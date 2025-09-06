캔들스틱 데이터 스크립트 개요

캔들스틱데이터 스크립트는 메타트레이더 5 거래 플랫폼용으로 설계되어 트레이더와 개발자가 추가 분석 또는 기록 보관을 위해 자세한 캔들스틱 데이터를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 스크립트는 특히 정량적 분석, 트레이딩 전략 백테스팅 또는 교육용으로 유용하며, 사용자가 과거 가격 변동을 종합적으로 검토할 수 있게 해줍니다.

목적

캔들스틱 데이터 스크립트의 주요 목적은 다양한 차트주기에 걸쳐 캔들스틱 데이터를 수집하고 정리하여 구조화된 형식으로 저장하는 것입니다. 이 기능은 트레이더가 시장 추세, 패턴, 움직임을 파악하여 정보에 입각한 트레이딩 결정을 쉽게 내릴 수 있도록 도와줍니다. 이 데이터를 내보내면 통계적 평가나 머신러닝 애플리케이션 등 보다 복잡한 분석을 위해 외부 도구나 소프트웨어를 활용할 수 있습니다.

기능

초기화 및 입력: 스크립트는 속성을 정의하고 필요한 변수를 초기화하는 것으로 시작됩니다. 여기에는 차트주기에 대한 열거가 포함되며 최신 21개 캔들스틱에서 데이터를 캡처할 준비를 합니다. 차트주기 선택: TimeFrameHandle 함수는 입력 인덱스에 따라 특정 기간을 할당하여 사용자가 분, 시간, 일, 주, 월 데이터 등 다양한 캔들스틱 간격 중에서 선택할 수 있도록 합니다. 데이터 수집: OnStart 함수 내에서 스크립트는 정의된 주기를 반복하고 데이터 수집을 위해 캔들스틱 데이터 함수를 호출합니다. 이 함수는 다음을 포함하여 각 캔들스틱에 대한 주요 데이터 포인트를 검색합니다: 시가, 고가, 저가, 종가 : 각 기간 내 가격 변동에 대한 필수 지표입니다.

: 각 기간 내 가격 변동에 대한 필수 지표입니다. 틱 거래량 및 거래량 : 거래 활동 및 유동성의 척도.

: 거래 활동 및 유동성의 척도. 스프레드 : 매수 호가와 매도 호가의 차이.

: 매수 호가와 매도 호가의 차이. 캔들스틱 특성: 캔들 몸통, 심지의 크기와 유형(강세 또는 약세)을 계산하는 것이 포함됩니다. 데이터 쓰기: 스크립트는 수집된 데이터를 CSV 파일로 포맷합니다. 명확성을 위해 헤더 행을 작성하는 것으로 시작하여 각 캔들스틱에 대한 세부 항목을 작성합니다. 여기에는 지수, 날짜, 시간, 가격, 거래량 지표, 이전 종가 및 캔들 범위 차이와 같은 추가 계산된 값이 포함됩니다. 오류 처리: 스크립트에는 성공적인 파일 생성 및 쓰기를 보장하기 위한 오류 검사가 포함되어 있습니다. 문제가 발생하면 콘솔에 오류 메시지를 출력합니다. 완료 알림: 데이터가 성공적으로 저장되면 스크립트는 사용자에게 파일 위치를 알려주어 내보낸 데이터에 쉽게 액세스하여 나중에 사용할 수 있도록 합니다.

결론

캔들스틱 데이터 스크립트는 과거 시장 데이터를 효율적으로 분석하고자 하는 트레이더에게 유용한 도구입니다. 이 스크립트는 데이터 추출 프로세스를 자동화하고 사용자 친화적인 형식으로 구성하여 트레이딩 전략 개발 및 평가를 향상시킬 수 있습니다.