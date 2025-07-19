표준 편차를 기반으로 이동 자체에 표시 신호점을 배치한 페리 카우프만의 적응 이동 평균입니다.

피셔 메타트레이더 인디케이터 - 추세의 방향과 강도를 감지하고 추세 변화에 대한 신호를 보내는 매우 간단한 히스토그램 인디케이터입니다. 이 지표는 코드에 표준 MT4/MT5 지표를 사용하지 않습니다. 피셔는 이전 기간의 최대 및 최소 가격 수준을 기반으로 현재 가격과 최대/최소 가격 간의 관계에 몇 가지 고급 수학 계산을 적용하여 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 "다시 칠하기" 인디케이터로, 새 막대가 나타나면 이전 막대를 다시 계산합니다.

투샤르 첸데의 아룬 인디케이터는 트레이더와 투자자가 장기 추세가 끝나는지 아니면 다른 움직임을 앞두고 잠시 멈추는 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다.