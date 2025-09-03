특징:

매개변수:

(ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep): 지그재그 패턴의 민감도를 조정하여 가격 변동을 더 많이 또는 더 적게 포착할 수 있습니다. 동적 피보나치 설정 : 동적 피보나치 되돌림 선의 색상, 선 스타일, 너비를 사용자 지정할 수 있습니다.

: 동적 피보나치 되돌림 선의 색상, 선 스타일, 너비를 사용자 지정할 수 있습니다. 정적 피보나치 설정: 두 번째로 최근의 지그재그 고점/저점을 기준으로 정적 피보나치 선의 모양을 사용자 지정합니다.

사용 방법: 오토피보 인디케이터는 추세 추종 및 반전 트레이딩 전략에 이상적입니다. 피보나치 레벨을 지그재그 패턴에 오버레이함으로써 트레이더는 되돌림 수준과 잠재적 진입/청산 지점을 시각적으로 평가할 수 있습니다. 이 보조지표는 다양한 차트주기에 사용할 수 있어 일중 및 장기 트레이딩 모두에 다용도로 사용할 수 있습니다.