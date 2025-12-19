코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

해당 기간 동안의 거래 범위 - MetaTrader 5용 지표

Denis Olkhovoy | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
5
평가:
(17)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/953

MQL4/5-JsonLib MQL4/5-JsonLib

A JSON library that supports MQL4/MQL5

Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV

종합적인 거래 통계를 CSV 파일로 내보냅니다.

MA_NRTR MA_NRTR

NRTR 형식의 간단한 추세 표시기

MARSICD MARSICD

두 가지 RSI 지표를 기반으로 한 추세 지표입니다.