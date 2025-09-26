거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
- RSI 조건:
현재 기간의 상대강도지수(RSI)가 지정된 낮은 임계값(RsiLow) 미만입니다. 이는 과매도 상태를 나타냅니다.
- 캔들 패턴:
연속된 세 개의 캔들에서 특정 캔들 패턴을 확인합니다:
- 현재 캔들(1)이 시초가보다 높게 마감(강세)
- 이전 캔들(2)이 시초가보다 낮게 종가(약세)가 형성된 경우(하락)
- 현재 캔들의 종가가 이전 캔들의 고점 아래인 경우.
- 가격 행동:
이 알림은 또한 현재 캔들의 종가가 이전 캔들의 시가보다 높은지 확인하여 반전 가능성을 시사합니다.
- 매수 신호:
모든 조건이 충족되면 현재 캔들 저점에 위쪽 화살표가 있는 "매수" 신호가 생성됩니다.
RSI 레벨 30 - 70 - 기간 10 / LVLS 30/70으로 RSI를 추가하세요 - RSI 값 아래 또는 위에 휩싸인 바가 발생하면 알림이 트리거됩니다.
전체 알림 !!!
Logify - Library for log management
Logify는 EA 및 지표의 디버깅, 추적, 모니터링을 간소화하도록 설계된 MQL용 로깅 라이브러리입니다. 로그 수준, 유연한 형식 및 여러 핸들러를 지원하여 차트나 터미널에서 직접 구조화되고 사용자 지정 가능하며 정리된 로그를 제공합니다. MQL 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있는 가볍고 우아한 솔루션입니다.양수 볼륨 지수
양수 거래량 지수(PVI)는 거래량 증가를 유가증권의 가격 변동과 연관시킵니다.
3 way Aroon value calculation
Showing different ways of the Aroon values calculation행렬 연산용 라이브러리
행렬 작업을 위한 라이브러리: 행렬 생성 및 행렬을 사용한 기본 연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 반전)을 할 수 있습니다.