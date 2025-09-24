MT5 알림 표시기

차트에 Ema 이동평균 60/100/200 및 Rsi 기간 10레벨 30/70을 추가하세요.

추세 반전 전략에 대한 이 지표 알림은 다음과 같습니다.

- ema 60 > 100 & 200

- ema 100 < 200

그리고 Rsi가 30 미만인 경우

매수 신호용





이 전략을 같은 방향의 더 큰 차트주기의 추세와 함께 사용하세요.

이 전략은 초기 추세에 진입할 수 있는 좋은 진입 기회를 포착합니다.







