HiLo - MetaTrader 5용 지표
- Leandro de Araujo Souza
- 7
-
고점 및 저가 라인 인디케이터는 선택한 종목의 최고 및 최저 가격 수준을 차트에 직접 표시하도록 설계된 간단하면서도 강력한 도구입니다. 이 지표를 통해 트레이더는 주요 지지선과 저항선을 시각적으로 확인할 수 있으며, 이는 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
사용 사례:
-
지지 및 저항 식별: 고점과 저점은 종종 자연스러운 지지선과 저항선으로 작용하여 진입, 청산 또는 손절 포지션을 설정할 수 있는 명확한 지점을 제공합니다.
-
브레이크아웃 트레이딩: 가격이 고점을 돌파하거나 저점 아래로 떨어질 때를 모니터링하면 잠재적인 돌파 기회를 포착할 수 있습니다.
