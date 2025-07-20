거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
유연한 모멘텀(메타 트레이더 지표 ) - 주어진 기간(초 단위) 동안 환율 변화를 계산하여 플랫폼의 기본 차트 창에 포인트와 백분율로 결과를 표시합니다. 포인트 및 백분율의 최대 모멘텀에 대한 임계값을 기반으로 고도로 사용자 지정 가능한 알림을 제공합니다. 이 인디케이터는 틱 기록을 사용하여 모멘텀을 계산하기 때문에 MT5에서만 작동합니다.
이 MT5 인디케이터의 주요 목적은 단기간에 큰 가격 변동이 있을 때 알려주는 것입니다. 이는 새 거래를 시작할 때와 기존 거래를 종료할지 여부를 결정해야 할 때 모두 유용할 수 있습니다.
입력 매개변수
메인
- 초 ( 기본값 = 10) - 가격 변동을 계산하는 데 걸리는 시간(초)입니다.
- 임계값포인트 ( 기본값 = 30) - 알림이 트리거되는 포인트 임계값(구성된 경우).
- 임계값퍼센트 ( 기본값 = 0.02) - 알림이 트리거되는 백분율 임계값(구성된 경우)입니다.
- DiscardIfOlder ( 기본값 = 1) - 계산에 사용된 틱이 지정된 시간(초)보다 오래된 경우 계산을 삭제합니다.
- PriceToUse ( 기본값 = 입찰) - 계산에 사용할 가격의 종류입니다. 요청, 입찰 또는 중간 가격일 수 있습니다.
알림
- 알림 행동 ( 기본값 = 알림 없음) - 임계값 위반 시 수행할 작업.
- 알림 없음 - 아무것도 하지 않습니다.
- 다음 위반 시까지 단일 알림 - 모멘텀이 임계값 아래로 떨어질 때까지 단일 알림이 발행됩니다. 포인트 및 백분율 임계값에 대해 별도로 작동합니다.
- 조건이 충족될 때마다 연속 알림 - 모멘텀이 임계값을 초과하면 매 틱마다 알림을 발행합니다.
- 조건에 따라 알림을 보내지만 다음 알림에 시간 제한이 있는 알림 - 모멘텀이 임계값을 초과하면 다음 입력 매개변수로 정의된 간격으로 알림을 보냅니다.
- AlertTimeLimitForRestricted ( 기본값 = 5) - 다음 알림까지 초 단위로 일시 중지합니다. AlertBehavior가 조건에 따라 알림으로 설정되어있지만 다음 알림에 시간 제한이 있는 경우에만 작동합니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 알림 조건이 충족될 때 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 알림 조건이 충족되면 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 알림 조건이 충족되면 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
디스플레이
- 글꼴 크기 ( 기본값 = 8) - 표시되는 텍스트의 글꼴 크기입니다.
- 위쪽 색상 ( 기본값 =clrGreen) - 가격 변동이 양수일 때 텍스트 색상입니다.
- 아래쪽 색상 ( 기본값 =clrRed) - 가격 변동이 음수일 때 텍스트 색상입니다.
- 변경 없음 색상 ( 기본값 =clrBlue) - 가격 변동이 없거나 틱이 충분하지 않을 때의 텍스트 색상입니다.
- 텍스트의 X 거리 ( 기본값 = 21) - 선택한 화면 모서리에서 텍스트까지의 수평 거리(픽셀 단위)입니다.
- 텍스트의 Y 거리 ( 기본값 = 20) - 선택한 화면 모서리에서 텍스트까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
- 텍스트 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 텍스트를 표시할 차트 모서리입니다.
- 텍스트 개체 이름 ( 기본값 = "FM_Text") - 모멘텀 값이 있는 텍스트의 개체 이름입니다.
