거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting) - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 56
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
특징
- 거래 개시 및 마감 알림 전송
- 신규 거래에 대한 거래 유형(매수/매도) 및 랏 크기 표시
- 마감된 거래의 수익/손실 표시
- 실거래 및 전략 테스터 모두에서 작동(로그인한 테스터에게 전송)
- 지난 2시간의 거래 내역 모니터링
- 기본 스로틀링을 통해 알림 스팸 방지
설치
- EA(Expert Advisor) 또는 스크립트에 이 기능을 추가하세요.
- 메타트레이더 플랫폼에서 푸시 알림을 활성화합니다:
- 도구 → 옵션 → 알림
- "푸시 알림 활성화"를 체크합니다.
- 휴대폰에서 메타트레이더 모바일 앱을 구성합니다.
중요 참고 사항
- 계좌 호환성:
- 네팅 계좌용으로 설계
- 헤징 계좌에는 적합하지 않습니다(심볼당 여러 포지션이 허용되는 경우).
- 헤징 지원이 필요한 경우 수정된 버전이 필요합니다.
- 내역 창:
- 지난 2시간의 거래 내역 모니터링
- 7200 값을 변경하여 조정 가능(초 단위)
- 스로틀링:
- 초당 1회로 확인을 제한하여 과도한 알림을 방지합니다.
- 필요한 경우 시간 확인을 삭제하여 제거 가능
- 오류 처리:
- 기본 오류 검사 포함
- 문제 해결을 위해 오류 메시지를 저널에 인쇄합니다.
일반적인 문제 및 해결 방법
- 알림 수신 없음:
- MT5에서 푸시 알림이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 모바일 앱이 올바르게 구성되었는지 확인
- 브로커가 푸시 알림을 허용하는지 확인
- 누락된 거래:
- 2시간의 기록 기간이 충분한지 확인
- 필요한 경우 기록 기간을 늘립니다(7200초).
- 중복 알림:
- 내장된 검사 기능으로 인해 이런 일이 발생하지 않아야 합니다.
- 이런 일이 발생하면 함수를 여러 번 호출하지 않았는지 확인하세요.
모범 사례
- EA의 OnTick() 함수에서 이 함수를 호출합니다.
- 메타트레이더 모바일 앱을 설치 및 구성한 상태 유지
- 먼저 데모 계좌에서 테스트
- 전문가 로그에서 오류 메시지를 모니터링합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52899
StepMA_NRTR
NRTR(닉 리포크 후행 역방향) 지표로 설계된 StepMA.컬러 포물선
인체공학적 파라볼릭 SAR. 제안된 인디케이터는 각 추세 변화 시 나타나는 큰 색상의 점을 추가하고 인디케이터 자체는 두 가지 색상으로 만들어집니다.
Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
이 MQL5 스크립트는 다양한 차트 주기의 캔들 데이터를 CSV 파일로 내보내 시가, 고가, 저가, 종가와 같은 필수 시장 정보를 캡처합니다. 캔들 갭과 같은 추가 지표를 계산하면서 몸통과 심지 크기 등 각 캔들의 특성을 분석합니다. 최근 21개 막대를 처리한 후 데이터 내보내기에 성공하면 사용자에게 알려줍니다.WaveTrend
The WaveTrend Indicator (WT) is a powerful technical analysis tool designed to identify trend direction and potential reversal points. It plots two lines, WT1 and WT2 , in a separate window, calculated based on price momentum and smoothed averages.