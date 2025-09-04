거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Swap Monitor - service for MetaTrader 5
- 조회수:
- 72
- 평가:
-
- 게시됨:
- 업데이트됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 서비스는 지정된 심볼의 실제 스왑을 주기적으로 검사하고 변경 사항이 감지되면 새 값을 CSV 파일에 저장하는 서비스입니다. 파일은 해당 심볼의 이름으로 폴더에 생성되며 월별로 분할됩니다(예: 202410.csv 파일은 2024년 10월에 대한 파일입니다). CSV 파일의 모든 줄에는 날짜, 롱 스왑 및 숏 스왑이 저장됩니다.
또한 서비스는 기존 포지션의 스왑을 확인하고 변경 사항이 있는 경우 이를 알려줍니다.
소스 코드는 #property 서비스 지시어를 주석 처리하면 차트에서 스크립트로 실행할 수 있습니다. 그러나 프로그램을 서비스로 설치하는 것이 좋습니다.
코드 베이스는 사용 가능한 MQL5 프로그램 유형 중 하나로 서비스를 지원하지 않기 때문에 프로그램이 스크립트로 게시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/53007
MT5-BuildYourGridEA
이 전문가는 모든 트레이더가 그리드 주문을 할 수 있도록 도와주는 시스템입니다.3포물선 시스템
이 지표의 원리는 주니어(차트 시간대), 중간 및 시니어의 세 가지 변형 파라볼 릭 SAR 지표의 신호 비교를 기반으로 하며, 서로 다른 시간대에서 작동합니다.