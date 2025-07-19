당사 팬 페이지에 가입하십시오
Gain/Loss Info MT5 - MetaTrader 5용 지표
손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- 퍼센트 제한 ( 기본값 = 1.0) - 표시할 변경의 최소 임계값(백분율 포인트).
- PointsLimit ( 기본값 = 1000) - 표시할 변동폭의 최소 임계값(포인트 단위).
- CloseToClose ( 기본값 = true) -참이면 표시기는 현재 종가를 이전 종가와 비교하고,거짓이면 현재 종가를 현재 열기와 비교합니다.
- DisplayLossColor ( 기본값 = clrRed) - 마이너스 가격 변동 표시의 색상입니다.
- DisplayGainColor ( 기본값 = clrGreen) - 양수 가격 변동 표시의 색상입니다.
- MaxBars ( 기본값 = 100) - 인디케이터를 계산할 최대 막대 수입니다. 숫자가 높을수록 지연 표시기가 더 많이 표시됩니다.
- 폰트페이스 ( 기본값 = "베르다나") - 표시할 폰트페이스입니다.
- FontSize ( 기본값 = 10) - 표시할 글꼴 크기입니다.
- ObjectPrefix ( 기본값 = "GLI-") - 다른 지표와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.
