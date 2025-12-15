서버에서 휴무일을 결정하는 함수입니다. 우선 전문가 어드바이저에서 OnTimer() 함수를 사용하여 이벤트를 처리하는 사람들에게는 흥미로울 것입니다. 요점은 온타이머() 함수를 사용하여 처리할 때 휴무일에는 이 시간 동안 터미널이 꺼지지 않으면 전문가 어드바이저가 거래 서버에 거래 요청으로 넘쳐나고 절대적으로 부적절한 활동으로 컴퓨터 자원을 쓸데없이 낭비할 수 있다는 사실을 고려해야 한다는 것입니다.

이 라이브러리에 포함된 요일 확인() 함수는 전문가 자문가의 이러한 행위를 방지하기 위한 것입니다. 이 함수를 사용하려면 이 함수를 사용한 검사를 OnTimer() 함수 본문의 맨 처음에 있는 전문가 코드에 배치해야 합니다:

void OnTimer () { if (!DayOfWeekCheck()) return ;

그리고 전문가 코드의 실행 부분은 일요일과 토요일에 대한이 검사 뒤에 배치되어야합니다. 따라서 토요일과 일요일에 OnTimer() 함수의 동작은 해당 검사를 통과하지 못하면 제한됩니다.

이 함수는 요일 검사 라이브러리인 DaysOfWeekCheck.mqh를 사용하며(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사해야 함), 글로벌 수준에서 함수를 사용하기 전에 #include 지시문을 통해 개발 중인 코드에 그 내용을 포함시켜야 합니다:

#include <DaysOfWeekCheck.mqh>



