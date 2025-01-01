//--- CArrayFloat::Delete(int) 예제

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

return;

}

//--- 배열 요소 추가

//--- . . .

//--- 요소 삭제

if(!array.Delete(0))

{

printf("삭제 오류");

delete array;

return;

}

//--- 배열 삭제

delete array;

}