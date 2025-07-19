거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
피셔 메타트레이더 인디 케이터 - 추세의 방향과 강도를 감지하고 추세 변화에 대한 신호를 보내는 매우 간단한 히스토그램 인디케이터입니다. 이 지표는 코드에 표준 MT4/MT5 지표를 사용하지 않습니다. 피셔는 이전 기간의 최대 및 최소 가격 수준을 기반으로 현재 가격과 최대/최소 가격 간의 관계에 몇 가지 고급 수학 계산을 적용하여 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 " 다시 칠하기" 인디케이터로, 새 막대가 나타나면 이전 막대를 다시 계산합니다.
입력 매개변수
- 기간 ( 기본값 = 10) - 최대값과 최소값을 계산할 막대 단위의 기간입니다. 값이 클수록 잘못된 추세 변화 신호가 적게 발생하지만 이 지표는 더 많이 지연됩니다.
위 차트 예시에서 상승 추세는 녹색 히스토그램 선으로 표시되고 하락 추세는 빨간색 선으로 표시된 것을 볼 수 있습니다. 이 지표로 거래하는 것은 쉽습니다. 선의 색이 빨간색에서 녹색으로 바뀌면 숏 포지션을 청산하고 롱 포지션에 진입할 수 있습니다. 선이 녹색에서 빨간색으로 바뀌면 롱 포지션을 청산하고 숏 포지션으로 전환할 수 있습니다. 기본 기간 설정(10)을 사용하면 EUR/USD H1 차트에서 매우 정확했습니다. 문제는 신호가 다시 칠해져 변경될 수 있으므로 신호에 따라 행동하기 전에 몇 개의 막대를 기다려야 한다는 것입니다.
