경 쓰지 않습니다. 다른 카드를 사용하라는 똑같은 말만 반복합니다. 사람들은 3,000달러까지 돈이 묶여 있을 뿐입니다. Ladykiller99 2025.02.01 19:18 #1390 Ryan L Johnson #:775번 게시물과 관련하여 몇 가지 추가 조사를 해봤습니다. 비자, 마스터카드 및 페이팔이 해지된 판매자 목록에 메타쿼터를 추가한 경우 은행 및 결제 처리업체는 메타쿼터가 목록에 추가되었음을 메타쿼터에 알릴 의무가 없습니다. 또한 목록은 비공개이며 공개적으로 볼 수 없습니다. 이 경우 포럼, 서비스 데스크, Metaquotes 자체에서 내부적으로 문제를 해결할 수 없습니다. 메타쿼트는 은행이나 처리업체에 목록 상태를 공개해 달라고 요청할 수 있습니다. 결국 Metaquotes가 목록에서 제외되려면 면허를 소지한 결제 처리 변호사의 도움이 필요할 것입니다. 그리고 이마저도 성공할 수 있다는 보장은 없습니다. 해지된 판매자 목록에 있는 거의 모든 판매자는 애초에 결제 처리 계약 조건을 준수할 수 없었기 때문에 목록에 올라와 있습니다. 비자나 마스터카드와 관련된 문제는 아니라고 생각합니다. 다른 카드사들은 아무런 문제 없이 거래를 진행할 수 있기 때문입니다. 이 문제는 개별 은행에 국한된 문제라고 생각합니다. 서비스 제공업체는 비자나 마스터카드 외에 다른 것을 활용하여 거래를 진행하는 것 같습니다. 비자나 마스터카드를 어떤 식으로든 사용하는 특정 유형의 (은행 간?) 시스템이라고 생각합니다. 그것이 무엇이든, 그것은 새로운 것이며 대부분의 은행은 그것을 구현하지 않았거나 단순히 사용하지 않습니다. 이 때문에 일부 은행의 경우 요청이 은행에 전달되지 않는 경우도 있습니다. 경쟁 시스템이 아직 자리를 잡지 못했거나 업계에서 널리 보급되지 않았을 수도 있습니다. 더 큰 문제는 이 시스템이 실제로 도입되지 않을 가능성도 있고, 대부분의 은행이 이 시스템을 도입하지 않을 수도 있다는 것입니다. 제 생각에는 그것이 무엇이든 간에 메타쿼츠는 분명 문의를 하고 더 많은 정보를 전달할 수 있을 것입니다. 이 서비스가 전적으로 비자카드와 마스터카드에만 의존하는 것은 아니기 때문입니다. 