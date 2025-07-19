코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Fisher Indicator MT5 - MetaTrader 5용 지표

[삭제] | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
102
평가:
(6)
게시됨:
Fisher.mq5 (2.78 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

피셔 메타트레이더 인디 케이터 - 추세의 방향과 강도를 감지하고 추세 변화에 대한 신호를 보내는 매우 간단한 히스토그램 인디케이터입니다. 이 지표는 코드에 표준 MT4/MT5 지표를 사용하지 않습니다. 피셔는 이전 기간의 최대 및 최소 가격 수준을 기반으로 현재 가격과 최대/최소 가격 간의 관계에 몇 가지 고급 수학 계산을 적용하여 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 " 다시 칠하기" 인디케이터로, 새 막대가 나타나면 이전 막대를 다시 계산합니다.

입력 매개변수

  • 기간 ( 기본값 = 10) - 최대값과 최소값을 계산할 막대 단위의 기간입니다. 값이 클수록 잘못된 추세 변화 신호가 적게 발생하지만 이 지표는 더 많이 지연됩니다.

위 차트 예시에서 상승 추세는 녹색 히스토그램 선으로 표시되고 하락 추세는 빨간색 선으로 표시된 것을 볼 수 있습니다. 이 지표로 거래하는 것은 쉽습니다. 선의 색이 빨간색에서 녹색으로 바뀌면 숏 포지션을 청산하고 롱 포지션에 진입할 수 있습니다. 선이 녹색에서 빨간색으로 바뀌면 롱 포지션을 청산하고 숏 포지션으로 전환할 수 있습니다. 기본 기간 설정(10)을 사용하면 EUR/USD H1 차트에서 매우 정확했습니다. 문제는 신호가 다시 칠해져 변경될 수 있으므로 신호에 따라 행동하기 전에 몇 개의 막대를 기다려야 한다는 것입니다.


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55385

Gain/Loss Info MT5 Gain/Loss Info MT5

손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가 차이의 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

AMkA AMkA

표준 편차를 기반으로 이동 자체에 표시 신호점을 배치한 페리 카우프만의 적응 이동 평균입니다.

Aroon Aroon

투샤르 첸데의 아룬 인디케이터는 트레이더와 투자자가 장기 추세가 끝나는지 아니면 다른 움직임을 앞두고 잠시 멈추는 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

아룬 오실레이터 아룬 오실레이터

아룬오실레이터 인디케이터를 사용하면 추세 시장 상태에서 횡보 상태로의 가격 변화를 예측할 수 있습니다.