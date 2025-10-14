거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스윙 고점/저점 식별자
스윙 고점/저점 식별자는 차트에서 중요한 스윙 지점을 강조 표시하도록 설계된 사용자 지정 메타트레이더 5(MT5) 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 구성 가능한 범위의 막대를 기준으로 스윙 고점과 스윙 저점을 식별하고 표시합니다.
- 스윙 고 점은 각 캔들 위에 빨간색 화살표로 표시됩니다.
- 스윙 저점은 각 캔들 아래에 파란색 화살표로 표시됩니다.
이 도구는 트레이더가 중요한 가격 수준과 패턴을 빠르게 파악하는 데 도움이 되며, 이는 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 데 중요합니다.
### 유용한 전략
1. 추세 반전 식별:
- 스윙 고점은 하락 추세가 시작될 수 있는 잠재적 저항 수준을 나타낼 수 있습니다.
- 스윙 저점은 상승 추세가 시작될 수 있는 잠재적 지지선을 나타낼 수 있습니다.
2. 지지 및 저항 분석:
- 표시된 스윙 고점과 저점을 사용해 주요 지지 및 저항선으로 작용할 수 있는 수평선 또는 채널을 그립니다.
3. 가격 행동 거래:
- 캔들 스틱 패턴 또는 브레이크 아웃 전략과 같은 가격 행동 기법과 지표를 결합하여 스윙 포인트에서 진입 및 출구를 확인합니다.
4. 스윙 트레이딩:
- 스윙 고점과 저점을 활용하여 관찰된 가격 변동과 잠재적 반전 영역을 기준으로 진입 및 청산 지점을 결정합니다.
5. 다른 인디케이터 확인:
- 스윙 포인트를 이동평균 또는 오실레이터와 같은 다른 보조지표 확인용으로 사용해 트레이딩 신호의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
