유연한 모멘텀(메타 트레이더 지표) - 주어진 기간(초 단위) 동안 환율 변화를 계산하고 그 결과를 플랫폼의 기본 차트 창에 포인트와 백분율로 표시합니다. 포인트 및 백분율의 최대 모멘텀에 대한 임계값을 기반으로 고도로 사용자 지정 가능한 알림을 제공합니다. 이 인디케이터는 틱 기록을 사용하여 모멘텀을 계산하기 때문에 MT5에서만 작동합니다.

브레인트렌드1시그는 포지션 개시 및 청산을 위한 시장 지표입니다. 가격이 극단값에 도달하여 시장에 진입하거나 청산하기에 가장 편리한 시점인 추세 변화 지점을 보여줍니다.

브레인트렌드1스톱은 추세 중지 지표로, 가격이 중지선을 넘으면 시장 추세가 바뀌었음을 의미하므로 거래를 종료해야 합니다.