인체공학적 파라볼릭 SAR. 제안된 인디케이터는 각 추세 변화 시 나타나는 큰 색상의 점을 추가하고 인디케이터 자체는 두 가지 색상으로 만들어집니다.

이 MQL5 스크립트는 다양한 차트 주기의 캔들 데이터를 CSV 파일로 내보내 시가, 고가, 저가, 종가와 같은 필수 시장 정보를 캡처합니다. 캔들 갭과 같은 추가 지표를 계산하면서 몸통과 심지 크기 등 각 캔들의 특성을 분석합니다. 최근 21개 막대를 처리한 후 데이터 내보내기에 성공하면 사용자에게 알려줍니다.

The WaveTrend Indicator (WT) is a powerful technical analysis tool designed to identify trend direction and potential reversal points. It plots two lines, WT1 and WT2 , in a separate window, calculated based on price momentum and smoothed averages.