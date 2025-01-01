네임스페이스

네임스페이스는 변수, 함수, 클래스 등 다양한 ID가 정의되는 특별히 선언된 영역입니다. 이것은 namespace 키워드를 사용함으로써 설정됩니다:

namespace name of_space {

// 함수, 클래스 및 변수 정의 목록

}

'namespace'를 적용하면 전역 네임스페이스를 하위 공간으로 분할할 수 있습니다. 네임스페이스 내의 모든 ID는 규격 없이 서로 사용할 수 있습니다. :: 연산자(컨텍스트 확인 작업)는 외부에서 네임스페이스 멤버에 액세스하는 데 사용됩니다.

namespace ProjectData

{

class DataManager

{

public:

void LoadData() {}

};

void Func(DataManager& manager) {}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ProjectData 네임스페이스로 작업

ProjectData::DataManager mgr;

mgr.LoadData();

ProjectData::Func(mgr);

}

네임스페이스는 논리 그룹 형식으로 코드를 정렬하고 프로그램에서 여러 라이브러리를 사용할 때 발생할 수 있는 이름 충돌을 방지하는 데 사용됩니다. 이러한 경우 각 라이브러리의 네임스페이스에 선언하여 각 라이브러리의 필요한 함수 및 클래스에 명시적으로 액세스할 수 있습니다.

네임스페이스는 하나 이상의 파일에서 여러 블록으로 선언할 수 있습니다. 컴파일러는 사전 처리 중에 모든 부품을 함께 결합하며 결과 네임스페이스에는 모든 부품에 선언된 모든 멤버가 포함됩니다. Sample.mqh에 구현된 A 클래스가 파일을 포함한다고 가정합니다:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sample.mqh |

//+------------------------------------------------------------------+

class A

{

public:

A() {Print(__FUNCTION__);}

};

우리는 프로젝트에 이 클래스를 사용하고 싶지만, 이미 A 클래스가 있습니다. 클래스를 모두 사용하고 ID 충돌을 방지하려면 네임스페이스에 포함된 파일을 줄 바꿈하면 됩니다:

//--- 첫 A 클래스를 선언합니다

class A

{

public:

A() {Print(__FUNCTION__);}

};

//--- 충돌을 방지하기 위해 라이브러리 네임스페이스의 Sample.mqh 파일에서 A 클래스를 줄 바꿈

namespace Library

{

#include "Sample.mqh"

}

//--- 라이브러리 네임스페이스에 다른 클래스 추가

namespace Library

{

class B

{

public:

B() {Print(__FUNCTION__);}

};

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 글로벌 네임스페이스에서 A 클래스 사용

A a1;

//--- 라이브러리 네임스페이스의 A 및 B 클래스를 사용합니다.

Library::A a2;

Library::B b;

}

//+------------------------------------------------------------------+



/*

결과:

A::A

Library::A::A

Library::B::B

*/

네임스페이스는 내포할 수 있습니다. 중첩된 네임스페이스는 상위 공간의 멤버에 대한 무제한 액세스 권한을 가지지만 상위 공간의 멤버에게는 중첩된 네임스페이스에 대한 무제한 액세스 권한이 없습니다.

namespace General

{

int Func();



namespace Details

{

int Counter;

int Refresh() {return Func(); }

}



int GetBars() {return(iBars(Symbol(), Period()));};

int Size(int i) {return Details::Counter;}

}

글로벌 네임스페이스

ID가 네임스페이스에 명시적으로 선언되지 않은 경우 글로벌 네임스페이스의 암시적 부분으로 간주됩니다. 글로벌 ID를 명시적으로 설정하려면 이름 없이 범위 지정 연산자를 사용하십시오. 이렇게 하면 이 ID를 다른 네임스페이스에 있는 동일한 이름의 다른 요소와 구별할 수 있습니다. 예를 들어 함수를 가져오는 경우:

#import "lib.dll"

int Func();

#import

//+------------------------------------------------------------------+

//| 일부 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int Func()

{

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//+--- 불러온 함수 호출

Print(lib::Func());

//+--- 함수를 호출합니다

Print(::Func());

}

이 경우 DLL 함수에서 가져온 모든 함수가 동일한 이름의 네임스페이스에 포함됩니다. 이를 통해 컴파일러는 호출될 함수를 명확하게 결정할 수 있었습니다.

더 보기

글로벌 변수, 로컬 변수, 가시성 범위 및 변수의 수명, 오브젝트 생성 및 삭제