도트(메타트레이더 보조지표) 는 TrendLaboratory의 2006년 지표를 기반으로 합니다. 메인 차트에 점을 배치하여 현재 추세 방향을 표시합니다. 파란색 점은 강세 추세를, 빨간색 점은 약세 추세를 나타냅니다. 이 지표는 표준 메타트레이더 지표에 의존하지 않지만 iMA() ( 이동평균) 를 호출하여 사용된 입력 가격 유형(종가, 시가, 고가, 저가, 일반 등)에 따라 가격 값을 구합니다. 계산은 가격 변동 각도의 코사인을 기반으로 합니다. 트레이더는 여러 입력 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수

길이 ( 기본값 = 10) - 인디케이터의 주기입니다. 값이 클수록 지연이 길어지지만 잘못된 신호가 덜 나타납니다.

기본값 = 10) - 인디케이터의 주기입니다. 값이 클수록 지연이 길어지지만 잘못된 신호가 덜 나타납니다. 적용된 가격 ( 기본값 = PRICE_CLOSE) - 계산에 사용할 가격 유형입니다.

기본값 = PRICE_CLOSE) - 계산에 사용할 가격 유형입니다. 필터 ( 기본값 = 0) - 지연을 추가하지 않고 스파이크를 걸러내는 데 특히 유용한 매개변수입니다.

기본값 = 0) - 지연을 추가하지 않고 스파이크를 걸러내는 데 특히 유용한 매개변수입니다. 편차 ( 기본값 = 0) - 표시기 표시를 세로로 전환합니다.

기본값 = 0) - 표시기 표시를 세로로 전환합니다. 시프트 ( 기본값 = 0) - 인디케이터를 가로로 표시합니다.

권장 전략은 같은 색의 점 2개가 나타날 때까지 기다렸다가 추세와 함께 매매에 진입하는 것입니다. 안타깝게도 가끔 실패하는 경우가 있습니다. 필터 매개변수를 통화쌍의

3으로 설정한 상태에서 하나의 점 신호를 사용하는

것이 더 나은 방법일 수 있습니다

스프레드 x



