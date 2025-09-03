거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
특징:
- 특징:자동 피보나치 레벨: 이 인디케이터는 최근 지그재그 고점과 저점을 기준으로 피보나치 되돌림을 동적으로 그려 잠재적 반전 지점을 명확하게 보여줍니다.
- 동적 및 정적 피보나치 옵션: 사용자는 동적 피보나치 되돌림과 정적 피보나치 되돌림 중에서 선택할 수 있습니다. 동적 레벨은 최신 지그재그 포인트를 기준으로 지속적으로 업데이트되는 반면, 정적 레벨은 이전 고점 또는 저점에 고정되어 있습니다.
- 사용자 지정 가능한 모양: 동적 및 정적 레벨 모두에 대해 피보나치선의 색상, 스타일, 너비를 조정할 수 있어 다양한 차트 배경과 스타일에 맞게 개인화된 시각화를 만들 수 있습니다.
- 메타트레이더 5에 최적화: 이 인디케이터는 MT5의 그래픽 개체 처리 기능을 최대한 활용하여 원활하고 효율적인 차트 작성 환경을 제공합니다.
매개변수:
- 지그재그 설정 (ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep): 지그재그 패턴의 민감도를 조정하여 가격 변동을 더 많이 또는 더 적게 포착할 수 있습니다.
- 동적 피보나치 설정: 동적 피보나치 되돌림 선의 색상, 선 스타일, 너비를 사용자 지정할 수 있습니다.
- 정적 피보나치 설정: 두 번째로 최근의 지그재그 고점/저점을 기준으로 정적 피보나치 선의 모양을 사용자 지정합니다.
사용 방법: 오토피보 인디케이터는 추세 추종 및 반전 트레이딩 전략에 이상적입니다. 피보나치 레벨을 지그재그 패턴에 오버레이함으로써 트레이더는 되돌림 수준과 잠재적 진입/청산 지점을 시각적으로 평가할 수 있습니다. 이 보조지표는 다양한 차트주기에 사용할 수 있어 일중 및 장기 트레이딩 모두에 다용도로 사용할 수 있습니다.
