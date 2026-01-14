기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 141

나도 오류 메시지가 있습니다.

 

웹머니 지원팀에 문의했더니 "웹머니 측에서 거부한 것은 없으며 mql5.com에 문제가 있다"고 답했습니다.


Ambrose Grimes #: 잠시 기다렸다가 다시 시도해 보세요.

다시 시도했지만 여전히 "웹머니 결제 시스템에서 출금 작업을 거부했습니다."라는 메시지가 표시됩니다.

노하 모하메드 파티 유네스 바드르 #: 저도 오류 메시지가 나타납니다.

"Webmoney 결제 시스템이 출금 작업을 거부했습니다."라는 오류 메시지가 정확히 표시되나요?

 

어제 같은 메시지이지만 지금은 이것


나는 이미 같은 지갑을 여러 번 성공적으로 사용하고 있습니다.

 
Elif Kaya #:

WebMoney를 처음 사용하시나요 아니면 이전에 사용하셨나요?

 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 어제 같은 메시지이지만 지금은 이것. 나는 이미 같은 지갑을 여러 번 성공적으로 사용하고 있습니다.

... 24시간에 한 번만


 
Fernando Carreiro #:

... 24시간에 한 번만


Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

웹머니를 처음 사용하시나요, 아니면 이전에 사용하셨나요?

처음이라서요?

 
Elif Kaya #:

처음인데 어떤가요?

나는 여러 번 전에 그것을 사용하지만이 메시지는 나를 위해 새로운 것입니다.
 
Fernando Carreiro #:

... 24시간에 한 번만


안녕하세요 , 페르난도,

이 오류에 대해 알고 계십니까?

거부됨

웹머니의 어떤 문제도 없었고, 수신하거나 거부하지 않았습니다.

