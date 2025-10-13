미국 달러 지수(USDX, DXY )는 세계 주요 6개 통화 바스켓에 대한 미국 달러의 가치를 측정하는 지수입니다. 해당 통화에 대한 달러 환율의 가중 기하평균으로 계산됩니다: EURUSD (유로) - 가중치 -0.576

(스웨덴 크로나) - 가중치 0.042 USDCHF (스위스 프랑) - 가중치 0.036 계산 공식: USDX = 50.14348112 × EURUSD^(- 0.576 ) × USDJPY^( 0.136 ) × GBPUSD^(- 0.119 ) × USDCAD^( 0.091 ) × USDSEK^( 0.042 ) × USDCHF^( 0.036 ) 계수 50.14348112 은 과거 기준이고 각도는 바스켓에 포함된 통화의 가중치입니다.

이 서비스는 합성 상품인 달러 지수에 대한 데이터 흐름을 구현합니다. 사용자 지정 심볼(USDX.synthetic)을 만들고, 바스켓의 현재 통화 시세를 기준으로 가격을 계산하고, 막대와 틱을 업데이트합니다. 무한 반복으로 작동하며 10밀리초마다 데이터를 업데이트합니다.



이 서비스에 대한 자세한 내용은"달러 지수 및 유로 지수 차트 - 메타트레이더 5의 서비스 예시" 문서에서 확인할 수 있습니다.

서비스가 시작되면 통화 바스켓의 시세를 기반으로 달러 지수(USDX.synthetic)의 합성 심볼을 자동으로 생성하고 차트를 열고 이 상품의 틱과 바를 업데이트합니다.

사용자는 이 지수의 차트를 분석하고 지표에 사용하고 전략을 테스트할 수 있습니다. 이 서비스는 달러 강세를 평가하고 이를 기반으로 거래 시스템을 구축하도록 설계되었습니다.

