선으로 극값을 표시하는 표시기입니다. 기간 입력은 해당 기간의 최고 고점과 최저 저점을 결정하는 데 사용됩니다. 이 지표에서는 분석에 사용되는 고점과 저점(OHLC)뿐만 아니라 각 막대의 매수호가와 매도호가도 포함됩니다. 룩백 수치는 특정 수의 막대로 처리를 제한하는 데 사용됩니다.

이 인디케이터의 또 다른 특징은 해당 기간 동안 선의 일부를 강제로 사라지게 하여 구조 영역의 끊김(현재 인식되는 고점 또는 저점의 끊김)에 페인트하지 않는 것입니다. 이렇게 하면 실제 지지 및 저항 영역에만 선이 표시됩니다. 이 기능은 입력에 의해 제어되므로 원하는 경우 극단적인 가격에 선을 표시하고 시장이 상승 또는 하락 추세일 때 선의 경사를 표시할 수 있습니다.





버전 2.0의 새로운 기능

- 현재 막대의 틱만 고려하는 최적화를 사용하므로 표시기가 더 높은 시간대에서도 원활하게 실행될 수 있습니다.

- 불필요한 버퍼 제거




