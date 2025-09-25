거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
주요 기능:
- 신호 감지: 최적의 진입 시점을 위해 과매도(RSI <30) 및 과매수(RSI > 70) 상태를 삼키기 패턴으로 식별합니다.
- 동적 위험 관리: 평균 실제 범위(ATR)를 사용하여 시장 상황에 맞게 손절, 이익실현, 추적손절 수준을 조정합니다.
- 스프레드 필터: 스프레드 필터: 더 나은 리스크 관리를 위해 스프레드가 높은 조건에서 거래를 피합니다.
- 시각적 인디케이터: 차트에 매수(녹색 화살표) 및 매도(빨간색 화살표) 신호를 표시하여 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
추천 심볼:
- 외환: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF와 같은 주요 통화쌍.
- 암호화폐: BTC/USD, ETH/USD 등 유동성 암호화폐.
M1 거래에 권장되는 매개변수:
- InpPeriodRSI = 6 : 빠른 시장 움직임을 위한 빠른 RSI.
- InpMAPeriod = 2 : 추세 감지를 위한 단기간 이동평균.
- 최대 스프레드 = 15-20 포인트 : 스프레드가 높은 상태에서 거래를 방지합니다.
- InpLot = 0.01 : 1분 차트에서 더 안전한 거래를 위해 낮은 랏 크기로 시작합니다.
시작하기:
- 트레이딩 스타일과 시장 상황에 따라 매개변수를 조정하세요.
- 먼저데모 계좌에서 추천 종목으로테스트하여 EA의 동작을 이해하고 설정을 최적화하세요.
- 최상의 결과를 위해 성능을 모니터링하고 필요한 경우 매개변수를 조정하세요.
이 EA는 간단하고 적응력이 뛰어나며 자동화된 단기 트레이딩 전략을 찾는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52105
