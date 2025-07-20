거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이지 트렌드 비주얼라이저는 이름 그대로의 기능을 하는 메타트레이더 보조지표입니다. 추세가 시작되는 곳, 끝나는 곳, 추세가 전혀 없는 곳을 보여줍니다. 표준 메타트레이더 ADX(평균 방향 이동 지수) 지표를 기반으로 하며 매우 빠르게 작동합니다. 이지 트렌드 비주얼라이저는 메인 차트 창에 표시됩니다. 수평선 표시, 수평선 교차, 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, 이전 수평선 교차(PHLC) 등 다양한 알림을 제공합니다. MT4 및 MT5 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- ADXperiod1 ( 기본값 = 10) - 첫 번째 ADX 인디케이터의 주기입니다.
- ADXperiod2 ( 기본값 = 14) - 두 번째 ADX 인디케이터의 주기.
- ADXperiod3 ( 기본값 = 20) - 세 번째 ADX 표시기의 주기입니다.
- 사용경고수평선 ( 기본값 = false) - 수평선 시작 시 메타트레이더 경고를 발행합니다.
- UseAlertUpDownArrows ( 기본값 = false) - 위쪽 또는 아래쪽 화살표가 나타날 때 메타트레이더 알림을 발행합니다.
- UseAlertHorizontalLineCrossCurrent ( 기본값 = false) - 캔들이 현재 수평선을 교차할 때 메타트레이더 알림을 발행합니다.
- UseAlertHorizontalLineCrossPrevious ( 기본값 = false) - 캔들이 이전 수평선 중 하나를 교차할 때 메타트레이더 알림을 발행합니다.
- NumberPHLtoTrack ( 기본값 = 0) - 알림 목적으로 추적할 이전 수평선 수입니다. 가격이 이전 수평선 중 하나를 교차하여 그 위 또는 아래에서 마감하면 알림이 발령됩니다.
- 이전 수평선보다 짧게무시 ( 기본값 = 2) - 알림 목적으로 계산할 이전 수평선의 최소 길이입니다. 길이가 1인 선은 차트에 표시되지 않으며 중요하지 않은 알림과 혼동할 수 있습니다.
- PHLC_Arrow_Color ( 기본값 = clrChocolate) - 이전 가로선 교차 알림 화살표의 색상입니다.
- CHLC_Arrow_Color ( 기본값 = clrFireBrick) - 현재 가로줄 교차 알림 화살표의 색상입니다.
- NativeAlerts ( 기본값 = true) -참이면 인디케이터에서 기본 팝업 알림을 생성합니다.
- SendEmails ( 기본값 = true) -참이면 이메일을 통해서도 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- SendNotifications ( 기본값 = true) -참이면 알림이 푸시 알림을 통해 모바일 기기로도 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
