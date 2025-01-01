문서화섹션
Delete

지정된 배열 위치에서 요소를 제거합니다.

bool  Delete(
   int  pos      // 위치
   )

Parameters

pos

[in]  제거할 배열 요소의 위치.

Return Value

성공시 true, 요소 제거 불가시 false.

예제:

//--- CArrayFloat::Delete(int) 예제
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 요소 삭제
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("삭제 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }