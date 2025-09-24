거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
CounterTrend Ema V1 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 24
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MT5 알림 표시기
차트에 Ema 이동평균 60/100/200 및 Rsi 기간 10레벨 30/70을 추가하세요.
추세 반전 전략에 대한 이 지표 알림은 다음과 같습니다.
- ema 60 > 100 & 200
- ema 100 < 200
그리고 Rsi가 30 미만인 경우
매수 신호용
이 전략을 같은 방향의 더 큰 차트주기의 추세와 함께 사용하세요.
이 전략은 초기 추세에 진입할 수 있는 좋은 진입 기회를 포착합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52138
Disconnect Alerts for MT5
MT5용 트레이딩 서버 연결 해제 알림 유틸리티입니다.METRO
RSI(상대 강도 지수) 기술 지표를 기반으로 값을 표시하는 진동형 인디케이터입니다.
AFIRMA
디지털 필터와 회귀 이동 평균을 기반으로 한 MA의 조합입니다.VHF(수직 수평 필터)
수직 수평 필터(VHF)는 시장이 방향성 또는 정체 단계에 있는지 여부를 보여줍니다.