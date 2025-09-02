지표 WeekDays는 데이터 창에 요일, 연도, 일 또는 막대 인덱스를 표시하고 선택적으로 차트의 레이블에 표시합니다.





평소와 마찬가지로 데이터 창의 정보는 마우스 움직임에 따라 동적으로 업데이트됩니다. 요일 이름은 항상 왼쪽 열에서 즉시 업데이트되는 반면 오른쪽 열의 내용은 설정, 특히 전체 부분 및 분수 부분 입력에 의해 정의됩니다. 각각을 통해 사용자는 표시할 엔티티 중 하나를 선택할 수 있습니다: 요일, 주, 연도, 일, 막대 인덱스 또는 없음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

전체 부분 - 부동 소수점 앞의 숫자에 대한 선택기입니다;

- 부동 소수점 앞의 숫자에 대한 선택기입니다; 분수부분 - 부동 소수점 뒤의 숫자를 선택하는 셀렉터입니다;

선택한 두 개의 속성(정수)은 모든 막대에 대해 하나의 부동 소수점 값으로 결합되어 인디케이터 버퍼에 저장됩니다. 물론 버퍼는 값이 합성되어 있기 때문에 DRAW_NONE 스타일로 인해 차트에서 보이지 않습니다.





예를 들어 아래 스크린샷에서 요일 이름은 화요일이고 Week.DoY(요일 인덱스)가 포함된 버퍼는 44.302, 즉 44번째 주와 302번째 요일을 각각 표시합니다.





다른 입력을 통해 사용자는 차트에 레이블을 표시할지 여부, 사용할 글꼴 이름, 글꼴 크기, 글꼴 색상, 상단/하단 가장자리의 패딩, 정렬 방법(상단/중앙/하단), 중간 정렬을 위한 회전 각도 (선택 사항)를 지정할 수 있습니다.





FontColor의 기본값인 clrNONE은 현재 차트 배경의 반전 색상을 의미합니다.







