해머 인디케이터는 메타트레이더 5 차트에서 주요 캔들, 특히 녹색 및 빨간색 해머와 반전 해머를 식별합니다. 각 막대의 캔들 스틱 구조를 분석하여 가격의 잠재적 반전 지점을 강조하도록 설계되었습니다. 해머는 일반적으로 몸통이 작고 심지가 긴 것이 특징이며 하락 추세 후 잠재적 매수 압력을 나타냅니다. 반대로 인버티드 해머는 위쪽 심지가 길며 상승 추세 이후 반전 가능성을 시사할 수 있습니다.

이 인디케이터는 세 가지 주요 사용자 지정 매개 변수를 사용하여 캔들 심지와 몸통의 크기와 비율을 계산하여 이러한 패턴을 감지합니다:

MaxRatioShortWick : 전체 캔들스틱 대비 짧은 심지의 최대 비율을 설정하여 상단 심지가 최소인 패턴을 필터링합니다.

: 전체 캔들스틱 대비 짧은 심지의 최대 비율을 설정하여 상단 심지가 최소인 패턴을 필터링합니다. MinRatioLongWick : 긴 심지에 대한 최소 비율을 정의하여 감지된 패턴이 촛대 몸체에 비해 심지 길이가 긴 패턴인지 확인합니다.

: 긴 심지에 대한 최소 비율을 정의하여 감지된 패턴이 촛대 몸체에 비해 심지 길이가 긴 패턴인지 확인합니다. 최소 캔들 크기: 해머 또는 역해머 패턴으로 인정받기 위해 필요한 캔들스틱의 최소 크기를 지정합니다.

패턴이 식별되면 인디케이터는 패턴의 방향에 따라 차트에 지정된 색상(녹색 또는 빨간색)의 화살표를 표시하고 캔들스틱의 최고가 또는 최저가 근처에 화살표를 배치합니다. 코드 내의 함수는 이러한 그래픽 개체의 생성 및 위치 지정은 물론 차트에서 인디케이터가 제거될 때 개체를 정리하는 작업도 처리합니다.

이 인디케이터는 잠재적 반전을 포착하려는 트레이더에게 적합하며 다양한 차트주기와 시장 상황에 맞게 매개변수를 조정할 수 있습니다. 잠재적 가격 변동에 대한 조기 시각적 단서를 제공하여 다양한 트레이딩 전략을 보완할 수 있는 다용도 도구입니다.