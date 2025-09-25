코드베이스섹션
Experts

QuickTrend Scalper - MetaTrader 5용 expert

Morteza Mohammadi | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
33
평가:
(11)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

주요 기능:

  • 신호 감지: 최적의 진입 시점을 위해 과매도(RSI <30) 및 과매수(RSI > 70) 상태를 삼키기 패턴으로 식별합니다.
  • 동적 위험 관리: 평균 실제 범위(ATR)를 사용하여 시장 상황에 맞게 손절, 이익실현, 추적손절 수준을 조정합니다.
  • 스프레드 필터: 스프레드 필터: 더 나은 리스크 관리를 위해 스프레드가 높은 조건에서 거래를 피합니다.
  • 시각적 인디케이터: 차트에 매수(녹색 화살표) 및 매도(빨간색 화살표) 신호를 표시하여 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

추천 심볼:

  • 외환: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF와 같은 주요 통화쌍.
  • 암호화폐: BTC/USD, ETH/USD 등 유동성 암호화폐.

M1 거래에 권장되는 매개변수:

  • InpPeriodRSI = 6 : 빠른 시장 움직임을 위한 빠른 RSI.
  • InpMAPeriod = 2 : 추세 감지를 위한 단기간 이동평균.
  • 최대 스프레드 = 15-20 포인트 : 스프레드가 높은 상태에서 거래를 방지합니다.
  • InpLot = 0.01 : 1분 차트에서 더 안전한 거래를 위해 낮은 랏 크기로 시작합니다.

시작하기:

  1. 트레이딩 스타일과 시장 상황에 따라 매개변수를 조정하세요.
  2. 먼저데모 계좌에서 추천 종목으로테스트하여 EA의 동작을 이해하고 설정을 최적화하세요.
  3. 최상의 결과를 위해 성능을 모니터링하고 필요한 경우 매개변수를 조정하세요.

이 EA는 간단하고 적응력이 뛰어나며 자동화된 단기 트레이딩 전략을 찾는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.


