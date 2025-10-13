당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
미국 달러 지수 - service for MetaTrader 5
- 게시자:
- Artyom Trishkin
- 조회수:
- 17
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
미국 달러 지수(USDX, DXY )는 세계 주요 6개 통화 바스켓에 대한 미국 달러의 가치를 측정하는 지수입니다. 해당 통화에 대한 달러 환율의 가중 기하평균으로 계산됩니다:
- EURUSD (유로) - 가중치 -0.576
- USDJPY (일본 엔) - 가중치 0.136
- GBPUSD (영국 파운드) - 가중치 -0.119
- USDCAD (캐나다 달러) - 가중치 0.091
- USDSEK (스웨덴 크로나) - 가중치 0.042
- USDCHF (스위스 프랑) - 가중치 0.036
계산 공식:
USDX = 50.14348112 × EURUSD^(-0.576) × USDJPY^(0.136) × GBPUSD^(-0.119) × USDCAD^(0.091) × USDSEK^(0.042) × USDCHF^(0.036)
계수 50.14348112 은 과거 기준이고 각도는 바스켓에 포함된 통화의 가중치입니다.
이 서비스는 합성 상품인 달러 지수에 대한 데이터 흐름을 구현합니다. 사용자 지정 심볼(USDX.synthetic)을 만들고, 바스켓의 현재 통화 시세를 기준으로 가격을 계산하고, 막대와 틱을 업데이트합니다. 무한 반복으로 작동하며 10밀리초마다 데이터를 업데이트합니다.
이 서비스에 대한 자세한 내용은"달러 지수 및 유로 지수 차트 - 메타트레이더 5의 서비스 예시" 문서에서 확인할 수 있습니다.
서비스가 시작되면 통화 바스켓의 시세를 기반으로 달러 지수(USDX.synthetic)의 합성 심볼을 자동으로 생성하고 차트를 열고 이 상품의 틱과 바를 업데이트합니다.
사용자는 이 지수의 차트를 분석하고 지표에 사용하고 전략을 테스트할 수 있습니다. 이 서비스는 달러 강세를 평가하고 이를 기반으로 거래 시스템을 구축하도록 설계되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/63678
RSI 엔진 EA는 인기 상대강도지수(RSI) 지표의 신호에 따라 거래를 체결하도록 설계된 메타트레이더 5용 다용도 자동매매 로봇입니다. 버전 2.1은 최적화된 신호 처리와 향상된 안정성이 특징입니다. 이 EA는 여러 RSI 기반 전략, 확인 필터, 종합적인 거래 관리 설정을 갖춘 유연한 프레임워크를 제공하므로 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.스토캐스틱-X8
이 인디케이터는 하나의 차트에 8개의 스토캐스틱 오실레이터 그리드를 그리며 표시되는 선의 수를 변경할 수 있습니다.
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.