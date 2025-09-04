이 서비스는 지정된 심볼의 실제 스왑을 주기적으로 검사하고 변경 사항이 감지되면 새 값을 CSV 파일에 저장하는 서비스입니다. 파일은 해당 심볼의 이름으로 폴더에 생성되며 월별로 분할됩니다(예: 202410.csv 파일은 2024년 10월에 대한 파일입니다). CSV 파일의 모든 줄에는 날짜, 롱 스왑 및 숏 스왑이 저장됩니다.





또한 서비스는 기존 포지션의 스왑을 확인하고 변경 사항이 있는 경우 이를 알려줍니다.

소스 코드는 #property 서비스 지시어를 주석 처리하면 차트에서 스크립트로 실행할 수 있습니다. 그러나 프로그램을 서비스로 설치하는 것이 좋습니다.

코드 베이스는 사용 가능한 MQL5 프로그램 유형 중 하나로 서비스를 지원하지 않기 때문에 프로그램이 스크립트로 게시됩니다.



