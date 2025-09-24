코드베이스섹션
CounterTrend Ema V1 - MetaTrader 5용 지표

Paul Conrad Carlson | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
MT5 알림 표시기

차트에 Ema 이동평균 60/100/200 및 Rsi 기간 10레벨 30/70을 추가하세요.

추세 반전 전략에 대한 이 지표 알림은 다음과 같습니다.

- ema 60 > 100 & 200

- ema 100 < 200

그리고 Rsi가 30 미만인 경우

매수 신호용


이 전략을 같은 방향의 더 큰 차트주기의 추세와 함께 사용하세요.

이 전략은 초기 추세에 진입할 수 있는 좋은 진입 기회를 포착합니다.


Disconnect Alerts for MT5 Disconnect Alerts for MT5

MT5용 트레이딩 서버 연결 해제 알림 유틸리티입니다.

METRO METRO

RSI(상대 강도 지수) 기술 지표를 기반으로 값을 표시하는 진동형 인디케이터입니다.

AFIRMA AFIRMA

디지털 필터와 회귀 이동 평균을 기반으로 한 MA의 조합입니다.

VHF(수직 수평 필터) VHF(수직 수평 필터)

수직 수평 필터(VHF)는 시장이 방향성 또는 정체 단계에 있는지 여부를 보여줍니다.