기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 143

Elif Kaya 2025.02.04 07:11 #1421
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:웹머니가 현재 작동 중이거나 다른 방법을 사용 중이신가요?
안녕하세요, 여전히 "거부됨" 오류가 발생합니다.

Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 07:14 #1422
Elif Kaya #:안녕하세요, 여전히 '거부됨' 오류가 발생합니다.
나도 그렇지만 이미 약 8 일 전에 그것을 사용하여 철수했습니다 나는 무슨 일이 일어 났는지 모르겠다. 그들은 당신에게 응답하거나 아직 응답하지 않습니까?

Luck Moden 2025.02.04 07:41 #1423
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:웹머니가 현재 작동 중이거나 다른 방법을 사용 중이신가요?
나도 그렇지만 약 8 일 전에 이미 여기에서 인출했는데 무슨 일이 일어 났는지 모르겠습니다. 그들은 당신에게 응답하거나 아직 응답하지 않습니까?
시스템 또는 은행 측에서 일시적인 장애가 발생했을 수 있습니다.

Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 07:46 #1424
Luck Moden #: 시스템 또는 은행 측에서 일시적인 장애가 발생할 수 있습니다.
웹머니 인출이 잘 되나요?

Sandeep Dibakar Gowdar 2025.02.04 12:10 #1425
Webmoney로 인출을 시도했지만 동일한 문제가 발생했습니다. Webmoney 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요.

Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 16:06 #1426
Elif Kaya #:네, 저도 보냈습니다.
응답을 받았나요?

Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 18:04 #1427
동일한 메시지

[삭제] 2025.02.04 21:42 #1428
안녕하세요, 같은 문제인 ''Webmoney 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요.'' 그러나 Webmoney에 문의 한 결과 계좌에 모든 것이 정상이며 은행 측의 문제가 아니라고 주장했습니다. 지난 주부터 출금을 시도했지만 성공하지 못했습니다. 은행 측의 문제가 아니기 때문에 MQL5 팀에 티켓을 개설했습니다.

Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 22:17 #1429
Daniel Matos De Paula #: 안녕하세요, 같은 문제인 ''Webmoney 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다. 자세한 내용은 카드를 발급한 은행에 문의하세요.'' 그러나 Webmoney에 문의 한 결과 계좌에 모든 것이 정상이며 은행 측의 문제가 아니라고 주장했습니다. 지난 주부터 출금을 시도했지만 성공하지 못했습니다. 문제가 은행 측의 문제가 아니기 때문에 MQL5 팀에 티켓을 열었습니다.
지난 1월 28일에 나도 출금했는데하지만 지금은 이 거부 메시지

[삭제] 2025.02.06 09:48 #1430
문제가 해결되어 작동 중입니다.
