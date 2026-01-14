기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 141 1...134135136137138139140141142143144145146147148...184 새 코멘트 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 04:02 #1401 나도 오류 메시지가 있습니다. Elif Kaya 2025.02.03 07:38 #1402 웹머니 지원팀에 문의했더니 "웹머니 측에서 거부한 것은 없으며 mql5.com에 문제가 있다"고 답했습니다. Ambrose Grimes #: 잠시 기다렸다가 다시 시도해 보세요. 다시 시도했지만 여전히 "웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 노하 모하메드 파티 유네스 바드르 #: 저도 오류 메시지가 나타납니다. "Webmoney 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다."라는 오류 메시지가 정확히 표시되나요? Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 12:46 #1403 어제 같은 메시지이지만 지금은 이것 나는 이미 같은 지갑을 여러 번 성공적으로 사용하고 있습니다. Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 12:47 #1404 Elif Kaya #:웹머니 지원팀에 문의했더니 "웹머니 측에서 거부한 것은 없으며 mql5.com에 문제가 있다"고 답했습니다. 다시 시도했지만 여전히 "웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다." 정확히 이 오류가 발생했나요?"Webmoney 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다." WebMoney를 처음 사용하시나요 아니면 이전에 사용하셨나요? Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:13 #1405 이제 똑같은 메시지가 표시됩니다.웹머니 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다." Fernando Carreiro 2025.02.03 13:26 #1406 @Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 어제 같은 메시지이지만 지금은 이것. 나는 이미 같은 지갑을 여러 번 성공적으로 사용하고 있습니다. ... 24시간에 한 번만 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:32 #1407 Fernando Carreiro #:... 24시간에 한 번만 이 메시지는 어제지만 지금은웹머니 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다." Elif Kaya 2025.02.03 13:34 #1408 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:웹머니를 처음 사용하시나요, 아니면 이전에 사용하셨나요? 처음이라서요? Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:35 #1409 Elif Kaya #:처음인데 어떤가요? 나는 여러 번 전에 그것을 사용하지만이 메시지는 나를 위해 새로운 것입니다. Elif Kaya 2025.02.03 13:39 #1410 Fernando Carreiro #:... 24시간에 한 번만 안녕하세요 , 페르난도, 이 오류에 대해 알고 계십니까? 웹머니의 어떤 문제도 없었고, 수신하거나 거부하지 않았습니다. 1...134135136137138139140141142143144145146147148...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나도 오류 메시지가 있습니다.
웹머니 지원팀에 문의했더니 "웹머니 측에서 거부한 것은 없으며 mql5.com에 문제가 있다"고 답했습니다.
다시 시도했지만 여전히 "웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
"Webmoney 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다."라는 오류 메시지가 정확히 표시되나요?
어제 같은 메시지이지만 지금은 이것
나는 이미 같은 지갑을 여러 번 성공적으로 사용하고 있습니다.
WebMoney를 처음 사용하시나요 아니면 이전에 사용하셨나요?
... 24시간에 한 번만
처음이라서요?
처음인데 어떤가요?
안녕하세요 , 페르난도,
이 오류에 대해 알고 계십니까?
웹머니의 어떤 문제도 없었고, 수신하거나 거부하지 않았습니다.